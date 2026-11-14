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होर्मुज में बारूदी सुरंग से टकराए दो तेल टैंकर, ईरान का दावा- धमाके के बाद लगी आग

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में दो तेल टैंकरों के बारूदी सुरंग से टकराने का ईरान ने दावा किया है. इस घटना में दोनों जहाजों में धमाके हुए और आग लग गई.

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का समुद्री रास्ता. (File Photo: Reuters)
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का समुद्री रास्ता. (File Photo: Reuters)

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे दो तेल टैंकरों में धमाके हुए और आग लग गई. ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी (IRGC) ने दावा किया है कि दोनों टैंकर समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों से टकराए थे. ईरान के सरकारी टीवी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी यानी IRGC ने कहा कि दो तेल टैंकर होर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे. इस दौरान वे समुद्र में बिछी बारूदी सुरंगों से टकरा गए. टक्कर के बाद दोनों टैंकरों में धमाके हुए और आग लग गई.

ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक, टैंकरों ने इस समुद्री रास्ते से गुजरने के लिए ईरानी अधिकारियों के साथ तालमेल नहीं किया था. IRGC ने इसी वजह से दोनों टैंकरों के बारूदी सुरंगों की चपेट में आने की बात कही है.

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दुनिया के तेल कारोबार के लिए क्यों अहम है होर्मुज?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज  ईरान और ओमान के बीच स्थित एक समुद्री रास्ता है. यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है. सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से बड़ी मात्रा में तेल और गैस इसी रास्ते से दूसरे देशों तक पहुंचते हैं. इस रास्ते की चौड़ाई कुछ जगहों पर काफी कम है. इसके बावजूद दुनिया के तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है. ऐसे में यहां जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने पर तेल की सप्लाई और अंतरराष्ट्रीय बाजार पर असर पड़ सकता है.

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फिलहाल, ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने ही दोनों तेल टैंकरों के बारूदी सुरंग से टकराने का दावा किया है. ईरान के सरकारी टीवी ने भी इसी जानकारी को प्रसारित किया है.
 

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