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उत्तर प्रदेश में कैसे कम हुए 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोटर? CM योगी ने बताई वजह

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मतदाता जोड़ो अभियान की शुरुआत की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश में 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोट कम हो गए हैं, जिसका कारण पंचायत और विधानसभा वोटर लिस्ट में भ्रम है. पार्टी अगले एक महीने में हर बूथ पर इसके लिए अभियान चलाएगी.

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सीएम योगी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को यह समझा नहीं पाए कि पंचायत और विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग-अलग होती है. (Photo: PTI)
सीएम योगी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को यह समझा नहीं पाए कि पंचायत और विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग-अलग होती है. (Photo: PTI)

उत्तर प्रदेश में आगामी वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोट कम हो गए हैं. उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई है. इसके लिए बीजेपी ने राज्य में मतदाता जोड़ो अभियान की शुरुआत की है. पार्टी ने अगले एक महीने में प्रदेश के हर एक बूथ पर मतदाता जोड़ो अभियान चलाने का फैसला किया है. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जब प्रदेश में SIR प्रक्रिया चल रही थी उसी दौरान पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट भी बनने लगी थी. उस समय लोगों को लगा कि एक ही वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए इसलिए उन्होंने गांव की पंचायत वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिया. उन्होंने बताया कि इस तरह लोगों का नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं हो पाया. 

सीएम योगी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को यह समझा नहीं पाए कि पंचायत और विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग-अलग होती है. इसलिए भ्रम की वजह से यह हुआ. मुख्यमंत्री ने बताया कि इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी. मुख्यमंत्री ने इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को अगले एक महीने तक पूरी ताकत के साथ इस अभियान में जुटने का निर्देश दिया है. सीएम योगी ने दूसरे प्रदेशों में रह रहे प्रवासी लोगों को भी वोटर बनाने के लिए अभियान चलाने को कहा है.

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बीजेपी का राज्यव्यापी अभियान

निर्वाचन आयोग 17 नवंबर को यूपी की सभी विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करने वाला है. इसके साथ ही बीजेपी 16 से 18 नवंबर तक जिला स्तरीय बैठकें भी करने वाली है. पार्टी सभी जिलों में इस अभियान की तैयारी को लेकर बैठक होगी. इस बैठक में अभियान को बूथ स्तर तक पहुंचाने की रणनीति बनेगी. 19-21 नवंबर तक बीजेपी विधानसभा स्तर पर बैठक करने वाली है. इस बैठक में सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, ब्लॉक प्रमुख और अन्य जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए क्या है मायावती का '6 दिसंबर' प्लान?  

साथ ही, बीजेपी मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 और फॉर्म 8 भी बांटने वाली है. कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में समझाया जाएगा. मतदाताओं को सुविधाजनक स्थान पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 भरवाया जाएगा. कार्यकर्ता मतदाता सूची लेकर घर-घर जाएंगे. और सूची में जिन लोगों का नाम नहीं होगा उन्हें चिह्नित कर फॉर्म 6 भरवाया जाएगा. 

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