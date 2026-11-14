क्या किसी ड्रिंक या दवा से फेफड़ों को डिटॉक्स किया जा सकता है? डॉ. अरविंद कुमार से जानें इसकी सच्चाई

दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ लोग अपने फेफड़ों को सुरक्षित रखने के तरीके तलाश रहे हैं. इसी बीच बाजार और सोशल मीडिया पर फेफड़ों को डिटॉक्स करने के नाम पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. कहीं खास जूस या डाइट पीने से फेफड़ों की सफाई की बात कही जा रही है, तो कहीं 15 मिनट ऑक्सीजन लेने से लंग्स साफ होने का दावा किया जा रहा है. लेकिन क्या वाकई ऐसा संभव है? क्या कोई ड्रिंक, दवा या खास तरीका फेफड़ों में जमा प्रदूषण को बाहर निकाल सकता है?

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देश के जाने-माने लंग ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. अरविंद कुमार ने इस बारे में Aajtak.in को बताया है. डॉ कुमार कहते हैं कि फेफड़े खुद को प्राकृतिक रूप से साफ करने में सक्षम होते हैं. मेडिकल साइंस में ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि कोई खास डाइट, किसी चीज को इनहेल करने और न ही कुछ देर ऑक्सीजन लेने से फेफड़ों में जमा प्रदूषण को बाहर निकाला जा सकता है.

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फेफड़ों की सफाई कैसे होती है?

फेफड़े खुद को साफ रखने के लिए एक प्राकृतिक व्यवस्था के साथ काम करते हैं. सांस के साथ अंदर जाने वाले धूल और दूसरे कणों को रोकने के लिए नाक और सांस की नलिकाओं में सुरक्षा तंत्र मौजूद होता है. सांस लेने के दौरान जो खतरनाक कण लंग्स में जाते हैं उनको शरीर खांसी के जरिए बाहर निकालता है.

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क्या ऑक्सीजन थेरेपी लेने से साफ हो जाते हैं फेफड़े?

कई जगह दावा किया जाता है कि कुछ मिनट की ऑक्सीजन थेरेपी लेने से फेफड़ों को साफ किया जा सकता है. यह दावा सही नहीं है. ऑक्सीजन थेरेपी का इस्तेमाल उन मरीजों में किया जाता है जिनके खून में ऑक्सीजन का लेवल जरूरत से कम होता है. यह शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है, लेकिन ये फेफड़ों में जमा प्रदूषण के कणों या इनको डिटॉक्स नहीं करता है.

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फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए क्या करें?

फेफड़ों को स्वस्थ रखने का सबसे बेहतर तरीका प्रदूषण के संपर्क को कम करना है. खराब AQI होने पर बाहर निकलने से बचें और जरूरी होने पर अच्छी फिटिंग वाला N95 मास्क पहनें. घर के अंदर धूल और धुएं को कम रखें. इस बात का ध्यान रखें कि प्रदूषण को कम करने के लिए अपने स्तर पर भी काम करें और इसको कम करने की कोशिश करें

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