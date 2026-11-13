उत्तराखंड में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी, 72.78 लाख मतदाताओं के नाम शामिल

उत्तराखंड में मतदाता सूची के एसएसआर की शुरुआत हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत 12 नवंबर को प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है. इसमें कुल 72 लाख 78 हजार 35 मतदाताओं के नाम शामिल हैं. अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या किसी तरह की गलती ठीक कराने के लिए 11 दिसंबर 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है.

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अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची में 34 लाख 84 हजार 447 महिलाएं, 37 लाख 93 हजार 373 पुरुष और 215 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. इसके अलावा प्रदेश में 86 हजार 28 सर्विस वोटर भी हैं. इनमें 83 हजार 352 पुरुष और 2 हजार 676 महिलाएं हैं.

उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों के पुनर्गठन के बाद प्रदेश में अब कुल 12,498 मतदान केंद्र हैं.

विशेष अभियान में जुड़े 1.25 लाख से अधिक मतदाता

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश में 4 से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान चलाया गया था. इस दौरान 1 लाख 25 हजार 216 नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए. वहीं, नाम हटाने से संबंधित फार्म-7 के तहत मिले 6,130 आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई.

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18 साल पूरे करने वाले भी जुड़वा सकते हैं नाम

डॉ. जोगदंडे ने बताया कि ऐसे युवा, जो 1 जनवरी 2027 तक 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं, मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं. इसके अलावा जिन लोगों का नाम किसी कारण से ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे भी 11 दिसंबर तक फार्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन किया जा सकता है. इसके अलावा निर्वाचन आयोग की ईसीआई नेट ऐप और आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है.

कहां देख सकते हैं मतदाता सूची?

प्रदेश के मतदाता ड्राफ्ट सूची में अपना नाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.voter.eci.gov.in और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड की वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in पर देख सकते हैं. इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के कार्यालय और अपने क्षेत्र के बीएलओ से भी सूची की जानकारी ली जा सकती है.

निर्वाचन विभाग की ओर से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दी गई है. वहीं, जिला स्तर पर इसकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई जा रही है.

4 जनवरी को जारी होगी अंतिम सूची

निर्वाचन विभाग के अनुसार, मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक चलेगी. इसके बाद 28 दिसंबर तक प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.

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गौरतलब है कि प्रदेश में 3 अक्टूबर 2026 को विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की गई थी. उस सूची में कुल 71 लाख 58 हजार 949 मतदाता थे. इनमें 34 लाख 21 हजार 36 महिलाएं, 37 लाख 37 हजार 701 पुरुष और 212 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल थे.

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