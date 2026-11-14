Surya Gochar 2026: 2 दिन बाद इन 3 राशियों पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़! सूर्य बदलेंगे चाल, 16 दिसंबर तक रहें सतर्क

Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में सूर्य के राशि परिवर्तन को खास माना जाता है. सूर्य की चाल में बदलाव से सभी 12 राशियों के जीवन, नौकरी, स्वास्थ्य और मान-सम्मान से जुड़े मामलों पर असर पड़ता है. बता दें 16 नवंबर 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य का यह गोचर 16 दिसंबर 2026 तक रहेगा. इस दौरान कुछ राशि के जातकों को सेहत, धन और कामकाज के मामलों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. खासतौर पर 3 राशियों के लोगों को इस समय थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं कौन सी हैं वे 3 राशियां.

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मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है. इस दौरान सूर्य आपके छठे भाव में रहेंगे. ऐसे में कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत होगी. किसी की बातों में आकर अपना ध्यान काम से न भटकने दें. गुस्से में आकर कोई भी फैसला लेने या जवाब देने से बचें. सेहत के मामले में भी लापरवाही न बरतें. खासतौर पर पेट से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. पारिवारिक जीवन में भी सोच-समझकर बोलें. माता पक्ष के लोगों से बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें. आपकी कोई बात रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है. इसलिए इस पूरे समय धैर्य और समझदारी से काम लेना बेहतर रहेगा.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर आर्थिक और पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियां ला सकता है. इस दौरान सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे. यह भाव धन और वाणी से जुड़ा होता है. ऐसे में बातचीत करते समय अपने शब्दों का खास ध्यान रखें. गुस्से में कही गई कोई बात परिवार के लोगों या करीबियों के साथ अनबन करा सकती है. आर्थिक मामलों में भी सोच-समझकर कदम उठाएं. बिना पूरी जानकारी के निवेश करने या पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. कारोबार करने वाले लोगों को भी लेन-देन में सावधानी रखनी होगी. कोई नया सौदा करने से पहले सभी जरूरी बातों की अच्छी तरह जांच कर लें. जल्दबाजी के बजाय समझदारी से काम लेना आपके लिए बेहतर रहेगा.

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धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है. इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अति आत्मविश्वास में आकर कोई गलती न करें. नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में हर कदम सोच-समझकर उठाएं. खासतौर पर विदेश से जुड़े व्यापार करने वाले लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. किसी भी नए समझौते पर सहमति देने से पहले उसकी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें. पैसों के लेन-देन में भी सावधानी बरतें. बिना सोचे-समझे कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. जरूरत पड़ने पर परिवार के सदस्यों या अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें. इस दौरान धैर्य और समझदारी से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.



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