scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सोनिया गांधी पर टिप्पणी से मुश्किल में कंगना, शिमला में FIR दर्ज

बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के शिमला में FIR दर्ज की गई है. शिकायतकर्ता रिटायर्ड कैप्टन अतुल शर्मा ने आरोप लगाया है.

Advertisement
X
बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट की थी
बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट की थी

बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के शिमला में FIR दर्ज की गई है. यह मामला कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और गांधी परिवार को लेकर की गई उनकी टिप्पणी से जुड़ा है. रिटायर्ड कैप्टन अतुल शर्मा की शिकायत पर शिमला के बालूगंज थाने में कंगना रनौत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की तीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

शिकायतकर्ता अतुल शर्मा का आरोप है कि कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी और गांधी परिवार को लेकर भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट की थी. उनका कहना है कि इस तरह की टिप्पणियों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है और सार्वजनिक शांति प्रभावित हो सकती है.

BNS की तीन धाराओं में दर्ज हुआ केस

सम्बंधित ख़बरें

Kangana Ranaut
कंगना रनौत ने दिवाली को इस अंदाज में किया सेलिब्रेट
kangana ranaut lavish house temple inside photos
Kangana Ranaut Lavish Temple Tour: शाही महल से कम नहीं कंगना रनौत का मंदिर, फूल-दीयों से सजाया, लगी श्रीनाथ जी की फोटो, खास है हर कोना
Kangana Ranaut Home Inside Photos (Photo: ITG)
कंगना रनौत ने लाल बांधनी साड़ी में किया लक्ष्मी पूजन, बनाई रंगोली, दिखाया घर का आलीशान मंदिर; PHOTOS
Kangana ranaut returns back to horror movies after raaz 2
17 साल बाद हॉरर फिल्म करेंगी कंगना, 'भल्लालदेव' संग बनेगी जोड़ी!
Sanjay Gupta Death
संजय गुप्ता के निधन से टूटा परिवार, बिलख-बिलख कर रोया दोस्त

शिमला पुलिस ने रिटायर्ड कैप्टन अतुल शर्मा की शिकायत के आधार पर कंगना रनौत के खिलाफ BNS की धारा 196(1)(b), 353(2) और 356(2) के तहत FIR दर्ज की है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंगना की पोस्ट से समाज में तनाव पैदा होने और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है.

फिलहाल शिमला पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है. पुलिस की जांच के बाद ही मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

Advertisement

Kangna

क्या है पोस्ट में?

असल में बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पुरानी वीडियो क्लिप शेयर करते हुए गांधी परिवार पर कमेंट किया था. इस वीडियो में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दिख रही हैं, साथ ही पूरा गांधी परिवार एक डाइनिंग टेबल के इर्द-गिर्द बैठा हुआ है.

इसी वीडियो को शेयर करते हुए कंगना रनौत ने टिप्पणी की थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सोनिया गांधी पर टिप्पणी से मुश्किल में कंगना, शिमला में FIR दर्ज |
    कन्नौज: वकील हत्याकांड के आरोपी कांग्रेस नेता पर एक्शन, घर पर चला बुलडोजर |
    जौन एलिया की 5 किताबें, जो Gen Z का हाल बयां करती हैं |
    8th Pay Commission: हाई फिटमेंट फैक्टर या हाई इंक्रीमेंट रेट, किसमें ज्यादा सैलरी ग्रोथ? समझें कैलकुलेशन |
    घर में बिजली उतनी ही खर्च हो रही, फिर भी बिल ज्यादा! मीटर की गड़बड़ी ऐसे पकड़ें |
    जिस बेटे को पालकर किया बड़ा, उसी ने मोबाइल के लिए मां के सामने कर दी पिता की हत्या |
    Poha Masala Dosa: चावल-दाल नहीं, पोहे से बनाएं क्रिस्पी मसाला डोसा, मिनटों में होगा तैयार |
    रसगुल्ला समझकर मुंह में डाल लिया देसी बम, चबाते ही हुआ धमाका, युवक की मौत! |
    गंजे होकर स्काउट ने मचाया बवाल, फूट-फूटकर रोए, लव गिल संग दूरियों ने बिगाड़ी हालत, आम्रपाली बोलीं- जाल में कैसे फंस सकता है?  |
    Gen-Alpha के लिए योगी सरकार का मेगा डिजिटल प्लान... 50 हजार छात्रों को मिलेंगे टैबलेट, अगले साल तक 25 लाख का लक्ष्य
    Advertisement