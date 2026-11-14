Gen-Alpha के लिए योगी सरकार का मेगा डिजिटल प्लान... 50 हजार छात्रों को मिलेंगे टैबलेट, अगले साल तक 25 लाख का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश में Gen-Alpha यानी नई पीढ़ी को डिजिटल शिक्षा और तकनीक से जोड़ने के लिए योगी सरकार टैबलेट वितरण का नया चरण शुरू करने जा रही है. 15 नवंबर को लखनऊ में करीब 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. इसके साथ ही सरकार ने साल 2026-27 में करीब 25 लाख टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा है.

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यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत आयोजित किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस पहल का मकसद प्रदेश के युवाओं को डिजिटल शिक्षा और नई तकनीक से जोड़ना है.

50 हजार छात्र-छात्राओं को मिलेंगे टैबलेट

15 नवंबर को लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होने वाले कार्यक्रम में करीब 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वितरण अभियान की शुरुआत करेंगे. इसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के विद्यार्थी शामिल होंगे. इस योजना के जरिए विद्यार्थियों तक डिजिटल डिवाइस पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, ताकि वे पढ़ाई में तकनीक का इस्तेमाल कर सकें.

2026-27 में 25 लाख टैबलेट बांटने का लक्ष्य

योगी सरकार ने साल 2026-27 के दौरान करीब 25 लाख टैबलेट वितरित करने की तैयारी की है. 15 नवंबर को होने वाला कार्यक्रम इसी दिशा में अगला कदम है. सरकार का लक्ष्य बड़ी संख्या में विद्यार्थियों तक डिजिटल डिवाइस पहुंचाना है.

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इससे पहले भी प्रदेश में टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं. सरकार का कहना है कि साल 2021 से अब तक करीब 60 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं. अब 2026-27 में 25 लाख टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा गया है.

लखनऊ के बाद गोरखपुर में भी होगा कार्यक्रम

लखनऊ में कार्यक्रम की शुरुआत के बाद गोरखपुर में भी टैबलेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. हालांकि, गोरखपुर में यह कार्यक्रम कब होगा और कितने विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है.

सरकार इस योजना के जरिए युवाओं को डिजिटल शिक्षा और तकनीक से जोड़ना चाहती है. 15 नवंबर का कार्यक्रम इसी अभियान का अगला चरण होगा. इसमें पहले दिन करीब 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिए जाने हैं, जबकि पूरे साल के लिए 25 लाख टैबलेट वितरण का लक्ष्य तय किया गया है.



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