scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Gen-Alpha के लिए योगी सरकार का मेगा डिजिटल प्लान... 50 हजार छात्रों को मिलेंगे टैबलेट, अगले साल तक 25 लाख का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश सरकार 15 नवंबर को लखनऊ से टैबलेट वितरण अभियान शुरू करेगी. पहले कार्यक्रम में करीब 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिए जाएंगे. सरकार ने साल 2026-27 में 25 लाख टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा है.

Advertisement
X
2026-27 में 25 लाख टैबलेट बांटेगी योगी सरकार. (Photo: ANI)
2026-27 में 25 लाख टैबलेट बांटेगी योगी सरकार. (Photo: ANI)

उत्तर प्रदेश में Gen-Alpha यानी नई पीढ़ी को डिजिटल शिक्षा और तकनीक से जोड़ने के लिए योगी सरकार टैबलेट वितरण का नया चरण शुरू करने जा रही है. 15 नवंबर को लखनऊ में करीब 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. इसके साथ ही सरकार ने साल 2026-27 में करीब 25 लाख टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा है.

यह कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत आयोजित किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इस पहल का मकसद प्रदेश के युवाओं को डिजिटल शिक्षा और नई तकनीक से जोड़ना है.

50 हजार छात्र-छात्राओं को मिलेंगे टैबलेट

सम्बंधित ख़बरें

डीजल चोरी के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा. (Photo: ITG)
रेलवे स्टेशन के आउटर पर खड़ी थी ट्रेन, चोरों के गैंग ने डीजल चुरा लिया
शादी में दूल्हे ने खुशी से कर दिया फायर. (Photo: Screengrab)
दूल्हा करने लगा हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने लगाईं 3 टीमें
पुलिस गिरफ्त में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी. (Photo: ITG)
नाबालिग से पहले किया दु्ष्कर्म, फिर परिवार से मांगे 1 लाख रुपये
up voter list hindu names removal
यूपी में हिंदू वोटर्स के नाम कटने की सियासत
yogi govt launches extra bus services chhath festival
छठ पर दिल्ली से पूर्वांचल के लिए मिलेंगी ज्यादा बसें, नहीं लगेगा एक्स्ट्रा किराया

15 नवंबर को लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होने वाले कार्यक्रम में करीब 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वितरण अभियान की शुरुआत करेंगे. इसमें लखनऊ, हरदोई, सीतापुर और उन्नाव के विद्यार्थी शामिल होंगे. इस योजना के जरिए विद्यार्थियों तक डिजिटल डिवाइस पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, ताकि वे पढ़ाई में तकनीक का इस्तेमाल कर सकें. 

2026-27 में 25 लाख टैबलेट बांटने का लक्ष्य

योगी सरकार ने साल 2026-27 के दौरान करीब 25 लाख टैबलेट वितरित करने की तैयारी की है. 15 नवंबर को होने वाला कार्यक्रम इसी दिशा में अगला कदम है. सरकार का लक्ष्य बड़ी संख्या में विद्यार्थियों तक डिजिटल डिवाइस पहुंचाना है.

Advertisement

इससे पहले भी प्रदेश में टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जा चुके हैं. सरकार का कहना है कि साल 2021 से अब तक करीब 60 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं. अब 2026-27 में 25 लाख टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा गया है.

लखनऊ के बाद गोरखपुर में भी होगा कार्यक्रम

लखनऊ में कार्यक्रम की शुरुआत के बाद गोरखपुर में भी टैबलेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. हालांकि, गोरखपुर में यह कार्यक्रम कब होगा और कितने विद्यार्थियों को टैबलेट दिए जाएंगे, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है.

सरकार इस योजना के जरिए युवाओं को डिजिटल शिक्षा और तकनीक से जोड़ना चाहती है. 15 नवंबर का कार्यक्रम इसी अभियान का अगला चरण होगा. इसमें पहले दिन करीब 50 हजार छात्र-छात्राओं को टैबलेट दिए जाने हैं, जबकि पूरे साल के लिए 25 लाख टैबलेट वितरण का लक्ष्य तय किया गया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Gen-Alpha के लिए योगी सरकार का मेगा डिजिटल प्लान... 50 हजार छात्रों को मिलेंगे टैबलेट, अगले साल तक 25 लाख का लक्ष्य |
    1 से 100 तक गिनती में 9 गिनने में अच्छे-अच्छे खा जाते हैं धोखा, क्या आप बता पाएंगे सही जवाब? |
    जेनसन हुआंग छिपाते रहे चीनी 'जासूस' से अफेयर की बात, Nvidia के अफसरों को किया गुमराह! |
    भारत में बनी SUV का बोल-बाला... 7 लाख लोगों ने खरीदी Kia Seltos |
    जहीर खान का अनचाहा रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर विराट कोहली, अब हर इनिंग्स पर नजरें |
    Chhath Puja 2026: छठ में खरना का प्रसाद खाते वक्त एक शब्द भी क्यों नहीं बोलते व्रती? जानें वजह |
    Ex-CM की पोती से शादी, यौन उत्पीड़न के लगे आरोप, गुमनामी में खोया एक्टर! सालों बाद वॉकर के सहारे चलता दिखा |
    Microsoft ने कहा Sorry, 30 घंटे के बाद भी नहीं हुई फुल रिकवरी, हो रहा करोड़ों का नुकसान |
    Floating Lakes in India: न वेनिस, न मालदीव... भारत की इन 2 झीलों में तैरते हैं घर, पानी पर लगती है सब्जियों की मंडी |
    चीन में सरोगेसी पर और सख्ती, अवैध केंद्रों से जुड़े 21 लोग गिरफ्तार
    Advertisement