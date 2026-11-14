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AIIMS में भर्ती जगदीप धनखड़ से मिले अशोक गहलोत, पूर्व उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य पर जताई चिंता

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तीन दिन से एम्स अस्पताल में भर्ती हैं. इस बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे. गहलोत ने धनखड़ के स्वास्थ्य पर चिंता जताई और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

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अशोक गहलोत ने जगदीप धनखड़ के साथ अस्पताल से तस्वीर शेयर की. (Photo- ITGD)
अशोक गहलोत ने जगदीप धनखड़ के साथ अस्पताल से तस्वीर शेयर की. (Photo- ITGD)

भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इन दिनों दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं. ऐसे में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को उनसे मिलने पहुंचे. इस दौरान गहलोत ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात के बाद अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर उनके साथ एक तस्वीर शेयर की. फोटो में धनखड़ अस्पताल के बेड पर बैठे और गहलोत से बातचीत करते नजर आ रहे हैं.

तस्वीर के साथ गहलोत ने लिखा, 'एम्स अस्पताल, दिल्ली में भर्ती पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर कुशलक्षेम जानी. बीते कुछ समय में धनखड़ दो-तीन बार अचानक बीमार हुए हैं, जो चिंता की बात है. ईश्वर से उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं.'

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(Photo- X/Ashok Gehlot)

मॉर्निंग वॉक के दौरान बेहोश होकर गिर पड़े थे धनखड़

बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 11 नवंबर को सुबह की सैर के दौरान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े थे. वो कई मिनटों तक बेहोश रहे, जिसके बाद उनके साथ मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत PCR वाहन के जरिए घर पहुंचाया.

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घर पर ILBS की टीम और एम्स के डॉक्टर संदीप सेठ ने उनके मेडिकल टेस्ट किए. इसके बाद उनकी गंभीर और चिंताजनक स्थिति को देखते हुए उन्हें एंबुलेंस के जरिए इलाज के लिए एम्स ले जाया गया, जहां उन्हें भर्ती कर लिया गया.

हार्ट और न्यूरोलॉजी से जुड़े कई टेस्ट किए गए

अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को एम्स के कार्डियो-थोरेसिक एंड न्यूरोसाइंसेज सेंटर में पूर्व उपराष्ट्रपति के कई जरूरी मेडिकल टेस्ट किए गए. ये टेस्ट मुख्य रूप से उनके हार्ट फंक्शनिंग और न्यूरोलॉजी से जुड़े थे.

डॉक्टरों की सलाह पर धनखड़ अभी भी अस्पताल में ही भर्ती हैं. उनकी जांच रिपोर्ट्स का विश्लेषण किया जा रहा है और इस पर अंतिम राय शनिवार को सामने आने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के आधार पर ही अस्पताल से उनकी छुट्टी की तारीख तय की जाएगी.

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