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Ramayana Box Office Day 9: 'रामायण' का दबदबा कायम, 9वें दिन 'छावा' को पछाड़कर रचा इतिहास, 1100 करोड़ के पार रणबीर की फिल्म

बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' का जलवा लगातार जारी है. फिल्म ने महज 9 दिनों में ही कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए है. फिल्म तूफानी रफ्तार से कमाई कर रही है.

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रामायण फिल्म ने रचा इतिहास (Photo: X/Worldoframayana)
रामायण फिल्म ने रचा इतिहास (Photo: X/Worldoframayana)

Ramayana Box Office Collection Day 9: रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर फिल्म 'रामायण' बॉक्स ऑफिस पर छप्पड़फाड़ कमाई कर रही है. फिल्म की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. रिलीज के 9वें दिन भी इसने धुआंधार कमाई करते हुए एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

विक्की कौशल की 'छावा' को छोड़ा पीछे
नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' ने अपने 9वें दिन के कलेक्शन के साथ विक्की कौशल की 'छावा' के भारत में लाइफटाइम नेट कलेक्शन को पछाड़ दिया है. साल 2025 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार 'छावा' ने भारत में 601.57 करोड़ रुपये का लाइफटाइम नेट कलेक्शन किया था, जिसे रणबीर की फिल्म ने अब पीछे छोड़ दिया है.

9वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ट्रेड वेबसाइट Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, 'रामायण' ने रिलीज के 9वें दिन भारत में 47.85 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है. इसके साथ ही फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 612.45 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है, जबकि ग्रॉस इंडिया कलेक्शन 732.20 करोड़ रुपये हो गया है.

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वर्ल्डवाइड 1100 करोड़ के पार पहुंची फिल्म
घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ-साथ विदेशों में भी फिल्म का डंका बज रहा है. अपने आठ दिनों के एक्सटेंडेड ओपनिंग वीक के अंत में 1,000 करोड़ क्लब में एंट्री लेने वाली इस फिल्म ने महज 9 दिनों में ही वर्ल्डवाइड 1,100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,110.70 करोड़ रुपये हो चुका है और कमाई का सिलसिला लगातार जारी है.

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अब तक की कमाई (भारत में नेट कलेक्शन)
5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बनाए रखी है.

पहला दिन: 64.85 करोड़ रुपये

दूसरा दिन: 48.05 करोड़ रुपये

तीसरा दिन: 69.80 करोड़ रुपये

चौथा दिन (दिवाली): 56.15 करोड़ रुपये

पांचवां दिन: 107.50 करोड़ रुपये

छठा दिन: 94.10 करोड़ रुपये

सातवां दिन (भाई दूज): 70.65 करोड़ रुपये

आठवां दिन: 53.50 करोड़ रुपये

नौवां दिन: 47.85 करोड़ रुपये

9वें दिन फिल्म की कमाई में मामूली गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद आंकड़े बेहद शानदार हैं. ट्रेड एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड पर फिल्म की कमाई में एक बार फिर जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा.

अगर आपने अब तक रामायण नहीं देखी है, तो बिना देरी करें देख आएं...फिर नहीं कहना कि बताया नहीं. 

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