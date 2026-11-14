छोड़ दी IT की नौकरी, 55 हजार लोगों को खिलाया खाना और 9 महीने में कमा लिए 56 लाख रुपये!

एक राज्य से दूसरे राज्य में नौकरी करने आने वाले लोगों की सबसे बड़ी परेशानी घर जैसा खाना न मिलना होता है. कई बार बाहर का खाना खाने की वजह से वह बीमार होते हैं, तो कई बार वह भूखे भी सो जाते हैं. ऐसी ही परेशानी बेंगलुरु के रहने वाले कपल दीया कृष्णकुमार और आदित्य नटराजन ने भी फेस किया. लेकिन जो बात बेहद खास रही वह ये थी कि उन्होंने अपनी इस परेशानी को बिजनेस में बदलने का फैसला किया. कपल को ऑफिस में लंबे समय तक काम करने के बाद अक्सर घर आकर खाना बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था. खाना ऑर्डर करना एक आसान ऑप्शन था लेकिन वे ऐसा खाना चाहते थे जो हेल्दी, सस्ता और रोजाना घर के बने खाने जैसा हो.

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अपनी जरूरतों को पूरा करने वाली मील सब्सक्रिप्शन सर्विस नहीं मिलने पर, उन्होंने खुद एक सर्विस शुरू करने का फैसला किया. सितंबर 2024 में, उन्होंने IT सेक्टर में अपनी नौकरी छोड़ दी और बेंगलुरु में एक हेल्दी मील सब्सक्रिप्शन स्टार्टअप, वेलफेड लॉन्च किया.

15 लाख से शुरू किया बिजनेस

इसके लिए कपल ने अपनी सेविंग्स से करीब 15 लाख रुपये का जुगाड़ किया और बिजनेस शुरू किया. जनवरी और सितंबर 2026 के बीच, वेलफेड ने करीब 56 लाख रुपये का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया. कंपनी ने 1,500 से अधिक कस्टमर्स को सर्विस दी है और 55,000 से ज्यादा मील्स डिलीवर किए.

समस्या से बिजनेस आइडिया

दीया और आदित्य ने बेंगलुरु में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और एक ही IT कंपनी में अपना करियर शुरू किया. तीन साल से ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के बाद, उन्हें अपनी नौकरी के साथ-साथ खाने की आदतों को मैनेज करना मुश्किल लगने लगा. अपनी इस परेशानी के बारे में बताते हुए आदित्य ने कहा कि उनके काम के शेड्यूल की वजह से अक्सर उन्हें खाना बनाने का बहुत कम समय मिलता था. कुछ दिन, वे टेकअवे के खाने पर निर्भर रहते थे जबकि दूसरे दिनों में घर पर रात का खाना बनाना मुश्किल हो जाता था.

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दीया को यह भी लगा कि खाना पकाने में ऑनलाइन रेसिपी में बताए गए समय से ज्यादा समय लगता है. उन्होंने स्टार्टअप पीडिया को बताया कि ऑनलाइन 20 मिनट की रेसिपी बनाने में दोगुना समय लगता है, जब आप इसे अपनी रसोई में बनाना शुरू करते हैं.

कपल ने मील सब्सक्रिप्शन सर्विस देखना शुरू किया जो लंच और डिनर दे सकें लेकिन उन्हें पता चला कि कई सर्विस सिंपल इंडियन खाने के बजाय बड़ी डिश और अलग-अलग तरह के खाने देती हैं. उन्हें रेगुलर खाना चाहिए था जैसे दाल, सब्ज़ी, रोटी और प्रोटीन वाली चीजें. जब उन्हें ऐसी कोई सर्विस नहीं मिली जो ये खाना सस्ते दाम पर दे, तो उन्होंने अपना खुद का स्टोर बनाने का फैसला किया.

कैसा रहा लोगों का रिस्पॉन्स

बता दें कि कपल ने सितंबर 2024 में 15 लाख रुपये के इन्वेस्टमेंट के साथ वेलफेड लॉन्च किया. उनकी पहली टीम में छह मेंबर थे, जिसमें फाउंडर, एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक कुक, एक स्टीवर्ड और एक डिलीवरी पर्सन शामिल थे.न्यूट्रिशनिस्ट ने खाने की प्लानिंग करने और उसमें न्यूट्रिशनल कंटेंट कैलकुलेट करने में मदद की. टीम ने शुरू में दोस्तों और परिवार को खाना भेजा ताकि ज्यादा कस्टमर बेस को सर्व करने से पहले फीडबैक मिल सके. इस जवाब से उन्हें जाना-पहचाना भारतीय खाना देने का अपना तरीका जारी रखने की हिम्मत मिली.

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वेलफेड के मेन्यू में दाल, आलू गोभी, ज्वार रोटी, अदरकी चिकन और छोले चाट जैसी डिश शामिल हैं. इसमें पनीर, टोफू, सोया और चिकन जैसे प्रोटीन सोर्स भी मिलते हैं. मेनू में रैप्स, बिरयानी और इंडो-चाइनीज डिशेज शामिल हैं, जो कस्टमर्स दूसरे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं.

हालांकि, उनके इस बिजनेस को बढ़ावा तब मिला जब बेंगलुरु के एक न्यूट्रिशनिस्ट ने सोशल मीडिया पर स्टार्टअप के बारे में एक रील शेयर की. इससे वेलफेड को अपने पहले 100 कस्टमर लाने में मदद मिली. फाउंडर्स ने रेगुलर डिस्पोजेबल पैकेजिंग के बजाय स्टील लाइनिंग वाले रीयूजेबल लंच कंटेनर का चुनाव किया. कंटेनर महाराष्ट्र के एक मैन्युफैक्चरर से लिए गए थे.

9 महीने में रेवेन्यू 56 लाख रुपये पहुंचा

वेलफेड ने अपने ऑपरेशन के पहले साल में लगभग 45 लाख रुपये का रेवेन्यू कमाया. जनवरी और सितंबर 2026 के बीच कंपनी ने 56 लाख रुपये कमाए, जो नौ महीनों में उसके पहले साल के रेवेन्यू से अधिक था. स्टार्टअप को ऑपरेशनल मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा. 2026 की शुरुआत में, LPG की कमी ने इसके किचन ऑपरेशन पर असर डाला. फाउंडर्स को मेन्यू में बदलाव करने पड़े, जिससे उस दौरान कंपनी की ग्रोथ धीमी हो गई.

वेलफेड अभी तीन सब्सक्रिप्शन प्लान दे रहा है. इसके तीन दिन के ट्रायल प्लान की कीमत Rs 289 प्रति मील है. दो हफ्ते के सब्सक्रिप्शन की कीमत Rs 279 प्रति मील है, जबकि महीने के प्लान की कीमत Rs 269 प्रति मील है।

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प्लान में लंच और डिनर, फ्री डिलीवरी और न्यूट्रिशनिस्ट से गाइडेंस शामिल है. लंबे सब्सक्रिप्शन वाले कस्टमर बचे हुए खाने को आगे भी ले जा सकते हैं. फाउंडर्स अब पूरे बेंगलुरु में वेलफेड की डिलीवरी कवरेज बढ़ाना चाहते हैं और इसकी किचन कैपेसिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं. वे शहर के IT और स्टार्टअप एरिया के बाहर के कस्टमर्स तक पहुंचने का भी प्लान बना रहे हैं.

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