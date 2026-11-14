छठ और शादी के सीजन में हवाई टिकट महंगे, 15 दिन में 50% तक बढ़े दाम! CTI ने नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र

छठ पर घर जाना हो या शादी में शामिल होने के लिए दूसरे शहर पहुंचना हो, हवाई सफर का खर्च लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) का दावा है कि पिछले 15 दिनों में हवाई टिकटों के दाम 50 फीसदी तक बढ़ गए हैं. कई शहरों के लिए किराया दोगुना तक पहुंच गया है. इस बढ़ोतरी को लेकर CTI ने नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू को पत्र लिखा है. संगठन ने सरकार से टिकटों के किराये की अधिकतम सीमा तय करने की मांग की है.

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दरअसल, छठ पर्व के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घर लौटना चाहते हैं. वहीं, 20 नवंबर से शादी-विवाह का सीजन भी शुरू होने जा रहा है. ऐसे में जिन लोगों को इन दिनों हवाई सफर करना है, उन्हें पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं. CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल का कहना है कि किराये में इस बढ़ोतरी से व्यापारी ही नहीं, मध्यम वर्ग और आम यात्री भी परेशान हैं.

दिल्ली से पटना का किराया 18 हजार रुपये तक पहुंचा

CTI के सर्वे के मुताबिक, दिल्ली से कई शहरों के लिए हवाई टिकट काफी महंगे हो गए हैं. दिल्ली से पटना का किराया करीब 18 हजार रुपये तक पहुंच गया है. दरभंगा जाने के लिए यात्रियों को करीब 20 हजार रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं. वहीं, मुंबई का टिकट करीब 15 हजार रुपये और बेंगलुरु का किराया 16 से 18 हजार रुपये तक बताया गया है.

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दूसरे शहरों की बात करें तो दिल्ली से अहमदाबाद का किराया करीब 11 हजार रुपये है. हैदराबाद के लिए टिकट 11 से 15 हजार रुपये तक मिल रहा है. बृजेश गोयल के मुताबिक, कुछ दिन पहले तक इन रूटों पर टिकट मौजूदा कीमत से करीब आधे दाम पर मिल रहे थे. उनका आरोप है कि त्योहार और शादी के सीजन में यात्रियों की जरूरत का फायदा उठाकर विमान कंपनियां ज्यादा किराया वसूल रही हैं.

CTI ने सरकार से की पांच मांगें

एयरलाइंस की मनमानी से किराया बढ़ाने पर रोक लगाई जाए. हर रूट के लिए हवाई टिकट का अधिकतम किराया तय किया जाए. दूरी के हिसाब से किराया तय करने का पारदर्शी फॉर्मूला बनाया जाए. जैसे 500 किलोमीटर और 1500 किलोमीटर की उड़ान का किराया एक जैसा नहीं होना चाहिए. दिल्ली-पटना, दिल्ली-दरभंगा, दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-बेंगलुरु जैसे व्यस्त रूट पर फ्लाइट की संख्या बढ़ाई जाए. बाजार में मुकाबला बढ़ाने और यात्रियों को ज्यादा विकल्प देने के लिए 2-3 नई एयरलाइंस शुरू की जाएं.



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