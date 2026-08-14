Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

ईरान के साथ चल रही जंग में अमेरिका को अपने MQ-9 रीपर ड्रोन का बड़ा नुकसान हुआ है. अमेरिका अब तक कम से कम 45 रीपर ड्रोन खो चुके हैं. वहीं, चिनसुरा कोर्ट ने अभिषेक पोरेल को जमानत देने से इनकार करते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इन खबरों के अलावा, UP में सरकारी परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को ₹1200 दिए जाएंगे. पढ़ें शुक्रवार शाम की बड़ी खबरें.

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ईरान से युद्ध में अमेरिका के 45 रीपर ड्रोन ढेर, 25% बेड़ा हुआ कम... हथियारों के भंडार पर भी संकट

ईरान के साथ चल रही जंग में अमेरिका को अपने MQ-9 रीपर ड्रोन का बड़ा नुकसान हुआ है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, अब तक कम से कम 45 रीपर ड्रोन खो चुके हैं. यह युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका के कुल रीपर ड्रोन का करीब 25 फीसदी है. एक रीपर ड्रोन की कीमत उसके सेंसर और हथियारों के हिसाब से 30 से 50 मिलियन डॉलर तक हो सकती है.

शादी का वादा, फिर विवाद और गिरफ्तारी... अभिषेक पोरेल को बेल नहीं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत

चिनसुरा कोर्ट ने दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल को जमानत देने से इनकार करते हुए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पोरेल को मोगरा पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर गिरफ्तार किया है. युवती ने अपनी शिकायत में शादी का वादा कर यौन संबंध बनाने और दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं.

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जेपी नड्डा दिल्ली AIIMS में भर्ती, डॉक्टरों ने दिया हेल्थ अपडेट

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली स्थित AIIMS में भर्ती कराया गया है. AIIMS की ओर से 14 अगस्त को जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि स्वास्थ्य मंत्री को 13 अगस्त की शाम तबीयत खराब हो गई थी. उन्हें AIIMS के कार्डियोलॉजी विभाग में निगरानी के लिए भर्ती रखा गया है.

भारत आ रहे ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान, BRICS समिट में होंगे शामिल

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान इस साल सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. ईरान ने शुक्रवार को पेजेशकियान की भारत यात्रा की पुष्टि की. भारत की अध्यक्षता ये सम्मेलन नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को आयोजित होगा. पेजेशकियान का भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है.

एनालॉग पनीर पर NHRC का सख्त रुख, FSSAI और राज्य के मुख्य सचिवों को भेजा नोटिस

एनालॉग पनीर को लेकर उठे सवालों के बीच NHRC ने FSSAI के चेयरमैन और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के सचिव को नोटिस भेजा है. आयोग ने एनालॉग पनीर के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जवाब मांगा है. NHRC ने FSSAI से यह स्पष्ट करने को कहा है कि एनालॉग पनीर की रेगुलेटरी स्थिति क्या है और इसकी अनुमति किस आधार पर दी गई है

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ऑपरेशन भगोड़ा के तहत UAE से लाया गया वीरेंद्र बसोया, 13 हजार करोड़ के ड्रग्स केस में वांटेड

संयुक्त अरब अमीरात से फरार ड्रग तस्कर वीरेंद्र सिंह बसोया को भारत वापस लाया गया है. गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई को नशे के खिलाफ केंद्र सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति की बड़ी उपलब्धि बताया है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में विदेशों में छिपे ड्रग तस्करों और उनके पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है.

लाल किले के आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, मल्टी-लेवल सिक्योरिटी तैनात

स्वतंत्रता दिवस के समारोह को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत कर दिया है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार लाल किले पर मल्टी-लेवल आतंक विरोधी प्रतिक्रिया योजना लागू की गई है. लाल किले के अंदर और बाहर एक हज़ार से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.

AUS vs BAN Highlights: डार्व‍िन टेस्ट के दूसरे द‍िन भी बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेल‍िया को रगड़ा, तंजीद हसन-नजमुल शांतो का बल्ले से धमाका

बांग्लादेश ने डार्विन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में दूसरे दिन भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी. पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 198 रन पर समेटने के बाद बांग्लादेश ने बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया. दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने 6 विकेट पर 351 रन बना लिए थे. उसकी कुल बढ़त अब 153 रन की हो चुकी है.

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सरकारी स्कूलों के बच्चों को 1200 रुपये, प्राइवेट स्कूल टीचरों को कैशलेस इलाज... योगी सरकार का बड़ा ऐलान

उत्तर प्रदेश के सरकारी परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 10 लाख विद्यार्थियों को जल्द ₹1,200 की आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह रकम सीधे छात्रों के अभिभावकों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी. वहीं, करीब 3 लाख प्राइवेट स्कूल टीचरों और उनके आश्रितों को कैशलेस मेडिकल इलाज देने की भी तैयारी है.

301 फायर-पुलिसकर्मियों को गैलेंट्री अवॉर्ड, स्वतंत्रता दिवस पर सरकार ने किया 1057 मेडल का ऐलान

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकार ने पुलिस, फायर ब्रिगेड, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और करेक्शनल सर्विस के कर्मचारियों को दिए जाने वाले वीरता और सेवा पदक का ऐलान कर दिया है. इस वर्ष ये पदक 1057 लोगों को दिए जाने हैं. इनमें 301 गैलेंट्री मेडल, 92 राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और 664 मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस शामिल हैं.

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