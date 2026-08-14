जेपी नड्डा दिल्ली AIIMS में भर्ती, डॉक्टरों ने दिया हेल्थ अपडेट

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी AIIMS में भर्ती कराया गया है.

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AIIMS की ओर से 14 अगस्त को जारी आधिकारिक बयान में बताया गया कि स्वास्थ्य मंत्री को 13 अगस्त की शाम तबीय खराब हो गई थी. इसके बाद डॉक्टरों ने उनकी जांच की.

अस्पताल के मुताबिक, नड्डा की जांच में कोरोनरी एंजियोग्राफी भी शामिल थी. जांच के बाद उनकी हालत स्थिर बताई गई है. उन्हें AIIMS के कार्डियोलॉजी विभाग में निगरानी के लिए भर्ती रखा गया है.

AIIMS ने अपने बयान में कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं. अस्पताल की तरफ से उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर फिलहाल इतनी ही जानकारी साझा की गई है.

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