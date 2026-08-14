बांग्लादेश ने डार्विन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में दूसरे दिन भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी. पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 198 रन पर समेटने के बाद बांग्लादेश ने बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया.

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दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने 6 विकेट पर 351 रन बना लिए थे. उसकी कुल बढ़त अब 153 रन की हो चुकी है. मेहदी हसन मिराज 32 रन और हसन महमूद 9 रन बनाकर नाबाद लौटे.

दूसरे दिन की सबसे बड़ी कहानी तंजीद हसन का पहला टेस्ट शतक रहा. महज अपना दूसरा टेस्ट खेल रहे इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने सफेद गेंद क्रिकेट वाली अपनी आक्रामक शैली को पीछे छोड़ते हुए करीब पांच घंटे तक धैर्य के साथ बल्लेबाजी की.

तंजीद ने जड़ा करियर का पहला टेस्ट शतक

25 साल के तंजीद ने 197 गेंदों पर 101 रन की पारी खेली. उनकी पारी में 8 चौके और एक छक्का शामिल रहा. यह उनका टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक है और इसे हासिल करने का अंदाज भी खास रहा. तंजीद ने शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को काफी सम्मान दिया और गेंद को छोड़ने पर ज्यादा जोर दिया.

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उन्होंने मोम‍िनुल हक के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 102 रन जोड़े. इसके बाद कप्तान नजमुल हुसैन शांतो के साथ तीसरे विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी की.

Tanzid Hasan Tamim’s Maiden Test Century! 💯🔥 | 1st Test vs Australia 🇧🇩 pic.twitter.com/wqXVBaaYkn — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 14, 2026

हक ने छोड़ी बड़ी पारी की झलक

हक ने तंजीद के साथ मिलकर पारी को संभाला. दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों के खिलाफ शुरुआत में जोखिम लेने से बचते हुए बल्लेबाजी की. पहले घंटे में दोनों ने सिर्फ तीन चौके लगाए. तंजीद ने बाद में ब्यू वेबस्टर की गेंद पर छक्का लगाकर दूसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी की.

हालांकि इसके अगले ही ओवर में हक की पारी खत्म हो गई. वह जोश हेजलवुड की गेंद पर विकेट के पीछे कैच दे बैठे और 49 रन बनाकर आउट हुए. इस पारी के दौरान मुमिनुल ने एक और उपलब्धि हासिल की. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तमीम इकबाल को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया.

शांतो ने भी खेली शानदार पारी

कप्तान शांतो ने तंजीद के साथ पारी को आगे बढ़ाया. दोनों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को लंबे समय तक परेशान किया. शांतो ने 126 गेंदों पर 84 रन बनाए, जिसमें सात चौके और एक छक्का शामिल था. वह अपने दसवें टेस्ट शतक से सिर्फ 16 रन दूर रह गए. जोश हेजलवुड की बाहर जाती गेंद पर शांतो ने बल्ला लगा दिया और विकेट के पीछे कैच दे बैठे.उनका विकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि उस समय तक बांग्लादेश मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था.

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तंजीद ने शतक के लिए दिखाया गजब का धैर्य

तंजीद जब 90 के आसपास पहुंचे तो उनकी बल्लेबाजी में थोड़ा दबाव नजर आया. शांतो ने इस दौरान ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखी और तंजीद को शतक तक पहुंचने का मौका दिया. फिर तंजीद ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक रन लेकर तीन अंकों का आंकड़ा छू लिया.

महज दूसरे टेस्ट में पहला शतक लगाने पर डार्विन के दर्शकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. हालांकि अगले ही ओवर में नाथन लियोन ने तंजीद को आउट कर दिया.

लियोन की गेंद पर तंजीद ने लॉन्ग ऑफ की ओर शॉट खेला, जहां मिचेल स्टार्क ने दौड़ते हुए शानदार कैच लपका.

ऑस्ट्रेलिया को दूसरे दिन कई मौके मिले, लेकिन फायदा नहीं उठा पाया

ऑस्ट्रेलिया के पास तंजीद को पहले ही रोकने का मौका था. वह 62 रन पर थे, जब स्टीव स्मिथ ने उनका कैच छोड़ दिया. गेंद विकेटकीपर एलेक्स कैरी के दस्तानों से टकराकर स्मिथ की कलाई से लगी और नीचे गिर गई. तंजीद ने नाथन लियोन की गेंद पर कट लगाने की कोशिश की थी.

दिलचस्प बात यह है कि मैच में इससे पहले तंजीद खुद स्मिथ का कैच छोड़ चुके थे. पहले दिन स्मिथ सिर्फ 2 रन पर थे और बाद में उन्होंने 71 रन की पारी खेली.

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इतना ही नहीं, पहले दिन लियोन ने भी तंजीद का कैच तब छोड़ा था जब उनके खाते में एक भी रन नहीं था.

यानी तंजीद को इस टेस्ट में कई जीवनदान मिले, लेकिन उन्होंने उनका भरपूर फायदा उठाते हुए अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया.

दूसरी नई गेंद से ऑस्ट्रेलिया ने की वापसी

ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे दिन के आखिरी हिस्से में दूसरी नई गेंद लेते ही मुकाबले में वापसी की कोशिश की. लगातार चार सेशन की तरह दबदबा बनाए रखने के बाद बांग्लादेश के लिए यह स्पेल मुश्किल साबित हुआ. ऑस्ट्रेलिया के तीनों प्रमुख तेज गेंदबाजों ने सिर्फ 4.5 ओवर के भीतर एक-एक विकेट हासिल कर लिया.

सबसे पहले हेजलवुड ने शांतो को आउट किया. इसके बाद स्टार्क ने लिटन दास को खाता खोले बिना पवेलियन भेज दिया. अगले ही ओवर में पैट कमिंस ने मुशफिकुर रहीम को भी चलता कर दिया. कमिंस की बाहर जाती गेंद को लेकर मुशफिकुर असमंजस में रहे कि उसे छोड़ें या खेलें और आखिरकार गेंद किनारा लेकर स्लिप में चली गई.

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स्टीव स्मिथ ने दूसरा स्लिप पर तीनों कैच लपके. इस प्रदर्शन के साथ वह टेस्ट क्रिकेट में गैर-विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यादा कैच लेने के मामले में जो रूट के बराबर पहुंच गए.

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मुशफिकुर के लिए खास था ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट

मुशफिकुर रहीम के लिए यह मुकाबला व्यक्तिगत तौर पर भी बेहद खास है. अपने 21 साल के इंटरनेशनल करियर में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेल रहे मुशफिकुर को बल्लेबाजी के लिए शानदार प्लेटफॉर्म मिला था.

उन्होंने ब्यू वेबस्टर की गेंद पर कवर की दिशा में चौका लगाकर अपनी पारी शुरू की. इसके बाद शांतो ने लियोन के खिलाफ स्वीप खेलकर चौका और फिर मैदान के नीचे से शानदार छक्का लगाया.

लेकिन नई गेंद के साथ ऑस्ट्रेलिया की वापसी ने बांग्लादेश के मध्यक्रम को झटका दिया और मुशफिकुर (36) भी ज्यादा देर नहीं टिक सके.

मेहदी और हसन महमूद ने बचाया बांग्लादेश

ऑस्ट्रेलिया को लगा था कि शांतो, लिटन और मुशफिकुर के लगातार विकेट लेने के बाद वह बांग्लादेश की पारी को जल्द समेट देगा. लेकिन मेहदी हसन मिराज और हसन महमूद ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

दोनों ने करीब 24.3 ओवर तक बल्लेबाजी की और दूसरी नई गेंद का सामना बेहद धैर्य से किया. शुरुआत में दोनों का लक्ष्य सिर्फ नई गेंद की चमक खत्म करना था. इसके बाद उन्होंने खराब गेंदों पर कुछ शानदार ड्राइव लगाकर रन गति को बढ़ाया.

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स्टंप्स तक दोनों के बीच 43 रन की नाबाद साझेदारी हो चुकी थी. मेहदी 32 रन पर नाबाद हैं, जबकि हसन महमूद भी उनका साथ दे रहे हैं.

Day 2 Stumps | Bangladesh lead by 153 runs, finishing the day on 351/6 🇧🇩🔥



Bangladesh tour of Australia | 1st Test#Bangladesh #Tigers #BANvAUS #Cricket pic.twitter.com/pre3dUqwk1 — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 14, 2026

अब ऑस्ट्रेलिया के सामने बड़ी चुनौती, क्या उल्टफेर होगा

पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को 198 रन पर आउट करने के बाद बांग्लादेश ने दूसरे दिन अपनी बढ़त को 153 रन तक पहुंचा दिया है.

ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि बांग्लादेश के चार बल्लेबाजों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उसके निचले क्रम के पास भी रन बनाने का मौका है.

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया ने नई गेंद से तीन विकेट लेकर वापसी की उम्मीद जरूर जगाई, लेकिन मेहदी और हसन महमूद की साझेदारी ने उस दबाव को फिलहाल खत्म कर दिया.

अब तीसरे दिन की शुरुआत बांग्लादेश के लिए बेहद अहम होगी. अगर वह जल्दी रन जोड़कर बढ़त को 200 के पार ले जाता है तो ऑस्ट्रेलिया के सामने चौथी पारी में बड़ा लक्ष्य होगा. फिलहाल मुकाबले का पलड़ा साफ तौर पर बांग्लादेश की तरफ झुका हुआ है.

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