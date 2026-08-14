scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'स्कूल बदला तो पढ़ाई बंद हो जाएगी', आंसू लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं 800 छात्राएं, शिफ्टिंग का किया विरोध

उज्जैन में सराफा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल को शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर दाउदखेड़ी गांव में शिफ्ट किए जाने के प्रस्ताव का छात्राओं ने विरोध किया. शुक्रवार को करीब 800 छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि आने-जाने की सुविधा नहीं होने और रास्ता सुनसान होने के कारण परिजन उन्हें नए स्थान पर पढ़ने नहीं भेजेंगे.

Advertisement
X
स्कूल बदला तो छात्राओं को पढ़ाई छूटने का डर.(Photo: Screengrab)
स्कूल बदला तो छात्राओं को पढ़ाई छूटने का डर.(Photo: Screengrab)

आंखों में आंसू और जुबान पर शिकायत लिए छात्रा अपने स्कूल को शिफ्ट किए जाने का विरोध जता रही है. इस छात्रा की तरह करीब 800 और छात्राओं का दर्द भी यही है कि उन्हें चलते सत्र में स्कूल से हटाकर ऐसे स्थान पर भेजा जा रहा है, जो शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर एक गांव में है. बेटियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने वाली मध्य प्रदेश सरकार के एक फैसले ने अब छात्राओं की पढ़ाई को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

ताजा मामला उज्जैन के सराफा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल को स्थानांतरित किए जाने का है, जिसके विरोध में छात्राएं खुलकर सामने आ गई हैं. शुक्रवार को करीब 800 छात्राओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और स्कूल शिफ्टिंग का विरोध जताया. छात्राओं का कहना है कि नए स्थान तक आने-जाने की पर्याप्त सुविधा नहीं है और रास्ता भी सुनसान है. ऐसे में उनके परिजन इतनी दूर स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं होंगे, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होने का खतरा है.

यह भी पढ़ें: क्या महिलाओं के लिए बैन है भस्म आरती, 'धर्म संसद' में क्या बोले उज्जैन के संत

सम्बंधित ख़बरें

अद्भुत अविश्‍वसनीय अकल्‍पनीय: सावन में नगर भ्रमण पर क्यों निकलते हैं बाबा महाकाल?
'धर्म संसद' के मंच पर 'मुस्कुराके मंडली', अनोखी वेशभूषा से जीता दिल, दिया ये संदेश
Dharma Sansad CM Mohan Yadav
'पिता समान हैं बाबा महाकाल...', धर्म संसद में बोले सीएम मोहन यादव
सिंहस्थ कुंभ से दतिया उपचुनाव में हार तक, CM मोहन यादव ने दिया हर सवाल का जवाब
शिव को कैसे पाया जाए, सावन में क्यों बढ़ जाता है जलाभिषेक का महत्व? कथावाचकों से जानिए

कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं 800 छात्राएं, जमकर की नारेबाजी

उज्जैन में सराफा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की करीब 800 छात्राओं ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया. छात्राएं स्कूल को मौजूदा जगह से हटाकर दाउदखेड़ी गांव में शिफ्ट किए जाने का विरोध कर रही थीं. करीब एक घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने जमकर नारेबाजी की और जिला प्रशासन से अपना फैसला बदलने की मांग की.

Advertisement

प्रदर्शन में शामिल छात्राओं का कहना है कि उनका विद्यालय शहर से बाहर करीब 10 किलोमीटर दूर ग्रामीण इलाके में ले जाया जा रहा है. उनके पास इतनी दूरी तय करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं. छात्राओं ने यह भी कहा कि नए स्कूल तक पहुंचने वाला रास्ता कई हिस्सों में सुनसान है, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है.

छात्राओं ने आरोप लगाया कि वे पहले भी कई बार प्रशासन के सामने अपनी समस्या रख चुकी हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई. कलेक्टर से मुलाकात की उम्मीद लेकर पहुंची छात्राओं को जब जिला कलेक्टर नहीं मिले तो उनका आक्रोश बढ़ गया. उन्होंने कहा कि स्कूल दूसरी जगह चला गया तो कई अभिभावक बेटियों को वहां भेजने की अनुमति नहीं देंगे.

स्कूल बदला तो पढ़ाई छूटने का डर

छात्राओं का कहना है कि स्थानांतरण होने पर उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी और मौजूदा शैक्षणिक सत्र भी खराब हो सकता है. उनका दावा है कि अभिभावक इतनी दूर स्थित स्कूल में बेटियों को भेजने के लिए तैयार नहीं होंगे. ऐसे में स्कूल बदलने का सीधा असर उनकी शिक्षा पर पड़ेगा.

देखें वीडियो...

फिलहाल, सराफा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल महाकाल मंदिर के नजदीक जयसिंहपुरा में संचालित हो रहा है. सरकार की योजना के तहत छोटे स्कूलों को बड़े और सुविधायुक्त सांदीपनि विद्यालयों में मर्ज किया जा रहा है. इसी क्रम में सराफा स्कूल को दाउदखेड़ी में बने सांदीपनि सीएम राइज स्कूल भवन में संचालित करने की योजना है.

Advertisement

दाउदखेड़ी में तैयार भवन में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने का दावा किया गया है. इससे पहले महाराजवाड़ा क्रमांक-3 स्कूल भी इसी परिसर से संचालित किया जा रहा है. प्रशासन और सरकार का तर्क है कि स्कूलों के एकीकरण से संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा. हालांकि छात्राएं प्रस्तावित स्थान पर जाने के लिए तैयार नहीं हैं.

ADM ने की बातचीत, DEO ने दिया बैठक का भरोसा

प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर एडीएम शाश्वत शर्मा मौके पर पहुंचे और छात्राओं से बातचीत की. हालांकि छात्राएं कलेक्टर से मुलाकात की मांग पर अड़ी रहीं. उनका कहना था कि वे अपनी समस्या सीधे जिला कलेक्टर के सामने रखना चाहती हैं.

इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी महेंद्र खत्री भी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे. उन्होंने छात्राओं को भरोसा दिलाया कि जल्द ही जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक आयोजित की जाएगी. इसी बैठक के बाद स्कूल के स्थानांतरण को लेकर आगे का फैसला लिया जाएगा.

जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बैठक में पालकों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा और उनकी राय ली जाएगी. छात्राओं और अभिभावकों की बात सुनने के बाद ही स्कूल को लेकर निर्णय लिया जाएगा. बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार स्कूलों की गुणवत्ता और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से स्कूल मर्जिंग योजना पर काम कर रही है. इसके तहत छोटे विद्यालयों को सांदीपनि विद्यालयों में शामिल किया जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    छात्र ने बताया 'बम' से बचने का अनोखा तरीका... पढ़िए Viral चुटकुले |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 14 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    'स्कूल बदला तो पढ़ाई बंद हो जाएगी', आंसू लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचीं 800 छात्राएं, शिफ्टिंग का किया विरोध |
    तेज म्यूजिक, सिलेंडर-रॉड से हमला और बॉडी स्प्रे... वाराणसी में तांत्रिक की हत्या का खौफनाक कांड |
    'खड़गे राष्ट्रीय नेता, उनका अपमान...', शुद्धिकरण विवाद पर CM धामी की सफाई |
    'भोजपुरी बवाल' में पवन सिंह ने दिखाई पावर, भारती सिंह को पीठ पर बैठाकर मारे पुश-अप |
    NALSAR विवाद में BCI पर भड़के CJI सूर्यकांत: छात्रों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला |
    How to Make Gulgule: हरियाली तीज पर खाना है कुछ मीठा? एक कप आटे और गुड़ से बनाएं फूले-फूले और सॉफ्ट गुलगुले, शेफ पंकज भदौरिया ने बताया |
    'गांधी सरनेम और ऐसा शर्मनाक बयान...', PM पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर राजनाथ सिंह का तीखा हमला |
    राहुल गांधी की 'इंदिरा-स्टोरी' के बहाने समझिए क्या गले मिलने से गिरवी रख दिए जाते हैं राष्ट्र-हित?
    Advertisement