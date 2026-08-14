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छात्र ने बताया 'बम' से बचने का अनोखा तरीका... पढ़िए Viral चुटकुले

हंसी सबसे आसान और असरदार तनाव दूर करने का तरीका है. मजेदार जोक्स पढ़ने से चेहरे पर मुस्कान आती है, मन खुश रहता है और नकारात्मकता भी काफी हद तक दूर हो जाती है. आज (14 अगस्त) हम आपके लिए लेकर आए हैं जोक्स का खजाना, जिन्हें पढ़कर आपको आ जाएगी हंसी.

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वायरल चुटकुले
वायरल चुटकुले

>लाली- मैं कल से स्कूल नहीं जांऊगी, टीचर को कुछ आता ही नहीं.
पापा-क्यों, ऐसा क्या हो गया?
लाली- वो सारे सवालों के जवाब मुझसे ही पूछते हैं...!!

 

>मम्मी- सोहन, आज का पेपर मुश्किल था क्या?
सोहन- नहीं, सवाल तो आसान थे, लेकिन उनके जवाब मुश्किल थे !!

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>छोटू- सर, मैंने एक ऐसी चीज बनाई है, जिससे हम दीवार के आर-पार देख सकते हैं.
सर-वाह! वो क्या चीज है?
छोटू- मास्टर जी, छेद..!!!

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

>मेहमान- और बताओ रिंकू बेटा, आगे क्या सोचा है?
रिंकू-बस अंकल, आपके जाते ही बिस्कुट खाऊंगा.
नमकीन तो आप खा ही गए हैं!

 

>पापा-चिंटू, रिजल्ट कैसा रहा तुम्हारा?
चिंटू-पापा, हमारे प्रिंसिपल का बेटा ही फेल हो गया है.
पापा-और तुम?
चिंटू-डॉक्टर अंकल का बेटा भी फेल हो गया.
पापा- हां, तो ठीक है. तुम अपना बताओ…
चिंटू-तो आप कौन-से प्रधानमंत्री हैं, जो आपका बेटा पास हो जायेगा !!!

 

>शिक्षक कक्षा में बच्चों को बम से बचने का तरीका सिखा रहे थे.
शिक्षक- अगर स्कूल के सामने बम रखा है, तो क्या करेंगे?
चिंटू- कुछ देर देखेंगे
शिक्षक- फिर?
चिंटू-फिर कोई ले जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसे स्टाफ रूम में रख देंगे.

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(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)
 

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