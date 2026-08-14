तेज म्यूजिक, सिलेंडर-रॉड से हमला और बॉडी स्प्रे... वाराणसी में तांत्रिक की हत्या का खौफनाक कांड

वाराणसी के कंदवा इलाके में तंत्र-मंत्र के नाम पर होने वाली पूजा एक खौफनाक हत्या की वजह बन गई. पुलिस के मुताबिक, गरीबी और बीमारी से परेशान एक परिवार तांत्रिक अनीश उपाध्याय से पूजा-पाठ करा रहा था. परिवार को उम्मीद थी कि इससे उनकी परेशानियां कम होंगी, लेकिन कुछ समय बाद उनका आरोप था कि समस्याएं और बढ़ने लगीं. इसके बाद परिवार के सदस्यों और उनके रिश्तेदारों ने तांत्रिक की हत्या की साजिश रची. पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में सोनू, विशाल, विकास कुमार गौंड, साहिल गौंड, अभिषेक उर्फ रोहित कश्यप और मोहित कश्यप शामिल हैं. पुलिस के मुताबिक, इनमें से सोनू, विकास और विशाल कंदवा इलाके में रहते थे और इन्हीं के यहां पूजा-पाठ कराया जा रहा था. बाकी तीन आरोपी उनके रिश्तेदार बताए गए हैं.

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पुलिस के अनुसार, अनीश उपाध्याय की हत्या 1 जुलाई को की गई थी. इसके बाद उसका शव डाफी टोल प्लाजा के किनारे झाड़ियों में छोड़ दिया गया था. 5 जुलाई को शव लंका थाना क्षेत्र में बरामद हुआ. शव की हालत काफी खराब हो चुकी थी. इसके बाद उसे कोल्ड स्टोरेज में रखा गया और 9 जुलाई को पोस्टमार्टम कराया गया. इधर, 9 जुलाई को थाना लालपुर पांडेयपुर में अनीश उपाध्याय की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. बाद में परिवार की ओर से हत्या और शव को छिपाने का आरोप लगाते हुए 13 अगस्त को लिखित शिकायत दी गई. इसके आधार पर लालपुर पांडेयपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और जांच शुरू हुई.

तांत्रिक से परेशान परिवार ने उठाया खौफनाक कदम

पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान CCTV फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की गई. जांच के आधार पर छह आरोपियों को कानपुर और उन्नाव से गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल सामान भी बरामद किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उनके घर में काफी समय से गरीबी और बीमारी की स्थिति थी. परिवार को किसी ऊपरी साए का शक था. इसी वजह से उन्होंने तांत्रिक अनीश उपाध्याय से संपर्क किया और उससे चार से पांच दिन तक पूजा-पाठ कराया. आरोपियों के मुताबिक, पूजा कराने के बाद परिवार की परेशानियां कम होने के बजाय और बढ़ने लगीं.

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इसी दौरान विकास गौड़ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई. उसका इलाज कानपुर में कराया गया. पुलिस के मुताबिक, वहीं तीन भाइयों सोनू, विकास और विशाल ने अपने मामा के लड़कों अभिषेक कश्यप उर्फ रोहित कश्यप और मोहित कश्यप के साथ तांत्रिक की हत्या की योजना बनाई. इसके बाद वे कानपुर से वाराणसी आए. पुलिस के अनुसार, योजना के तहत साहिल गौड़ के ऊपर साया होने का बहाना बनाया गया. इसी बहाने तांत्रिक अनीश उपाध्याय को कंचनपुर मंडुवाडीह स्थित किराए के मकान में बुलाया गया. वहां पहले से मौजूद आरोपियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी.

पुलिस के मुताबिक, हत्या के दौरान लकड़ी के स्टूल, घरेलू गैस सिलेंडर और लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया गया. ADCP वरुणा लिपि नगायच के मुताबिक, आरोपियों ने यह भी बताया कि तांत्रिक की आवाज बाहर न जाए, इसके लिए म्यूजिक सिस्टम पर तेज आवाज में गाना चलाया जा रहा था. हत्या के बाद आरोपियों ने कमरे की दीवार और फर्श पर लगे खून के छींटों को धो दिया. पुलिस के मुताबिक, बदबू न आए इसके लिए कमरे में रूम फ्रेशनर और बॉडी स्प्रे भी छिड़का गया था. इसके बाद शव को डाफी टोल प्लाजा के किनारे झाड़ियों में छोड़ दिया गया.

पुलिस ने आरोपियों के पास से लकड़ी का स्टूल, घरेलू गैस सिलेंडर, लोहे की रॉड और घटना में इस्तेमाल म्यूजिक सिस्टम का स्पीकर बरामद किया है. ADCP के मुताबिक, जांच के दौरान स्क्रूड्राइवर भी बरामद हुआ है. पुलिस के अनुसार, हत्या में घर में रखे सामान का ही इस्तेमाल किया गया था. अनीश उपाध्याय की पहचान भी आसान नहीं थी. पुलिस के मुताबिक, शव काफी खराब हालत में मिला था. मृतक के हाथों पर बने दो टैटू और शरीर पर मिले चोटों के आधार पर उसकी पहचान की गई. इसके बाद गुमशुदगी और हत्या से जुड़े मामले की जांच आगे बढ़ी.

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ADCP वरुणा लिपि नगायच ने बताया कि अनीश उपाध्याय की गुमशुदगी की रिपोर्ट 9 जुलाई को लालपुर पांडेयपुर थाने में दर्ज हुई थी. जांच के दौरान सामने आया कि उसकी हत्या कर दी गई है. इसके बाद 13 अगस्त को हत्या से संबंधित मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने मामले में छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, हत्या के पीछे सिर्फ तंत्र-मंत्र से जुड़ी नाराजगी ही नहीं थी. जांच में यह भी सामने आया कि तांत्रिक के परिवार की एक महिला से कथित अवैध संबंध थे. इसके अलावा परिवार का आरोप था कि तांत्रिक ने फर्जीवाड़ा करके उनसे काफी धन भी वसूला था.

पुलिस ने बताया कि तांत्रिक परिवार के लोगों को लगातार डराता भी था. उन्हें कथित तौर पर यह कहा जाता था कि उनके घर में एक व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है. परिवार के लोग इससे भी परेशान थे. पुलिस के मुताबिक, इन सभी वजहों ने परिवार के लोगों की नाराजगी बढ़ा दी और आखिरकार उन्होंने तांत्रिक की हत्या की योजना बना ली. जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार छह लोगों में सोनू, विकास और विशाल एक ही परिवार के सदस्य हैं और कंदवा में रहते हैं. पूजा-पाठ भी इन्हीं के घर में कराया जा रहा था. अभिषेक, मोहित और साहिल भी इस मामले में उनके साथ शामिल हुए. पुलिस के अनुसार, सभी ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया.

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पुलिस ने CCTV फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए आरोपियों की पहचान की और उन्हें कानपुर तथा उन्नाव से गिरफ्तार किया. हत्या में इस्तेमाल सामान भी बरामद कर लिया गया है. मामले में पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों के बयानों और बरामद सामान के आधार पर आगे की जांच कर रही है. इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तांत्रिक से परिवार ने अपनी गरीबी, बीमारी और कथित ऊपरी साए की समस्या दूर कराने के लिए पूजा-पाठ कराया था, वही बाद में परिवार के निशाने पर आ गया. परिवार ने कथित तौर पर तांत्रिक से परेशान होकर उसे पूजा के बहाने बुलाया और फिर किराए के मकान में उसकी हत्या कर दी.

पीट-पीटकर कर उतारा मौत के घाट

पुलिस की जांच के मुताबिक, हत्या के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई. कमरे को साफ किया गया, खून के निशान धोए गए और बदबू छिपाने के लिए रूम फ्रेशनर और बॉडी स्प्रे का इस्तेमाल किया गया. इसके बाद शव को झाड़ियों में छोड़ दिया गया. अब पुलिस छह आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है.



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