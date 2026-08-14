scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ईरान से युद्ध में अमेरिका के 45 रीपर ड्रोन ढेर, 25% बेड़ा हुआ कम... हथियारों के भंडार पर भी संकट

ईरान से जंग में अमेरिका के लिए सिर्फ मैदान पर लड़ाई मुश्किल नहीं हो रही, हथियारों का हिसाब भी बिगड़ रहा है. 45 रीपर ड्रोन खोने के साथ मिसाइलों का बड़ा स्टॉक भी खर्च हो चुका है.

Advertisement
X
ये है अमेरिकी सेना का एमक्यू-9 रीपर ड्रोन जो ईरान जंग में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया. (Photo: USAF)
ये है अमेरिकी सेना का एमक्यू-9 रीपर ड्रोन जो ईरान जंग में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया. (Photo: USAF)

ईरान के साथ चल रही जंग में अमेरिका को अपने MQ-9 रीपर ड्रोन का बड़ा नुकसान हुआ है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, अब तक कम से कम 45 रीपर ड्रोन खो चुके हैं. यह युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका के कुल रीपर ड्रोन का करीब 25 फीसदी है. इन ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी और हमले के लिए किया जाता है. एक रीपर ड्रोन की कीमत उसके सेंसर और हथियारों के हिसाब से 30 से 50 मिलियन डॉलर तक हो सकती है.

इन 45 ड्रोन के नुकसान की कीमत 1.3 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है. हालांकि, सभी ड्रोन दुश्मन के हमले में नहीं गिरे. एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक, कुछ ड्रोन का अपने ऑपरेटर से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद वे क्रैश हो गए. अमेरिका को जंग में ड्रोन के साथ तकनीकी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है.

यह भी पढ़ें: लाल किले के आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, मल्टी-लेवल सिक्योरिटी तैनात

सम्बंधित ख़बरें

Monsoon Rainfall Forecast
मचल रहा मॉनसून... होने वाली है तूफानी बारिश, जानिए कहां?
Iran Oil Spill
होर्मुज में बमों की बरसात से निकल गया तेल, तट-समंदर दोनों हुए गंदे
Red Fort Rain Forcast
लाल किले पर कल सुबह बारिश के 80% आसार, इंडिपेंडेंस डे पर रेन अलर्ट
Red Fort multi-layered security
लाल किले पर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, मल्टी-लेवल सिक्योरिटी तैनात
America changing aircraft carrier
सैनिकों की परेशानी के चलते अमेरिका बदल रहा एयरक्राफ्ट कैरियर

होर्मुज के पास ज्यादा इस्तेमाल हुए रीपर

अमेरिकी सेना ने ईरान युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास रीपर ड्रोन का काफी इस्तेमाल किया. यह समुद्री रास्ता बहुत अहम है और ईरान-अमेरिका तनाव का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है. रीपर ड्रोन लंबे समय तक आसमान में रहकर निगरानी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है. 

Advertisement

MQ-9 Reaper Drones

इसकी रफ्तार कम होती है और यह कई बार कम ऊंचाई पर उड़ता है. इसी वजह से ईरान की सेना और यमन व इराक में उसके सहयोगी गुटों के लिए इन्हें निशाना बनाना आसान हो सकता है.

अमेरिका के पास कितने रीपर ड्रोन थे?

युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिकी सेना के पास करीब 185 रीपर ड्रोन थे. इनमें 165 एयर फोर्स और 20 मरीन कॉर्प्स के पास थे. मरीन कॉर्प्स ने कहा है कि उसके किसी रीपर ड्रोन का नुकसान नहीं हुआ है. 

यह भी पढ़ें: डोप टेस्ट से खुलते हैं कई राज... कैसे पता चलता है पायलट ने किया है नशा?

मई में एयर फोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल डेविड टैबर ने अमेरिकी सीनेट को बताया था कि अमेरिका के पास करीब 135 रीपर ड्रोन बचे थे. उस समय उन्होंने ड्रोन के लगातार हो रहे नुकसान पर चिंता जताई थी.

अमेरिका अब पुराने रीपर ड्रोन को धीरे-धीरे हटाने की तैयारी कर रहा है. उनकी जगह कम कीमत वाले हथियारबंद ड्रोन लाने की योजना है. ये ड्रोन एक साथ कई ड्रोन के समूह में काम कर सकेंगे.

MQ-9 Reaper Drones

मिसाइलों का स्टॉक भी घटा

ईरान युद्ध में अमेरिका ने बड़ी संख्या में मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है. युद्ध के पहले महीने में अमेरिकी सेना ने 850 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइल और 1,000 से ज्यादा पैट्रियट और THAAD मिसाइलें इस्तेमाल कीं.

Advertisement

THAAD मिसाइलों का इस्तेमाल दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए किया जाता है. अमेरिका की मौजूदा क्षमता एक साल में ज्यादा से ज्यादा 96 THAAD इंटरसेप्टर बनाने की है. लेकिन अगले साल अमेरिका को 857 और अगले पांच साल में करीब 2,600 THAAD इंटरसेप्टर की जरूरत बताई गई है.

यह भी पढ़ें: भारतीय वायुसेना में आएंगे 60 नए ट्रांसपोर्ट विमान, 1 लाख करोड़ की होगी डील

हथियारों का भंडार भरना बड़ी चुनौती

अमेरिकी सरकार ईरान युद्ध के खर्च और हथियारों की भरपाई के लिए कांग्रेस से 67 अरब डॉलर के अतिरिक्त बजट की मांग कर रही है. अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के मुताबिक, सितंबर के अंत तक युद्ध पर करीब 37.5 अरब डॉलर खर्च हो सकते हैं.

ईरान युद्ध के साथ यूक्रेन को दिए गए अमेरिकी हथियारों ने भी अमेरिका के सैन्य भंडार पर दबाव बढ़ाया है. अब ड्रोन और मिसाइलों को फिर से तैयार करने की जरूरत है. लेकिन नए हथियार बनाने में समय लगेगा. ऐसे में अमेरिका के सामने युद्ध का खर्च संभालने और हथियारों का भंडार फिर भरने, दोनों की चुनौती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    सरकारी स्कूलों के बच्चों को 1200 रुपये, प्राइवेट स्कूल टीचरों को कैशलेस इलाज... योगी सरकार का बड़ा ऐलान |
    Surat में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अश्लील भोजपुरी डांस पर जमकर हुआ हंगामा |
    स्वतंत्रता दिवस से पहले मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, स्पेशल ड्राइव में 342 अभियुक्त गिरफ्तार, 190 भेजे गए जेल |
    मारुति जैसा माइलेज, महिंद्रा जैसी पावर, MG ला रही खास 7-सीटर SUV |
    घर में रखे बक्से में प्लास्टिक से लिपटे मिले पति-पत्नी के शव, 2 दिन से थे लापता, उदयपुर में खौफनाक डबल मर्डर |
    'कांग्रेस की देन है देश का बंटवारा', विभाजन विभिषिका स्मृति दिवस पर बोले अमित शाह |
    9 महीने अंतरिक्ष में भटकने के बाद धरती पर लौटा इसरो के LVM3 रॉकेट का हिस्सा |
    पूर्व TMC विधायक को भीड़ ने पहनाई जूतों की माला, अंडे फेंके... फूटा RG-कर रेप केस का गुस्सा |
    100 करोड़ वसूलने का प्लान, कैटेगरी के हिसाब से रेट कार्ड... JPSC परीक्षा धांधली मामले में चौंकाने वाले खुलासे |
    8th Pay Commission कब सौंपेगा फाइनल रिपोर्ट? सरकार ने दिया ये जवाब
    Advertisement