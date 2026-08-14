'भोजपुरी बवाल' में पवन सिंह ने दिखाई पावर, भारती सिंह को पीठ पर बैठाकर मारे पुश-अप

कलर्स टेलीविजन का नया रिएलिटी शो 'भोजपुरी बवाल' इन दिनों दर्शकों के बीच छाया हुआ है और टीआरपी की दौड़ में खूब सुर्खियां बटोर रहा है. शो में भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारे अपनी मौजूदगी से लगातार धमाल मचा रहे हैं. अपकमिंग एपिसोड को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट तब और बढ़ गया जब यह खबर सामने आई कि कॉमेडियन भारती सिंह इस खास एपिसोड को होस्ट करने वाली हैं.
इतना ही नहीं, शो में आध्यात्मिक गुरु राधे मां बतौर खास मेहमान शिरकत करेंगी. इसी बीच मेकर्स ने शो का एक नया प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो इंटरनेट पर आते ही तेजी से वायरल होने लगा है.
पवन सिंह का पावर और भारती सिंह का चैलेंज
सामने आए नए प्रोमो में भोजपुरी 'पावरस्टार' पवन सिंह और भारती सिंह के बीच मजेदार जुगलबंदी देखने को मिल रही है. प्रोमो की शुरुआत में भारती सिंह चुटकी लेते हुए कहती हैं, 'पीठ पर आपकी बहन होगी... पवन सिंह की बहन. जब पावर के ऊपर जनरेटर बैठेगा तो क्या पावर होगी!' भारती की यह बात सुनते ही सेट पर मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगते हैं.
जब पवन सिंह की पीठ पर बैठीं भारती सिंह
इसके बाद पवन सिंह फर्श पर झुककर पुश-अप्स लगाने की स्थिति में आते हैं और भारती सिंह सीधे उनकी पीठ पर बैठ जाती हैं. भारी भरकम भारती के पीठ पर बैठते ही पवन सिंह पुश-अप्स लगाना शुरू करते हैं. यह नजारा देखकर भारती खुद हैरान रह जाती हैं और मजाकिया अंदाज में चिल्लाते हुए कहती हैं, 'पावरस्टार भाई... वह बहन!'
राधे मां की एंट्री हुई
इस एपिसोड को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट सिर्फ पुश-अप चैलेंज तक ही सीमित नहीं है. राधे मां का किसी रिएलिटी शो में बतौर मेहमान आना अपने आप में बड़ा सरप्राइज माना जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ, भारती सिंह की स्टेज पर मौजूदगी हमेशा से एंटरटेनमेंट की गारंटी रही है. प्रोमो में दिख रही इस खट्टी-मीठी जुगलबंदी के बाद फैंस अब पूरा एपिसोड टीवी पर ऑन-एयर होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.