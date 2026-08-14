How to Make Gulgule: हरियाली तीज पर खाना है कुछ मीठा? एक कप आटे और गुड़ से बनाएं फूले-फूले और सॉफ्ट गुलगुले, शेफ पंकज भदौरिया ने बताया

हरियाली तीज के पावन अवसर पर पूजा के भोग और घर के स्वाद के लिए पारंपरिक मीठा बनाना बेहद शुभ माना जाता है. अगर आप इस तीज पर कम मेहनत में कुछ बेहद स्वादिष्ट, सॉफ्ट और स्पंजी बनाना चाहते हैं तो गेहूं के आटे के फूले-फूले गुलगुले सबसे बेहतरीन विकल्प है. इसे उत्तर भारत में तीज और त्योहारों पर विशेष रूप से बनाया जाता है. यहां हम आपको जानी-मानी शेफ पंकज भदौरिया की ट्रिक्स से गुलगुले बनाने की आसान रेसिपी बता रहे हैं. क्रिस्पी और अंदर से बेहद सॉफ्ट-जालीदार यह गुलगुले सिर्फ 10 से 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं.

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सामग्री

गेहूं का आटा: 1 कप

गुड़ या चीनी: 1/2 कप (गुड़ से इसका स्वाद और रंग पारंपरिक आता है)

पानी: 3/4 कप (गुड़ का घोल बनाने के लिए)

नारियल: ऑप्शनल

सौंफ: 1 छोटा चम्मच (हल्की दरदरी कुटी हुई - स्वाद का मुख्य सीक्रेट)

सफेद तिल: 1 बड़ा चम्मच (ऑप्शनल)

इलायची पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

बेकिंग सोडा (मीठा सोडा): 1 चुटकी (गुलगुले फुलाने के लिए)

तेल/घी: तलने के लिए

बनाने की विधि

सबसे पहले एक बर्तन में 1/2 कप पानी और गुड़ डालकर हल्का गर्म कर लें ताकि गुड़ पूरी तरह से पिघल जाए. जब गुड़ पिघल जाए तो गैस बंद कर दें और इस घोल को पूरी तरह ठंडा होने दें.

एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप गेहूं का आटा निकालें. इसमें कुटी हुई सौंफ, सफेद तिल और इलायची पाउडर मिलाएं.

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अब ठंडे हुए गुड़ के पानी को छानते हुए आटे में थोड़ा-थोड़ा करके डालें. व्हिस्कर या हाथ की मदद से इसे एक ही दिशा में 2-3 मिनट तक अच्छे से फेंटें. बैटर न ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और न ही पकोड़े की तरह बहुत पतला.

इस बैटर को ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें. तलने से ठीक पहले इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा और 1 चम्मच पानी डालकर एक बार फिर मिला लें.

एक कड़ाही में तेल या देसी घी गरम करें. आंच को मध्यम रखें. अब हाथों में थोड़ा पानी लगाकर बैटर से छोटे-छोटे बॉल्स बनाकर गरम तेल में डालते जाएं.

गुलगुले अपने आप तैरकर ऊपर आने लगेंगे और फूल जाएंगे. इन्हें पलट-पलटकर मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल लें.

आपके फूले-फूले, स्पंजी और स्वादिष्ट आटे के गुलगुले तैयार हैं.

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