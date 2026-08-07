रांची के छात्र आंदोलन को लेकर अभिजीत दिपके का प्लान क्या है?

झारखंड में चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने अपनी रणनीति शेयर की है. पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आंदोलन को पूरा समर्थन देने का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी टीम छात्रों की मदद कर रही है.

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दिपेक के मुताबिक, CJP के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदर्शन स्थल का दौरा किया है और पार्टी के कार्यकर्ता छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्थाएं कर रहे हैं.

सीजेपी के संस्थापक ने कहा, 'हम मजबूती से उनके साथ खड़े हैं और उनकी सभी मांगों का समर्थन करते हैं. मैं भी वहां जाने का इरादा रखता हूं. हालांकि, अभी मुझे सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां हैं.'

दिपके ने आगे बताया कि कई छात्र विरोध प्रदर्शन के लिए आगे आ रहे हैं. मेरा मानना ​​है कि वे अपने आप में नेता हैं और उन्हें पहचान मिलनी चाहिए. यह जरूरी नहीं है कि हर जगह अभिजीत ही सबसे आगे रहे. वे भी काम कर रहे हैं और उन्हें भी बराबर पहचान मिलनी चाहिए.

दिपके ने कहा, 'हम नहीं चाहते कि सारा श्रेय केवल कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को मिले. हम चाहते हैं कि छात्र खुद आगे आएं और विरोध प्रदर्शन करें.'

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अभिजीत दिपके ने कहा कि हम चाहते हैं कि वे अपने अधिकारों और देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ें.

बता दें, रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्रों की मांगों में 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करना और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करना शामिल है. आंदोलन के बीच सरकार और छात्रों के बीच बातचीत की कोशिश भी शुरू हुई है.

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