scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

CM मोहन यादव के सख्त तेवर, CMHO समेत 3 अधिकारी सस्पेंड, SDM-पटवारी को नोटिस

छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान' के दौरान सख्त रुख अपनाया. जनसुनवाई में लापरवाही की शिकायतें सामने आने पर उन्होंने CMHO, तहसीलदार और पटवारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया.

Advertisement
X
कमलनाथ के गढ़ में मोहन यादव का एक्शन मोड.(Photo:ITG)
कमलनाथ के गढ़ में मोहन यादव का एक्शन मोड.(Photo:ITG)

छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सख्त तेवर देखने को मिले. 'मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान' में लोगों की शिकायतें सुनते हुए उन्होंने तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया.

जन सुनवाई के दौरान ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. नरेश गुन्नाडे, स्थानीय तहसीलदार और पटवारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया.

CM यादव ने चौराई जनपद पंचायत के CEO और श्रम अधिकारी का एक-एक इंक्रीमेंट रोकने का भी आदेश दिया. इन अधिकारियों पर आरोप था कि उन्होंने मनवती वर्मा नाम की महिला को सरकारी योजना के तहत पिछले चार वर्षों से अंतिम संस्कार में मदद और आर्थिक सहायता नहीं दी, जबकि महिला ने CM हेल्पलाइन पर शिकायत भी की थी.

सम्बंधित ख़बरें

Dharma Sansad CM Mohan Yadav
'पिता समान हैं बाबा महाकाल...', धर्म संसद में बोले सीएम मोहन यादव
Dharma Sansad Mohan Yadav
दतिया में क्या हुआ? उपचुनाव की हार पर आजतक से क्या बोले सीएम मोहन यादव
cm mohan yadav sandipani school
'सारे विधायक और नेता बेईमान हैं...' CM मोहन यादव ने सुनाया अनोखा किस्सा
cm mohan yadav sandipani school
'सारे विधायक और नेता बेईमान हैं...' CM मोहन यादव ने सुनाया अनोखा किस्सा
सड़क किनारे कंडों में बाटियां सेंकी जा रही हैं.(Photo:Screengrab)
मुख्यमंत्री आवास जाने पर अड़े किसान, भोपाल में सड़क पर बनी दाल-बाटी

एक अन्य मामले में गोविंद नायक नाम के व्यक्ति के जमीन के रिकॉर्ड ठीक न करने पर चौराई के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) और पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.

भावना देहरिया नाम की एक महिला ने शिकायत की कि उन्हें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सब्सिडी नहीं मिली है. सीएम यादव ने अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने और नियमों के अनुसार योजना का लाभ देने का निर्देश दिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'मेरी ही कार में बैठकर नेता और विधायकों को दे रही थी गाली...', जब CM मोहन यादव ने स्कूल की बेटियों को सुनाया मजेदार किस्सा

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा कलेक्टर ऑफिस में पब्लिक सर्विस सेंटर का निरीक्षण किया, उद्यमियों, जन प्रतिनिधियों और नागरिकों से बातचीत की और उनके साथ क्षेत्र के विकास, औद्योगिक संभावनाओं और प्रगति पर चर्चा की.

CM ने कहा कि हर शुक्रवार को जिले से लेकर तहसील स्तर तक 'जनता दरबार' या जन सुनवाई आयोजित की जाएगी और ऐसी बैठकों में सभी मंत्री, विधायक, कलेक्टर और कमिश्नर मौजूद रहेंगे. उन्होंने कहा कि ऐसे दिनों में कोई आधिकारिक बैठक नहीं होगी.

मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा अभियान शुरू करने वाला पहला राज्य है. उन्होंने प्राकृतिक खेती, पशुपालन और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपनी सरकार की पहल, जैसे होमस्टे, का भी जिक्र किया, जिनसे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के पूर्व लोकसभा क्षेत्र में CM मोहन यादव ने कहा कि अब 'मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान' के तहत जन प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में लोगों से बातचीत करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    Film Wrap: नहीं होगा CM विजय का तलाक! पवन सिंह पर लगे जबरदस्ती Kiss करने के आरोप |
    निरहुआ को लेकर इनसिक्योर आम्रपाली दुबे? साथ काम करने से रोका, भोजपुरी हसीना का आरोप |
    CM मोहन यादव के सख्त तेवर, CMHO समेत 3 अधिकारी सस्पेंड, SDM-पटवारी को नोटिस |
    'पिता समान हैं बाबा महाकाल, उनसे कैसा डर', धर्म संसद में बोले सीएम मोहन यादव |
    उज्जैन सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों से लेकर दतिया उपचुनाव में हार तक, CM मोहन यादव ने दिया हर सवाल का जवाब |
    नाले के पानी में केले धोने का सच... गाजियाबाद पुलिस ने खोला राज, जानें पूरी हकीकत |
    शिव कचहरी! जहां लगती है महादेव की अदालत! ऐसे मिलती है पापों से मुक्ति |
    फिल्म सतलुज को हुआ भारी नुकसान, भरपाई के लिए गुरुद्वारों में रखी गई गुल्लक, डायरेक्टर का आया रिएक्शन |
    रांची में छात्र आंदोलन जारी, भूख हड़ताल कर रहे राहुल की तबीयत बिगड़ी |
    'शादी की जिद' से तंग प्रेमी ने रची साजिश... ट्रेन आते ही प्रेमिका को पटरी पर दिया धक्का, CCTV से खुली हत्या की गुत्थी
    Advertisement