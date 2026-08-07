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निरहुआ को लेकर इनसिक्योर आम्रपाली दुबे? साथ काम करने से रोका, भोजपुरी हसीना का आरोप

भोजपुरी बवाल में काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे के बीच तगड़ी बहस देखने मिल रही है. शो के नए प्रोमो में काजल ने आम्रपाली पर बड़े आरोप लगाए हैं. वो दावा कर रही हैं कि निरहुआ के गानों से आम्रपाली ने उन्हें हटाया है.

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काजल ने उठाए आम्रपाली पर सवाल! (Photo: Screengrab)
काजल ने उठाए आम्रपाली पर सवाल! (Photo: Screengrab)

भोजपुरी सिनेमा की दो सबसे सफल हसीनाएं- काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे इस समय अपनी 'कैट फाइट' से खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. दोनों भोजपुरी बवाल रियलिटी शो में 'बवाल' मचा रही हैं. काजल एक के बाद एक करके आम्रपाली पर आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने उन्हें दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ संग काम नहीं करने दिया. 

काजल-आम्रपाली की लड़ाई

भोजपुरी बवाल शो में काजल राघवानी ने खुलेआम आम्रपाली दुबे से कहा था कि क्या वो निरहुआ को लेकर इनसिक्योर हैं? क्योंकि वो उन्हें कभी काजल संग काम नहीं करने देती. आगे काजल और आम्रपाली के बीच बेस्ट भोजपुरी एक्ट्रेस को लेकर जंग छिड़ी. दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि आम्रपाली को सभी के बीच से उठकर निकलना पड़ा. 

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दोनों के बीच हुआ ये 'बवाल' मोमेंट खत्म ही हुआ था कि अब एक और बहस छिड़ गई है. काजल राघवानी ने रानी चटर्जी संग बातचीत में आम्रपाली दुबे पर एक बड़ा आरोप लगाया है. उनका कहना है कि आम्रपाली ने उन्हें निरहुआ के गानों से निकलवाया है. नए प्रोमो में खेसारी लाल यादव की एक्स-गर्लफ्रेंड ने कहा- उन्होंने मुझे बोला कि आपका और दिनेश जी (निरहुआ) का एक गाना है. वो असल में मेरे ऊपर फिल्माया जाना था, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि गाना उसके (आम्रपाली) ऊपर शिफ्ट हो गया है.

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काजल पर भड़कीं आम्रपाली

काजल राघवानी के आरोपों के बाद, दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे भी इसपर बात करते दिखे. निरहुआ ने कहा- कुछ भी बकवास करती है. इसके बाद आम्रपाली ने काजल के लिए कहा- जब तुम खेसारी के साथ लगातार शूटिंग कर रही थी, तब तुम्हारे लिए भी लोग यही बोलते थे. तो क्या तुमने ऐसा किया? तब तुम कहती थी कि नहीं नहीं मैंने तो कभी किसी को फिल्म से नहीं निकलवाया. 

काजल ने अपनी फिल्मी जर्नी को लेकर आम्रपाली पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि उनके पास कोई पॉलिटिशन का सपोर्ट नहीं है, वो अपने दम पर इंडस्ट्री में टिकी हुई हैं. अंत में निरहुआ कहते हैं कि उनकी शिकायत है वो फिल्मों से निकाल दी जाती हैं, लेकिन वो उसी लायक हैं. अब देखना है कि निरहुआ और आम्रपाली के जवाब का काजल राघवानी क्या जवाब देंगी. 

बता दें कि काजल राघवानी भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव की एक्स-गर्लफ्रेंड बताई जाती हैं. दोनों ने एक ही साथ कई सारी फिल्में और म्यूजिक वीडियो में काम किया था. इसी कारण से उनकी डेटिंग की चर्चा होती थी. इस दौरान खेसारी की शादी हो चुकी थी.

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