दिल्ली में आज ट्रैफिक का नया प्लान... धौला कुआं से कनॉट प्लेस तक इन 30 जगहों पर असर, जानें हर अपडेट

दिल्ली में सोमवार, 12 अक्टूबर को प्रदर्शन के चलते कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि सुबह 6 बजे से हालात के हिसाब से 30 जगहों पर डायवर्जन लागू किए जा सकते हैं. धौला कुआं, मंडी हाउस और कनॉट प्लेस समेत कई इलाकों से गुजरने वालों को परेशानी हो सकती है. ऐसे में घर से निकलने से पहले अपना रूट देख लें, ताकि रास्ते में जाम के कारण देर न हो.

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अगर आप नई दिल्ली या सेंट्रल दिल्ली से होकर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या एयरपोर्ट जाने वाले हैं, तो सफर के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें. पुलिस ने लोगों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है. ट्रैफिक के नियम और डायवर्जन मौके के हालात देखकर तय किए जाएंगे. इसका मतलब है कि हर जगह पर पूरे दिन एक जैसा प्रतिबंध जरूरी नहीं होगा.

इन 30 जगहों पर प्रभावित हो सकता है ट्रैफिक

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, इन जगहों और इनके आसपास की सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है.

शंकर रोड राउंडअबाउट से वंदे मातरम टी-पॉइंट, नई दिल्ली की ओर. धौला कुआं फ्लाईओवर. झंडेवालान राउंडअबाउट. पंचकुइयां राउंडअबाउट. मंडी हाउस राउंडअबाउट. डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक (डब्ल्यू-पॉइंट). राम चरण अग्रवाल चौक (ए-पॉइंट). मिंटो रोड और दीन दयाल उपाध्याय मार्ग. गुरु नानक चौक. चेम्सफोर्ड रोड और कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल का टी-पॉइंट. भरियों रोड और एमजीएम (रिंग रोड) टी-पॉइंट. लोधी रोड फ्लाईओवर. नीला गुंबद राउंडअबाउट. मदरसा टी-पॉइंट. सम्राट होटल राउंडअबाउट. सरदार पटेल मार्ग और पंचशील मार्ग का चौराहा. भीकाजी कामा प्लेस फ्लाईओवर के नीचे. मोती बाग फ्लाईओवर के नीचे. रिंग रोड और सैन मार्टिन मार्ग टी-पॉइंट. अशोका रोड और जंतर मंतर रोड राउंडअबाउट. विंडसर पैलेस राउंडअबाउट. टॉल्स्टॉय मार्ग और जनपथ का चौराहा. रेल भवन राउंडअबाउट. जय सिंह रोड और संसद मार्ग का चौराहा. कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल और बाराखंबा रोड का टी-पॉइंट. गोल डाकखाना राउंडअबाउट. पटेल चौक राउंडअबाउट. जय सिंह रोड और अशोका रोड का टी-पॉइंट. आरएमएल अस्पताल राउंडअबाउट. कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल और संसद मार्ग का टी-पॉइंट.

घर से निकलने से पहले क्या करें?

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रेलवे स्टेशन, बस अड्डे या एयरपोर्ट जाना है तो अतिरिक्त समय लेकर निकलें.

जरूरत न हो तो प्रभावित इलाकों की ओर जाने से बचें.

ट्रैफिक की स्थिति के हिसाब से डायवर्जन बदले जा सकते हैं. निकलने से पहले दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक मंचों पर ताजा जानकारी देख लें.

एडवाइजरी में 30 जगहों पर ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका जताई गई है. इसका मतलब यह नहीं है कि इन सभी जगहों पर रास्ते पूरी तरह बंद रहेंगे. पुलिस मौके की स्थिति देखकर गाड़ियों की आवाजाही को नियंत्रित करेगी. इसलिए घर से निकलने से पहले ताजा ट्रैफिक अपडेट देखना सबसे बेहतर रहेगा.

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