एनाकोंडा, इलेक्ट्रिक इल, मगरमच्छ... इस खतरनाक नदी में नहीं है जान की गारंटी

नदियों का नाम सुनते ही मन में ठंडे पानी, हरियाली, पिकनिक और खूबसूरत नजारों की तस्वीर उभरने लगती है. लेकिन दुनिया में एक ऐसी नदी भी है, जहां पानी का तेज बहाव ही नहीं, बल्कि खतरनाक जीव-जंतु भी आपकी जान के लिए खतरा बन सकते हैं.

और पढ़ें

यहां विशाल एनाकोंडा, कई मीटर लंबे मगरमच्छ और बिजली का झटका देने वाली मछलियां रहती हैं. यह नदी इतनी विशाल है कि इसमें हर साल डूबने से करीब एक हजार लोगों की मौत होने का अनुमान है. हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी की.

अमेजन दुनिया की सबसे विशाल नदियों में से एक है. पानी के बहाव के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है. इसकी लंबाई को लेकर नील नदी के साथ दुनिया की सबसे लंबी नदी होने की होड़ भी रहती है. लेकिन अमेजन की पहचान सिर्फ इसकी विशालता नहीं है. इसका तेज बहाव, अचानक आने वाली बाढ़ और पानी में रहने वाले खतरनाक जीव इसे बेहद जोखिम भरा बनाते हैं.

हर साल करीब एक हजार लोगों की मौत

अमेजन नदी के आसपास लाखों लोग रहते हैं. कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी इसी नदी पर निर्भर है. वे आने-जाने, मछली पकड़ने और दूसरे कामों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. लेकिन नदी का पानी जितना जरूरी है, उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है.

Advertisement

इस नदी में तेज धाराएं बहती हैं. पानी का बहाव कई जगह इतना शक्तिशाली होता है कि तैरने में माहिर लोगों के लिए भी खुद को संभालना मुश्किल हो सकता है. इसके अलावा, नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बना रहता है.

अनुमान के मुताबिक, अमेजन नदी में हर साल करीब एक हजार लोगों की जान चली जाती है. इनमें ज्यादातर मौतें डूबने की वजह से होती हैं. यानी इस नदी में खतरा सिर्फ पानी के भीतर छिपे जीवों से नहीं, बल्कि पानी की ताकत से भी है.

6 मीटर तक लंबा हो सकता है मगरमच्छ

अमेजन नदी के पानी और उसके आसपास कई ऐसे जीव रहते हैं, जिनसे सामना करना जानलेवा हो सकता है. इनमें ब्लैक केमन भी शामिल है. यह मगरमच्छ की एक प्रजाति है, जो करीब 6 मीटर तक लंबी हो सकती है.

ब्लैक केमन पानी में छिपकर रहता है और मौका मिलने पर अपने शिकार पर हमला कर सकता है. इसकी विशाल काया और ताकत इसे इस नदी के खतरनाक शिकारी जीवों में शामिल करती है.

हालांकि, अमेजन में रहने वाले सभी जीव इंसानों पर हमला नहीं करते. फिर भी, किसी जंगली जीव के व्यवहार का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता. इसलिए ऐसे इलाकों में बिना जानकारी या सुरक्षा के पानी में उतरना जोखिम भरा हो सकता है.

Advertisement

एनाकोंडा अपने शिकार को जकड़कर मार देता है

अमेजन नदी के आसपास हरे एनाकोंडा भी पाए जाते हैं. यह दुनिया के सबसे विशाल सांपों में गिना जाता है. इसकी शिकार करने की तकनीक भी काफी अलग है.एनाकोंडा अपने शिकार को शरीर से जकड़ लेता है. वह इतनी मजबूती से उसे लपेट सकता है कि शिकार के लिए बच निकलना मुश्किल हो जाता है. यह सांप पानी के भीतर और उसके आसपास रहने के लिए अच्छी तरह अनुकूलित है.

हालांकि, एनाकोंडा आमतौर पर इंसानों से बचने की कोशिश करता है और इंसानों पर हमले असामान्य हैं. फिर भी, इसका विशाल आकार और शिकार करने की ताकत इसे अमेजन के सबसे चर्चित खतरनाक जीवों में शामिल करती है.

बिजली का झटका देने वाली मछली से भी रहें सावधान

अमेजन नदी की सबसे अनोखी और चौंकाने वाली जीवों में इलेक्ट्रिक इल यानी बिजली का झटका देने वाली मछली भी शामिल है. इसके नाम में भले ही 'इल' यानी बाम मछली का जिक्र हो, लेकिन यह तकनीकी रूप से असली इल नहीं है. यह नाइफफिश समूह की मछली है.

इलेक्ट्रिक इल अपने शरीर से बिजली पैदा कर सकती है. इसकी कुछ प्रजातियां करीब 600 वोल्ट तक का झटका दे सकती हैं. इतना तेज बिजली का झटका इंसान के लिए गंभीर खतरा बन सकता है, खासकर अगर वह पानी में हो और खुद को संभाल न पाए.

Advertisement

दिलचस्प बात यह है कि इस मछली की बिजली पैदा करने की क्षमता ने वैज्ञानिकों को भी हैरान किया है. 1799 में इतालवी वैज्ञानिक एलेसांद्रो वोल्टा ने इलेक्ट्रिक इल जैसे जीवों से जुड़ी जानकारी से प्रेरणा लेकर इलेक्ट्रिक बैटरी बनाने का विचार विकसित किया था.

यह भी पढ़ें: पेड़ पर उल्टा लटक कर बिता देता है जिंदगी, जमीन पर मारा जाता है ये जानवर

अमेजन नदी में डूबने से होने वाली मौतों का अनुमान तो दिया जाता है, लेकिन ब्लैक केमन, एनाकोंडा और इलेक्ट्रिक इल जैसे जीवों के हमलों से हर साल कितने लोगों की मौत होती है, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है.

अमेजन नदी प्रकृति का एक अद्भुत हिस्सा है. यहां अनगिनत जीव-जंतु और अनोखा इकोसिस्टम मौजूद है. लेकिन इसकी खूबसूरती के साथ खतरे भी जुड़े हैं. यही वजह है कि इस नदी के आसपास रहने वाले लोगों और यहां आने वाले पर्यटकों के लिए स्थानीय सलाह का पालन करना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है.

---- समाप्त ----