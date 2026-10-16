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'मेरी जिंदगी, जैसी मर्जी', ट्रोलिंग पर बोले सौरब बेदी, डेलनाज संग शेयर की थी इंटीमेट फोटो

'स्प्लिट्सविला' फेम सौरब बेदी ने डेलनाज दारूवाला के साथ अपने उम्र के फासले वाले रिश्ते को लेकर आलोचना झेलने के बाद अब ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है.

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सौरब बेदी का ट्रोल्स को जवाब (Photo: Instagram/Sorab Bedi)
सौरब बेदी का ट्रोल्स को जवाब (Photo: Instagram/Sorab Bedi)

'स्प्लिट्सविला' फेम सौरब बेदी ने अपनी गर्लफ्रेंड डेलनाज दारूवाला के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की थीं, जिन्हें बाद में डिलीट कर दिया गया. इन तस्वीरों को लेकर उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी, जिसका जवाब अब उन्होंने ट्रोल्स को दिया है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके और डेलनाज के बीच उम्र के अंतर और उनके निजी पलों को ऑनलाइन शेयर करने को लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया. इस आलोचना का जवाब देते हुए, सौरब ने अपनी एक नई फोटो शेयर की, जिससे यह साफ होता है कि वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं.

ट्रोल्स को दिया करारा जवाब 
सौरब बेदी ने 'जट्ट डोंट केयर' (Jatt Don't Care) गाने के साथ अपनी एक फोटो शेयर की और कैप्शन में लिखा, 'मेरी जिंदगी, जैसे मर्जी जीऊं.' उनकी यह पोस्ट तब आई है जब डेलनाज़ के साथ उनके रिश्ते को लेकर उन्हें ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा है, और साथ ही निहारिका तिवारी के साथ उनके ब्रेकअप की घोषणा के बाद यह मामला सामने आया है. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनके नए रिश्ते के समय (टाइमिंग) पर भी सवाल उठाए हैं.

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रेडिट (Reddit) पर एक यूजर ने डेलनाज के साथ बार-बार निजी तस्वीरें शेयर करने के लिए सौरब की आलोचना की. उन्होंने लिखा, "सौरब जिस तरह की स्टोरीज डाल रहे हैं, वह बहुत अजीब (creepy) लग रहा है. मतलब, कोई इस तरह से अपने रिश्ते की घोषणा कैसे कर सकता है? एक के बाद एक, अपने सारे निजी पल सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं.' एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, 'फिल्म में कोई साइड रोल पाने के लिए 30 साल के सौरब बेदी ने एक नई 'मम्मी' (बड़ी उम्र की पार्टनर) ढूंढ ली है.'

पर्सनल फोटोज की शेयर
'स्प्लिट्सविला 16' फेम सोराब बेदी ने अपनी उस पोस्ट में डेलनाज दारूवाला को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में पेश किया था, जिसमें उन्होंने कई निजी और करीबी तस्वीरें शेयर की थीं. इन तस्वीरों में दोनों एक-दूसरे को किस करते, गले लगाते, मिरर सेल्फी लेते, छुट्टियों का आनंद लेते और साथ में मंदिर जाते हुए दिखाई दे रहे थे. इंस्टाग्राम पर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सौरब ने कैप्शन में लिखा, 'इज्जत से कमेंट करना, तुम्हारी भाभी हैं.'

डेलनाज के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि करने वाली सौरब की यह पोस्ट, निहारिका के साथ उनके ब्रेकअप की घोषणा के लगभग एक महीने बाद आई है. दोनों ने 13 सितंबर, 2026 को इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक नोट शेयर करके अपने ब्रेकअप की जानकारी दी थी और पुष्टि की थी कि वे अब साथ नहीं हैं.

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दोनों ने लिखा, 'हमारा समर्थन करने वाले सभी लोगों के लिए एक छोटा सा निजी संदेश. सौरब और मैं अब साथ नहीं हैं. मैं किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहती, और यह बिल्कुल साफ कर देना चाहती हूं कि हमारे रिश्ते में कुछ भी बनावटी नहीं था. हमने जो कुछ भी शेयर किया, वह सब सच था, और मैं हमेशा उसका सम्मान करूंगी.'

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