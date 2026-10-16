Gobhi Pyaz Paratha: न फटेगा और न निकलेगा मसाला, इस एक ट्रिक से बनाएं भरपूर स्टफिंग वाला गोभी-प्याज पराठा, खीरे के रायते के साथ लगेगा मजेदार

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सुबह-सुबह गरम-गरम, खस्ता और मक्खन से लबालब पराठे खाने की लालसा हर किसी को होती है. पराठों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला गोभी पराठा स्वाद में जितना लाजवाब होता है, इसे बनाना अक्सर उतना ही मुश्किल लगता है. कई लोगों की शिकायत होती है कि गोभी में नमक मिलाते ही वह पानी छोड़ने लगती है जिससे पराठा बेलते समय फट जाता है और सारी स्टफिंग बाहर आ जाती है.

और पढ़ें

लेकिन अगर आप एक छोटी सी सीक्रेट ट्रिक (गोभी का पानी निचोड़ने और सही समय पर नमक मिलाने की तकनीक) अपनाएं, तो आप भी बिना फटे ढेर सारी स्टफिंग वाला एकदम ढाबा स्टाइल फूले-फूला गोभी पराठा तैयार कर सकते हैं. जब इस गरम पराठे को ठंडे-ठंडे खीरे के रायते और मख्खन के साथ परोसा जाता है, तो स्वाद कई गुना बढ़ जाता है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि!

सामग्री:

आटे के लिए:

2 कप गेहूं का आटा

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन

1 बड़ा चम्मच देसी घी या तेल (मोयन के लिए)

स्वादानुसार नमक और आवश्यकतानुसार गुनगुना पानी

गोभी स्टफिंग के लिए:

1 मध्यम आकार का फूलगोभी (बारीक कद्दूकस किया हुआ)

1 प्याज (बारीक कटा हुआ)

1 इंच अदरक (कद्दूकस किया हुआ)

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

Advertisement

1/2 छोटा चम्मच अजवाइन और जीरा

1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर या चाट मसाला

1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च

हरा धनिया (बारीक कटा हुआ)

स्वादानुसार नमक (लास्ट में मिलाने के लिए)

खीरे के रायते के लिए:

1 कप ताजा फेंटा हुआ दही

1 बारीक कद्दूकस किया खीरा

1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, काला नमक और सादा नमक

बनाने का तरीका

गेहूं के आटे में नमक, अजवाइन और 1 चम्मच घी मिलाकर गुनगुने पानी से थोड़ा नरम आटा गूंध लें. (नरम आटा बेलते समय स्टफिंग को फटने नहीं देता). आटे को 15 मिनट ढककर रख दें.

कद्दूकस की हुई गोभी में 1/2 चम्मच नमक मिलाकर 5 मिनट रख दें. फिर इसे एक पतले सूती कपड़े में डालकर कसकर निचोड़ लें ताकि सारा अतिरिक्त पानी निकल जाए. (पानी पूरी तरह निकलने से गोभी एकदम सूखी हो जाएगी और पराठा कभी नहीं फटेगा).

अब सूखी गोभी में कद्दूकस अदरक, हरी मिर्च, अजवाइन, अमचूर, गरम मसाला, लाल मिर्च और ढेर सारा हरा धनिया मिलाएं. (ध्यान रखें, नमक पराठा बेलने से ठीक 1 मिनट पहले ही मिलाएं).

आटे की एक लोई लें, उसे कटोरी जैसा आकार दें. बीच में 2-3 बड़े चम्मच भरकर गोभी की स्टफिंग रखें. किनारों को ऊपर लाकर अच्छे से सील कर दें. सूखा आटा लगाकर हल्के हाथों से किनारों की तरफ से बेलें.

Advertisement

गर्म तवे पर पराठा डालें. दोनों तरफ से हल्का सिकने पर देसी घी या मक्खन लगाकर मध्यम आंच पर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेकें.

फेंटे हुए दही में कद्दूकस खीरा, भुना जीरा और काला नमक मिलाकर ठंडा रायता तैयार करें. गरमा-गरम पराठे पर सफेद मक्खन रखें और खीरे के रायते व अचार के साथ आनंद लें.

---- समाप्त ----