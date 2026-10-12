दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश से लुढ़का पारा, अक्टूबर में टूटा 4 साल का रिकॉर्ड

दिल्ली में सोमवार तड़के तेज बारिश और गरज के साथ हुई बारिश ने अक्टूबर में चार साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. बारिश के बाद राजधानी का तापमान सामान्य से नीचे चला गया और दिल्ली की हवा इस महीने पहली बार सैटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में पहुंच गई.

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भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, सफदरजंग मौसम केंद्र में सोमवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे में 41.6 मिमी बारिश दर्ज की गई. इससे पहले अक्टूबर में दिल्ली में इससे ज्यादा बारिश 9 अक्टूबर 2022 को दर्ज की गई थी, जब सफदरजंग में करीब 74 मिमी बारिश हुई थी.

दिल्ली के पांच मौसम केंद्रों में सबसे ज्यादा 49 मिमी बारिश रिज में दर्ज की गई. इसके बाद सफदरजंग में 41.6 मिमी, लोधी रोड में 41.4 मिमी, अयानगर में 39 मिमी और पालम में 31 मिमी बारिश हुई. सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच रिज में 1.4 मिमी अतिरिक्त बारिश दर्ज की गई, जबकि सफदरजंग, पालम, लोधी रोड और अयानगर में इस दौरान बारिश नहीं हुई.

जलभराव की स्थिति

दक्षिण दिल्ली के सैनिक फार्म और महिपालपुर के कुछ हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी. आरके पुरम, कर्तव्य पथ और मध्य, दक्षिण-पूर्वी और पश्चिमी दिल्ली के अन्य हिस्सों में भी बारिश हुई. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने X पर बताया कि जलभराव के कारण धरमपुरा और आयरन ब्रिज के बीच अंसारी रोड के दोनों कैरिजवे पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया.

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मौसम एक्सपर्ट के मुताबिक, बारिश उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ, हरियाणा के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण, बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं और अरब सागर से आने वाली दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के कारण हुई. स्काईमेट के महेश पलावत ने कहा कि यह सामान्य मौसम पैटर्न है और बारिश मानसून के बाद होने वाली सामान्य बारिश है. उन्होंने अगले तीन दिनों तक रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना जताई.

बारिश से आसपास के इलाकों में भी असर

IMD के ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन नेटवर्क के मुताबिक, गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर में सबसे ज्यादा 52 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसके बाद पूसा में 42 मिमी, नारायणा में 40 मिमी, जनकपुरी में 35 मिमी और प्रगति मैदान में 35.2 मिमी बारिश हुई. पितमपुरा में 24.5 मिमी, छतरपुर में 19 मिमी, मयूर विहार में 20.5 मिमी, झरोदा कलां में 19.5 मिमी, जाफरपुर में 4.5 मिमी, नजफगढ़ और महरौली में 0.5 मिमी और गाजियाबाद के हिंडन में 3 मिमी बारिश दर्ज की गई.

तापमान सामान्य से नीचे रहा

बारिश के बाद दिल्ली में तापमान भी सामान्य से नीचे रहा. सफदरजंग में अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री कम था. पालम में अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री, लोधी रोड में 29.8 डिग्री, रिज में 29.1 डिग्री और अयानगर में 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

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बारिश से AQI में सुधार

बारिश से दिल्ली की हवा की क्वालिटी में भी सुधार हुआ. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, सोमवार को दिल्ली का औसत AQI 83 रहा, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में है. इस महीने पहली बार दिल्ली की हवा 'संतोषजनक' श्रेणी में पहुंची है. 0 से 50 के बीच AQI को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' कैटेगरी में रखा जाता है.

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