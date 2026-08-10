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'दुबई भागा दाऊद...मुंबई अंडरवर्ल्ड में आया खालीपन', राम गोपाल वर्मा ने किया फिल्म का ऐलान

राम गोपाल वर्मा ने अपनी नई हिंदी फिल्म हर्षवर्धन राणे के साथ अनाउंस की है, जिसकी कहानी भी उन्होंने रिवील कर दी. ये फिल्म मोस्ट वॉन्टेड डॉन दाऊद इब्राहिम की गैंग पर आधारित होगी, जिसे टी-सीरीज प्रोड्यूस करेगी.

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राम गोपाल वर्मा की नई फिल्म (Photo: X @RGVzoomin)
राम गोपाल वर्मा की नई फिल्म (Photo: X @RGVzoomin)

राम गोपाल वर्मा बॉलीवुड में कई सारी गैंगस्टर फिल्में बना चुके हैं. सत्या, कंपनी, D, सरकार- ये वो फिल्में हैं जिसे ऑडियंस ने काफी पसंद किया. मगर पिछले काफी वक्त से RGV इंडस्ट्री से दूर रहे. उनका वो जादू नजर नहीं आया, जो पहले दिखाई देता था. हालांकि अब ऐसा लगता है कि वो अपने कमबैक की तैयारी कर चुके हैं. 

राम गोपाल वर्मा अपनी नई गैंगस्टर हिंदी फिल्म पुलिस कंपनी बनाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने हर्षवर्धन राणे को कास्ट किया है. X पर पोस्ट के जरिए, डायरेक्टर ने इसकी अनाउंसमेंट की है. उन्होंने बताया कि ये फिल्म टी-सीरीज प्रोड्यूस करने वाली है. इस पिक्चर का एक टैगलाइन भी है, जिसे RGV अपनी एक फिल्म डी कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक बताते हैं. 

दाऊद की गैंग पर बनेगी फिल्म

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RGV ने अपने ट्वीट में फिल्म के प्लॉट का भी खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि ये फिल्म अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की गैंग से प्रेरित होगी. उन्होंने लिखा- दाऊद इब्राहिम ने जब अपने ज्यादातर दुश्मन गैंग्स का सफाया कर दिया, तो उसने अपने गैंग को एक कंपनी का रूप दे दिया. इसके बाद वो दुबई चला गया और अपने खास आदमी छोटा राजन को डी-कंपनी का कामकाज संभालने की जिम्मेदारी दे दी.

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'इसके बाद घटनाओं की एक कड़ी के चलते दाऊद और छोटा राजन के बीच दरार आ गई. दोनों के अलग होने के बाद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया. इस मौके का फायदा उठाते हुए कई दूसरे गैंग्स ने अपना दबदबा कायम करने की कोशिश शुरू कर दी. इससे मुंबई में अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगीं. हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस और प्रशासन के लिए इन गैंग्स की गतिविधियों पर रोक लगाना मुश्किल हो गया.'

राम गोपाल वर्मा आगे लिखते हैं- वहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में युवा भी अंडरवर्ल्ड की इन कंपनियों का हिस्सा बनने के लिए मुंबई आने लगे. हालात बेकाबू होते देख एक स्पेशल पुलिस स्क्वाड बनाया गया. साल 1997 से 2004 के बीच इस स्क्वाड ने 300 से ज्यादा गैंगस्टर्स को मार गिराया.

डायरेक्टर ने अंत में बताया कि उनकी फिल्म पुलिस कंपनी इसी स्पेशल स्क्वाड से प्रेरित है. फिल्म की कहानी स्क्वाड के एक सदस्य दया नायक पर आधारित है, जिसका किरदार हर्षवर्धन राणे निभा रहे हैं. फिल्म में कई बड़े कलाकार नजर आएंगे. बाकी स्टारकास्ट की जानकारी जल्द ही सामने आएगी. 

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