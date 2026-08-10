फैक्ट चेक: बॉलीवुड गानों पर डांस करते युवाओं का ये वीडियो जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के विरोध प्रदर्शन का नहीं है  

जंतर मंतर और रांची के छात्र आंदोलन के बीच का अंतर बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें दो क्लिप्स हैं.

और पढ़ें

दावा किया जा रहा है कि पहली क्लिप जंतर मंतर के सीजेपी प्रोटेस्ट की है, जिसमें प्रदर्शनकारी बॉलीवुड सॉन्ग ‘छइयां छइयां’ पर नाच रहे हैं. वहीं दूसरी क्लिप रांची की है जहां छात्र देशभक्ति गीत गुनगुना रहे हैं. वीडियो को ‘असली बनाम फर्जी आंदोलन’ के नैरेटिव के साथ शेयर किया जा रहा है.

वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “लुख्खे लूख्खियो के जमावड़े और असली छात्रों के जमावड़े में अंतर आप देख लीजिए.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इनमें से एक वीडियो तो रांची प्रोटेस्ट का ही है. लेकिन बॉलीवुड गाने पर डांस कर रहे लोगों का वीडियो सीजेपी प्रोटेस्ट का नहीं है. ये कनाडा में हुए एक म्यूजिक ईवेंट का वीडियो है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो में दिख रही दूसरी क्लिप रांची में छात्रों के प्रदर्शन की ही है. The Adivasi Media नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट ने 4 अगस्त को पोस्ट किया था. इसके अलावा मंच पर लगे बैनर से भी साफ हो जाता है कि ये वीडियो वहीं का है.

Advertisement

लेकिन जहां तक सवाल पहली क्लिप का है, तो ये जंतर मंतर पर हुए सीजेपी प्रोटेस्ट की नहीं है. वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये ‘winking_brown_’ नाम के इंस्टाग्राम हैंडल पर मिला. यहां इसे 14 जुलाई को पोस्ट किया गया था.

इस इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक ये वीडियो कनाडा के वैंकूवर में हुए एक म्यूजिक ईवेंट का है. पोस्ट में सिंगर ‘गुरुमुख सिंह’ के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी मेंशन किया गया है. गुरुमुख सिंह ने भी इस ईवेंट के कई विडियोज पोस्ट किए हैं. इनमें से एक वीडियो में ‘छइयां छइयां’ गाने पर उन्हीं लड़कियों को डांस करते देखा जा सकता है, जो वायरल वीडियो में नजर आ रही हैं.

साफ है कि जंतर मंतर के सीजेपी प्रोटेस्ट का बताकर जिस वीडियो की तुलना रांची के प्रदर्शन से की जा रही है, वो असल में कनाडा के वैंकूवर में हुए एक म्यूजिक ईवेंट का वीडियो है.

---- समाप्त ----