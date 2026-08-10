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इस हफ्ते IPO ही IPO, 9 कंपनियों के खुलेंगे, कमाई का शानदार मौका

IPO Details: अगर आप आईपीओ में पैसे लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास बेहतरीन मौका है. प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते 9 नए IPO निवेश के लिए खुलेंगे. इनमें 5 मेनबोर्ड और 4 SME सेगमेंट के इश्यू शामिल हैं.

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कई IPO को लेकर निवेशकों में उत्साह. (Photo: ITG)
कई IPO को लेकर निवेशकों में उत्साह. (Photo: ITG)

प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते जबरदस्त हलचल रहने वाली है. निवेशकों के लिए 9 नए IPO खुलेंगे, जबकि 8 कंपनियों के शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रहे हैं. मेनबोर्ड और SME दोनों सेगमेंट में गतिविधियां तेज रहने की उम्मीद है.

निवेशकों के लिए नया हफ्ता कई नए मौके लेकर आया है. प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते 9 नए IPO निवेश के लिए खुलेंगे. इनमें 5 मेनबोर्ड और 4 SME सेगमेंट के इश्यू शामिल हैं. दूसरी तरफ 8 कंपनियों के शेयर भी इसी हफ्ते बाजार में लिस्ट होने वाले हैं.

धूत ट्रांसमिशन-मोलबायो डायग्नोस्टिक्स के IPO खुले
हफ्ते के पहले कारोबारी दिन धूत ट्रांसमिशन (Dhoot Transmission IPO) और मोलबायो डायग्नोस्टिक्स (Molbio Diagnostics) के IPO निवेशकों के लिए खुल गए. दोनों इश्यू 12 अगस्त को बंद होंगे. धूत ट्रांसमिशन करीब 3,066.9 करोड़ रुपये जुटाने की योजना के साथ बाजार में उतरी है. कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड 829 से 871 रुपये प्रति शेयर तय किया है. वहीं मोलबायो डायग्नोस्टिक्स करीब 939.7 करोड़ रुपये जुटाने के लिए IPO लेकर आई है. इसके लिए प्राइस बैंड 768 से 807 रुपये प्रति शेयर रखा गया है.

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11 अगस्त को खुलेगा मिल्की मिस्ट का IPO
डेयरी उत्पाद बनाने वाली मिल्की मिस्ट डेयरी फूड्स (Milky Mist Dairy Foods) 11 अगस्त को अपना IPO लॉन्च करेगी. कंपनी इस इश्यू के जरिए करीब 1,553 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है. IPO का प्राइस बैंड 133 से 140 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. इसमें 1,428 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 125 करोड़ रुपये के शेयर ऑफर फॉर सेल (OFS) के तहत बेचे जाएंगे.

शिपरॉकेट-बिहारी लाल इंजीनियरिंग भी लाएंगी इश्यू

12 अगस्त को लॉजिस्टिक्स टेक कंपनी शिपरॉकेट और स्टील सेक्टर से जुड़ी बिहारी लाल इंजीनियरिंग के IPO भी खुलेंगे. शिपरॉकेट का प्राइस बैंड 92 से 97 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है और कंपनी करीब 1,617.5 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है. वहीं बिहारी लाल इंजीनियरिंग ने IPO के लिए 271 से 285 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है.

SME सेगमेंट में भी चार नए IPO
SME प्लेटफॉर्म पर भी निवेशकों को कई विकल्प मिलेंगे. फैसिनेट टेक्सटाइल्स 67 करोड़ रुपये जुटाने के लिए 148 से 156 रुपये के प्राइस बैंड पर IPO लाएगी. वहीं शाम फोम 130 रुपये प्रति शेयर के फिक्स्ड प्राइस पर करीब 40.5 करोड़ रुपये जुटाने की योजना के साथ बाजार में उतरेगी. इसके अलावा प्रमोदिनी मेडिकेयर और क्यूएंडटी फूड्स भी 12 अगस्त को अपने IPO लॉन्च करेंगी.

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इस हफ्ते इन कंपनियों की होगी लिस्टिंग
मेनबोर्ड सेगमेंट में आरडी इंडस्ट्रीज के शेयर 12 अगस्त को बाजार में लिस्ट होंगे. वहीं टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स और लीप इंडिया की लिस्टिंग 14 अगस्त को निर्धारित है. SME सेगमेंट में अनविल वायर एंड इंजीनियरिंग 10 अगस्त, एजियस टेक्नोलॉजीज 11 अगस्त, जीवी इलेक्ट्रिकल्स 12 अगस्त और एलएपीएल ऑटोमोटिव 13 अगस्त को लिस्ट होंगे. ऑप्टिमिस्टिक्स एंटरटेनमेंट इंडिया के शेयर 14 अगस्त को बाजार में एंट्री करेंगे.


मेनबोर्ड सेगमेंट के बड़े इश्यू और SME बाजार में लगातार आ रहे नए ऑफर इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट को काफी व्यस्त बनाए रखेंगे. ऐसे में निवेशकों की नजर IPO सब्सक्रिप्शन, ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) और लिस्टिंग पर होगी.

(नोट: शेयर बाजार में निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें)

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