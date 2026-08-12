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49 की एक्ट्रेस पर फिदा टॉम क्रूज, भेजे वीडियो, सुनकर फैन्स बोले- फेकू

मल्लिका शेरावत ने रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 में दावा किया कि हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को उन पर क्रश है. इस खुलासे की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसने फैन्स को हैरान कर दिया है.

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मल्लिका ने ये क्या कह दिया! (Photo: Instagram @mallikasherawat/Social Media)
मल्लिका ने ये क्या कह दिया! (Photo: Instagram @mallikasherawat/Social Media)

मल्लिका शेरावत ने 'द ट्रेटर्स' सीजन 2 में अपनी एंट्री से सबका ध्यान खींच लिया है. इस रियलिटी शो की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. ये क्लिप देखकर फैन्स हैरान हैं, जिसमें मल्लिका ने दावा किया है कि हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को उन पर क्रश है. 

मल्लिका पर टॉम क्रूज का दिल
वायरल क्लिप में कॉमेडियन और 'द ट्रेटर्स 2' के कंटेस्टेंट आदित्य कुलश्रेष्ठ उर्फ कुल्लू मल्लिका से पूछते हैं, मल्लिका जी, आपको किसी पर कभी क्रश आया है? एक्ट्रेस पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देती हैं, नहीं, सबको मेरे पर ही आता है. फिर सबको चौंकाते हुए वो खुलासा करती हैं, आजकल टॉम क्रूज को मुझपर क्रश आया हुआ है. 

इस खुलासे से कंटेस्टेंट्स हैरान रह गए और सोचने लगे कि कहीं मल्लिका मजाक तो नहीं कर रही हैं. उनके संदेह को दूर करते हुए मल्लिका ने जोर देकर कहा, झूठ नहीं बोल रही. मेरा फोन होता तो तुमको वीडियो दिखाती उसकी. कंटेस्टेंट्स ने हैरानी से पूछा सच? कैसे वीडियो भेज रहा है, स्नैप भेज रहा है क्या? मल्लिका ने फिर साफ किया कि वीडियो में दोनों का साथ में पार्टी करते दिखाया गया है. जब एक कंटेस्टेंट ने पूछा, वो कूल आदमी है ना? तो मल्लिका ने जवाब दिया, वो बेहतरीन हैं.

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शॉक्ड हुए फैन्स 
मल्लिका शेरावत के दावे से फैन्स हैरान हैं. एक यूजर ने लिखा कि ये सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए. अन्य ने लिखा कि अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल फेकू. फैन्स मल्लिका के दावे को झूठ और फेक बता रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि सारे रिटायर्ड एक्टर्स ऐसी ही बातें करते हैं. 

'द ट्रेटर्स 2' में अपनी एंट्री के बारे में बात करते हुए मल्लिका ने कहा कि वो 13 साल बाद भारतीय टेलीविजन पर वापसी को लेकर उत्साहित हैं. शो उन्हें क्यों आकर्षित करता है, इस पर उन्होंने कहा, मुझे गेम की आजादी पसंद है, और मुझे यह भी पसंद है कि ये घर में रहने वाला शो नहीं है. उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी 'बिग बॉस' में हिस्सा नहीं लेंगी, क्योंकि वो अपनी आजादी को महत्व देती हैं और घर में कैद नहीं रहना चाहतीं. 

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