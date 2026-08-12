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'नेताओं के प्रदर्शन में चुप्पी, छात्रों पर लाठी और आंसू गैस क्यों?', अभिजीत दिपके ने उठाए पुलिस कार्रवाई पर सवाल

अभिजीत दिपके ने रांची में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की और इसे जंतर मंतर की घटना जैसा बताया. उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस सिर्फ छात्रों पर ही सख्ती क्यों दिखाती है. सोमवार को झारखंड विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हजारों छात्रों पर पुलिस ने लाठी, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसमें कई लोग घायल हुए.

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अभिजीत दिपके ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की (Photo: ITG)
अभिजीत दिपके ने पुलिस कार्रवाई की निंदा की (Photo: ITG)

झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों के आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संयोजक अभिजीत दीपके ने कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जो कार्रवाई हुई, वह पिछले महीने दिल्ली में हुई घटना जैसी ही है. दिपके ने सवाल उठाया कि आखिर सिर्फ छात्रों और युवाओं पर ही पुलिस लाठीचार्ज क्यों करती है, जबकि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर ऐसी कार्रवाई नहीं होती.

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बातचीत में दिपके ने कहा कि छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, न कि किसी वोट बैंक के लिए. उन्होंने सोमवार को रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों और नौकरी के इच्छुक युवाओं पर पुलिस द्वारा लाठी, वाटर कैनन और आंसू गैस के इस्तेमाल की भी कड़ी निंदा की.

दिपके ने कहा कि झारखंड में जो कुछ भी सोमवार को हुआ, वह बहुत गलत था. उन्होंने बताया कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर भी यही देखने को मिला था, जब संसद चलो मार्च के दौरान छात्रों पर लाठी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था. नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए इस प्रदर्शन की अगुवाई भी CJP ने ही की थी.

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दिपके ने बताया कि उन्होंने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो से बात की, जो रांची में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं. उन्होंने कहा कि महतो नौ दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और उसके बावजूद पुलिस ने उन पर लाठी चलाई. दिपके ने कहा कि किसी भी सरकार को छात्रों के साथ ऐसा अन्याय करने से पहले सोचना चाहिए.

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यह भी पढ़ें: CID के फोन में Hit Spray व्हाट्सएप ग्रुप? पुलिसवाले से क्यों भिड़े अभिजीत दिपके

गौरतलब है कि सोमवार को हजारों की संख्या में नौकरी के इच्छुक युवाओं ने झारखंड विधानसभा की ओर मार्च किया था, जिसमें कई बैरिकेड टूटे और पुलिस से झड़प हुई. पुलिस ने जगन्नाथपुर मंदिर के पास वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े. इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल हुए, वहीं पुलिस के मुताबिक 14 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए. छात्र 25 जुलाई से परीक्षाओं में पारदर्शिता, कुछ परीक्षाओं को रद्द करने और सीबीआई या बाहरी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की टीम से जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.

दिपके ने कहा कि CJP की टीम झारखंड में मौजूद है और घायल प्रदर्शनकारियों के साथ अस्पताल में भी रही. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन महतो के नेतृत्व में ही आगे बढ़ना चाहिए और CJP हर उस जगह छात्रों का साथ देगी, जहां भी वे न्याय के लिए लड़ेंगे.

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