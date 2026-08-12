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ना घोड़ी, ना लग्जरी कार... ट्रैक्टर चलाकर दुल्हनिया लेने पहुंचा दूल्हा, VIDEO वायरल

बिहार के कटिहार जिले के फलका प्रखंड में एक अनोखी बारात चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां मोरसंडा पंचायत निवासी दिलशाद आलम उर्फ राजा अपनी शादी में खुद ट्रैक्टर चलाकर दुल्हनिया लेने पहुंचे. उनके साथ करीब दो दर्जन ट्रैक्टरों का काफिला था, जिनमें बाराती सवार थे.

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ट्रैक्टर से बारात लेकर जाता दूल्हा. (Photo: ITG)
ट्रैक्टर से बारात लेकर जाता दूल्हा. (Photo: ITG)

बिहार के कटिहार जिले में एक अनोखी बारात इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. यहां दूल्हा घोड़ी या लग्जरी कार से नहीं, बल्कि खुद ट्रैक्टर का स्टीयरिंग थामकर अपनी दुल्हनिया को लेने पहुंचा. खास बात यह रही कि दूल्हे के साथ एक-दो नहीं, बल्कि करीब दो दर्जन ट्रैक्टरों का काफिला बारात में शामिल था. इस अनोखी बारात को देखने के लिए सड़क किनारे लोगों की भीड़ जुट गई और कई लोगों ने मोबाइल में वीडियो और तस्वीरें कैद कर लीं.

ट्रैक्टर से निकली बारात तो देखने वालों की लग गई लाइन
मामला कटिहार जिले के फलका प्रखंड की मोरसंडा पंचायत का है. यहां वार्ड नंबर 12 निवासी मोहम्मद महबूब आलम के बेटे दिलशाद आलम उर्फ राजा की शादी मोरसंडा गांव निवासी आबिद आलम की बेटी रौनक प्रवीण से तय हुई थी. 8 अगस्त को शादी के लिए बारात निकली तो इसका अंदाज बिल्कुल अलग था.

दूल्हा खुद ट्रैक्टर चलाते हुए बारात लेकर निकला. उसके पीछे करीब दो दर्जन ट्रैक्टरों पर बाराती सवार थे. ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में बारातियों के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम भी लगाए गए थे. इसके अलावा कई बाइक भी बारात में शामिल थीं. गांव से जब ट्रैक्टरों का काफिला निकला तो सड़क पर देखने वालों की भीड़ लग गई.

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किसान परिवार से है दिलशाद
दूल्हा पक्ष के मुताबिक दिलशाद किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं और ट्रैक्टर उनके परिवार की खेती-किसानी और मेहनत से जुड़ा हुआ है. इसलिए उन्होंने शादी में इसे खास तरीके से शामिल करने का फैसला किया.

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इस अनोखी बारात में स्थानीय मुखिया राजू नायक और वार्ड सदस्यों ने भी बारातियों का उत्साह बढ़ाया. बताया गया कि मुखिया ने भी खुद ट्रैक्टर का स्टीयरिंग संभाला. अब इस देसी अंदाज वाली बारात के फोटो और वी

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