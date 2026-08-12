Surya Grahan 2026 Rashifal: सूर्य ग्रहण किन राशियों को देगा झटका? जानें सभी 12 राशियों पर असर और उपाय

Surya Grahan 2026: 12 अगस्त 2026 यानी आज साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है. यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा. यह ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा. जिसकी शुरुआत रात 9:04 बजे होगी. भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा. ऐसे में यहां सूतक काल मान्य नहीं होगा. साथ ही, खान-पान या अन्य धार्मिक चीजों को लेकर भी किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है. ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र पांडेय के अनुसार, भले ही यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा लेकिन फिर भी इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा.

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मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह ग्रहण आर्थिक और पारिवारिक मामलों में कुछ परेशानी ला सकता है. इस दौरान वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को हर किसी के साथ साझा करने से बचें. 13 अगस्त की सुबह किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या गाय को गुड़ खिलाना लाभकारी हो सकता है.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहण का प्रभाव सकारात्मक रह सकता है. रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ सकती हैं और करियर या प्रॉपर्टी से जुड़े काम पूरे होने के योग बन सकते हैं. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि और सकारात्मक स्थान परिवर्तन के अवसर भी मिल सकते हैं. उपाय के तौर पर ग्रहण काल में 1 या 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी गई है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों को इस दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए. पेट और कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी परेशानियों को नजरअंदाज न करें. कामकाज में रुकावट आ सकती है और यात्रा के दौरान भी सावधानी बरतने की जरूरत होगी. उपाय के लिए ग्रहण काल में नारायण कवच का पाठ करें और 13 अगस्त को गुड़ तथा आटे का दान करें.

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कर्क राशि

यह ग्रहण कर्क राशि में ही लग रहा है, इसलिए इस राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. करियर में उतार-चढ़ाव, स्थान परिवर्तन और वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है. ग्रहण काल में ऊं आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें और अगले दिन सुबह गुड़ तथा आटे का दान करें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को वैवाहिक जीवन और पारिवारिक मामलों में विवाद से बचना चाहिए. सेहत को लेकर भी लापरवाही न करें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. करियर में इस समय बड़े जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा. उपाय के तौर पर ग्रहण काल में ऊं आदित्याय नमः मंत्र का 3 या 11 माला जाप करने की सलाह दी गई है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह समय काफी शुभ रह सकता है. रुके हुए काम पूरे होने के साथ करियर में उन्नति और धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं. मनचाहा ट्रांसफर होने की संभावना भी बन सकती है. ग्रहण काल में 3 या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी बताया गया है.

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए भी ग्रहण का प्रभाव सकारात्मक रहने की संभावना है. करियर और विदेश से जुड़े रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं. स्वास्थ्य में सुधार और अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं. उपाय के रूप में ग्रहण काल में 3 या 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने की सलाह दी गई है.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंधों पर ध्यान देना चाहिए. पेट और किडनी से जुड़ी समस्याओं को लेकर सावधानी बरतें. संतान और माता-पिता से जुड़े मामलों में भी तनाव हो सकता है और कामकाज में रुकावट आ सकती है. 13 अगस्त की सुबह गुड़ का दान करना या गाय को गुड़ खिलाना उपाय के तौर पर बताया गया है.

धनु राशि

धनु राशि वालों को इस दौरान अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा. हड्डियों और चोट-चपेट से जुड़ी परेशानियों को लेकर सावधानी बरतें. जल्दबाजी या भावनाओं में आकर कोई बड़ा फैसला न लें. उपाय के तौर पर ग्रहण काल में नारायण कवच का पाठ करें और अगले दिन सुबह गुड़ तथा गेहूं का दान करें.

मकर राशि

मकर राशि वालों को ऑफिस और करियर से जुड़े मामलों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है. ट्रांसफर को लेकर कुछ बदलाव हो सकते हैं. वैवाहिक जीवन और दोस्तों के साथ संबंधों में तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा. ग्रहण के दौरान ऊं आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें और अगले दिन गुड़ या आटे का दान करें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण राहत और सफलता लेकर आ सकता है. मानसिक और शारीरिक स्थिति में सुधार होने के साथ करियर और नए कामों में सफलता मिल सकती है. मान-सम्मान बढ़ने के भी योग हैं. उपाय के तौर पर ग्रहण काल में 3 या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें.

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मीन राशि

मीन राशि वालों को इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना चाहिए. प्रॉपर्टी और बिजनेस से जुड़े काम कुछ समय के लिए रुक सकते हैं. यात्रा के दौरान दुर्घटना से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतें. ग्रहण काल में सूर्य मंत्र का जाप करें और 13 अगस्त की सुबह गुड़ तथा गेहूं के आटे का दान करें.

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