DJ के 'कच्चा बादाम' बजाने पर बौखलाईं अंजलि अरोड़ा, दे डाली धमकी, मचा बवाल

'कच्चा बादाम' पर अपना डांस वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट सेंसेशन बनीं अंजलि अरोड़ा, कानपुर में अपने हालिया कार्यक्रम के एक क्लिप के सामने आने के बाद फिर से चर्चा में आ गई हैं. अंजलि एक इवेंट में शामिल हुई थीं. जहां डीजे पर उनका चर्चित गाना 'कच्चा बादाम' बजने के बाद भी उनका गुस्सा सामने आ गया.

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सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वीडियो भी काफी वायरल हो रहे हैं. जिसमें वह DJ के पास जाती दिख रही हैं, जबकि बैकग्राउंड में वही वायरल गाना बज रहा था. इस छोटी सी बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि स्टेज पर क्या हुआ और क्या वह गाना बजने से नाराज थीं.

नाराज हुईं अंजलि अरोड़ा

ऑनलाइन वायरल हो रहे इस क्लिप में 'कच्चा बादाम' गाना बजता सुनाई दे रहा है, और अंजलि अरोड़ा स्टेज पर DJ की तरफ जाती दिख रही हैं. वह DJ से कुछ बात करती नजर आ रही हैं, जबकि उनकी टीम के कुछ लोग भी कंसोल की तरफ बढ़ते हैं. इस बातचीत के दौरान अंजलि अपने हाथों से कुछ इशारा करती भी दिख रही हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है.

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कई लोगों का मानना ​​है कि अंजलि इस बात से नाराज थीं कि DJ ने वही गाना बजा दिया, जिसने उन्हें इतनी बड़ी पहचान दिलाई थी. हालांकि, वीडियो से उनकी प्रतिक्रिया या दोनों के बीच हुई बातचीत का कोई साफ पता नहीं चलता, इसलिए लोग अपने-अपने हिसाब से इसके अलग-अलग मतलब निकाल रहे हैं.

कानपुर में कोई नहीं आएगा

अंजलि का गुस्सा देखने लायक था. अंजलि ने कहा, 'इस तरह से कानपुर में कोई सेलेब्रेटी नहीं आएगा.' इसके बाद उन्होंने आयोजकों को बुलाने के लिए कहा और सवाल किया, 'क्या आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है? उन्होंने कहा कि कार्यक्रमों के लिए कुछ गाइडलाइन होती हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए. इसके अलावा एक्ट्रेस ने मंच छोड़ने की धमकी भी दी.

Anjali Arora got famous because of Kacha Badam, and now she's getting angry at a DJ for playing the same song. What an irony . 😹🤣 https://t.co/MJE2T2ViKL — Byomkesh (@byomkesbakshy) October 16, 2026

सोशल मीडिया पर रिएक्शन

अंजलि के इस गुस्से का वीडियो भी काफी वायरल हुआ. एक यूजर ने लिखा, 'अंजलि अरोड़ा 'कच्चा बादाम' की वजह से ही मशहूर हुई थीं, और अब उसी गाने को बजाने पर वह DJ से नाराज हो रही हैं. कितनी अजीब बात है!' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'लोगों को अपनी ही पहचान से दिक्कत है... वाह... यही तो पतन (डाउनफॉल) है...' एक तीसरे यूजर ने लिखा, 'आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आपको कभी सम्मान भरी जिंदगी नहीं मिल सकती.'

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हाल ही में रिलीज हुई फिल्म

इस बीच, अंजलि हाल ही में 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' में सीता का किरदार निभाती नजर आई थीं. फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया था. इससे पहले, इस आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा था कि उन्हें इस तरह की रिएक्शन से कोई परेशानी नहीं होती है.

उन्होंने कहा, 'लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि मैं डांस करती थी, तो फिर मैं माता सीता का किरदार कैसे निभा सकती हूं? हर कोई डांस करता है; ऐसा कौन सा एक्टर है जो डांस नहीं करता? मुझे डांस करना पसंद है; यह मेरा शौक है. मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं है. नहीं, मुझे इस बात से बुरा नहीं लगा, क्योंकि हम पब्लिक फिगर हैं और हमने जनता को हमें जज करने का अधिकार दिया है. इसलिए, यह उनकी मर्जी है कि वे हमें पॉजिटिव या नेगेटिव रूप से जज करें. हर किसी को यह पसंद करने या न करने का अधिकार है.'

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