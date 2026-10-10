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'दृश्यम 3' की बंपर सफलता, अब अजय देवगन का 'चौहान' पर फोकस, कारगिल में शुरू की शूटिंग

'दृश्यम 3' की सफलता के बाद अजय देवगन ने कारगिल में 'चौहान' की शूटिंग शुरू कर दी है. यह एक्शन ड्रामा 1 अक्टूबर, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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चौहान की शूटिंग शूरू (Photo: x/@ajaydevgn)
चौहान की शूटिंग शूरू (Photo: x/@ajaydevgn)

'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की सफलता का आनंद ले रहे अजय देवगन ने अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है. एक रिपोर्ट के अनुसार, अजय देवगन 2027 में भी इसी समय के आसपास एक और फिल्म रिलीज़ करने की योजना बना रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने अपनी अगली फिल्म 'चौहान' पर काम शुरू कर दिया है.

बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, देवगन 'चौहान' की शूटिंग के लिए लद्दाख पहुंच गए हैं. एक सूत्र ने पोर्टल को बताया, 'अजय देवगन कारगिल में 'चौहान' की शूटिंग कर रहे हैं. वह कुछ दिन पहले यहां पहुंचे थे और शूटिंग शुरू कर चुके हैं. इस खूबसूरत शहर में कुछ अहम सीन शूट किए जाएंगे. मेकर्स ने पहले ही जरूरी मंजूरी ले ली थी और शूटिंग आसानी से हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं.'

सूत्र ने आगे कहा, 'कारगिल में काफी ठंड है, और मौसम निश्चित रूप से 'चौहान' के सीन में एक असली एहसास जोड़ेगा.'

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अजय दशकों बाद लद्दाख में शूटिंग कर रहे हैं. इससे पहले, एक्ट ने 2003 में जेपी. दत्ता की वॉर फिल्म 'एलओसी: कारगिल' के लिए इस केंद्र शासित प्रदेश में शूटिंग की थी.

'चौहान' टीजर कब रिलीज हुआ?
जून में जारी किए गए 'चौहान' के टीजर में अजय देवगन एक दमदार अवतार में नजर आते हैं. वह पूरी तरह से काले कपड़ों में दिख रहे हैं, जबकि बैकग्राउंड में मशहूर गाना 'जुम्मा चुम्मा दे दे' बज रहा है. टीजर एक असरदार डायलॉग के साथ खत्म होता है, 'पठान से कह देना, चौहान आ रहा है', जिसने फैंस के बीच उत्साह पैदा किया है और ऑनलाइन ध्यान खींचा है.

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'चौहान' का डायरेक्शन नीरज यादव कर रहे हैं और इसे जियो स्टूडियोज और कलर येलो प्रोडक्शंस के बैनर तले ज्योति देशपांडे, आनंद एल. राय और हिमांशु शर्मा मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली यह एक्शन ड्रामा फिल्म 1 अक्टूबर, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

अजय देवगन की 'दृश्यम' के बारे में
'दृश्यम 3' ने अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की है. 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की एडवांस बुकिंग 27 सितंबर को शुरू हुई और फिल्म ने रिलीज से पहले ही 27 करोड़ रुपये कमा लिए. रिलीज के पहले दिन इसने पूरे भारत में 66.75 करोड़ रुपये (नेट) कमाए, जो किसी हिंदी फिल्म के लिए तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग थी. फिल्म ने शनिवार को 53.50 करोड़ रुपये कमाए और रविवार को यह कमाई बढ़कर 61 करोड़ रुपये हो गई.

Sacnilk की ताजा जानकारी के मुताबिक, फिल्म ने गुरुवार को 13 करोड़ रुपये कमाए, जिससे भारत में इसकी कुल नेट कमाई 245.50 करोड़ रुपये हो गई.

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