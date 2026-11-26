'जिसके दो विधायक हों वह इतनी सीट मांगें यह उचित नहीं है...' समाजवादी पार्टी के सासंद एस.पी. सिंह के बयान ने यूपी में सियासी हलचल बढ़ा दी है. सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पहले से ही खींचतान चल रही है. दोनों ही दलों के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है. इकरा हसन, रामजी लाल सुमन और यहां तक कि खुद अखिलेश यादव भी कांग्रेस पर निशाना साध चुके हैं. वहीं, कांग्रेस भी इस जुबानी जंग से पीछे नहीं हट रही. कांग्रेस में इमरान मसूद के बयान से शुरू हुई नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है. महज दो दिनों में ही सपा-कांग्रेस के कई बयानवीर सामने आ चुके हैं.

और पढ़ें

कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद समाजवादी पार्टी के समर्थन और योगदान की वजह से ही मिला है. साथ ही, उन्होंने यह भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी अपनी 111 सीटिंग सीटों पर कोई विचार-विमर्श नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि सपा की सीटिंग विधायकों की सीट पर सपा का ही लॉजिकल क्लेम बनता है, न कि कांग्रेस का. सिर्फ इकरा हसन ही नहीं, सपा के कई नेताओं ने कांग्रेस पर जुबानी तीर चलाए हैं.

कांग्रेस को सीट देने का मतलब है सीट हराना: सपा सांसद

सपा सांसद एस.पी सिंह ने कहा है कि कांग्रेस को 35-40 से ज्यादा सीटें नहीं मिलनी चाहिए. वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो एक भी सीट नहीं जीत पाएगी. उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिसके दो विधायक हों वह इतनी सीट मांगें यह उचित नहीं है. समाजवादी पार्टी सांसद एस.पी. सिंह ने लोकसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को 17 सीटें दी गई थी जिसमें से वे 6 जीते. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस को सीट देने का मतलब है सीट हराना और गठबंधन को नुकसान पहुंचाना.'

Advertisement

उन्होंने कहा कि रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है. इसलिए बस जीताऊ उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए. एस.पी. सिंह ने दावा किया कि उनके रायबरेली दौरे के दौरान लोगों ने उन्हें बताया कि अमेठी सांसद के.एल. शर्मा ने खुद कहा कि वे नहीं चाहते कि यहां कांग्रेस के उम्मीदवार लड़े.

यह भी पढ़ें: 'कांग्रेस को 35 से ज्यादा सीटें नहीं मिलनी चाहिए', खींचतान के बीच बोले सपा सांसद

हमारी 26 सीटें फाइनल: शिवपाल यादव

इस खींचतान के बीच समाजवादी पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया. उन्होंने कह दिया है कि सपा की 26 सीटें पहले ही फाइनल हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 26 सीटों के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि बाकी सीटों पर कांग्रेस के साथ बातचीत के बाद ही फैसला लिया जाएगा. वहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इस समय मुद्दा सीटों की संख्या का नहीं बल्कि चुनाव जीतने और बीजेपी को सत्ता से हटाने का है.

गठबंधन में बात सीट की नहीं, जीत की: अखिलेश यादव

सपा और कांग्रेस के बीच तल्खी के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कांग्रेस को अपना फॉर्मूला समझा दिया है. उन्होंने कहा कि गठबंधन में बात सीटों की संख्या की नहीं बल्कि जीत की होनी चाहिए. उन्होंने सीटों के बंटवारे को सीट समायोजन का नाम दे दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि दोनों दलों के उम्मीदवारों को सपा या कांग्रेस की जगह INDIA गठबंधन या PDA के प्रत्याशी के रूप में पेश किया जाना चाहिए.

Advertisement

अखिलेश यादव ने बताया कि कांग्रेस की प्राथमिकता वाली लिस्ट में शामिल 26 सीटों पर बातचीत हो चुकी है. उन्होंने कांग्रेस से कहा कि वह बाकी संभावित सीटों के नाम भी भेजे. इसके बाद दोनों दल बैठकर हर सीट और उसके उम्मीदवार पर चर्चा कर सकते हैं.

बयानबाजी से गठबंधन पर पड़ सकता है असर: रामजीलाल सुमन

वहीं, कांग्रेस की ओर से 100 से ज्यादा सीटों की मांग पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि ज्यादा सीटें मांगना गलत नहीं है, लेकिन इसके पीछे का आधार भी बताया जाना चाहिए. उनका तर्क है कि कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह किस गणित के आधार पर इतनी सीटें मांग रही है. इसके लिए आंकड़ों, जातीय समीकरण और उम्मीदवारों की जीतने की संभावना को आधार बनाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: 'अपनी बातों पर लगाम लगाएं', इमरान मसूद को सपा सांसद रामजी लाल सुमन की नसीहत

सपा सांसद ने कहा कि कांग्रेस को लचीला रुख अपनाना चाहिए. उत्तर प्रदेश चाहता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ें. दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है. उन्होंने कहा कि गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए एक ऐसा दौर भी आ सकता है, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव को साथ बैठकर फैसला करना पड़े. रामजी लाल सुमन ने साफ कहा कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायकों की सीटें नहीं दी जाएंगी.

Advertisement

60 सीटों पर भी नहीं मानेंगे: इमरान मसूद

वहीं, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. उन्होंने अब कह दिया है कि उनकी पार्टी 60 सीटों पर भी नहीं मानेगी. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़कर समझौता नहीं कर सकती है. उन्होंने कहा कि पार्टी को अपना वजूद खड़ा करना है और इसके लिए वह हर जरूरी कदम उठाएंगे. सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व को सभी बातें बता दी गई हैं. अब नेतृत्व जो फैसला करेगा, वही मान्य होगा.

यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस 60 सीटों पर समझौता कर लेगी, इमरान मसूद ने कहा, "हम क्या करेंगे चुनाव लड़कर? हम क्या मजाक कर रहे हैं चुनाव में. हमें अपनी पार्टी के वजूद को खड़ा करना है और उसके लिए मुझे जो करना होगा, मैं करूंगा."

---- समाप्त ----