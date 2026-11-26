पूर्वोत्तर भारत में भूकंप का खतरा हर शहर में एक जैसा नहीं है. IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने करीब 1200 वर्षों के 6000 भूकंपों के रिकॉर्ड का विश्लेषण कर आठ प्रमुख शहरों में जमीन के संभावित कंपन का आकलन किया है. स्टडी के मुताबिक, इम्फाल में भूकंप के दौरान सबसे तेज झटके महसूस हो सकते हैं. आखिर इसकी वजह क्या है और इस शोध से भविष्य में होने वाले नुकसान को कम करने में कैसे मदद मिल सकती है?

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पूर्वोत्तर भारत में क्यों मंडराता रहता है भूकंप का खतरा?

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र भूकंप के लिहाज से सबसे संवेदनशील इलाकों में शामिल है. इसकी सबसे बड़ी वजह यहां की जटिल भूगर्भीय संरचना और सक्रिय टेक्टोनिक प्लेटों की मौजूदगी है. धरती की बाहरी परत कई विशाल प्लेटों में बंटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है.

ये प्लेटें लगातार बहुत धीमी गति से खिसकती रहती हैं. जब दो प्लेटें एक-दूसरे से टकराती हैं, उनके बीच दबाव बढ़ता है या वे एक-दूसरे के नीचे खिसकती हैं, तो चट्टानों में ऊर्जा जमा होने लगती है. जब यह ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है, तो भूकंप के झटके महसूस होते हैं.

पूर्वोत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति इसे विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है. यह क्षेत्र भारतीय प्लेट, यूरेशियन प्लेट और बर्मा माइक्रोप्लेट से जुड़ी जटिल भूगर्भीय गतिविधियों के प्रभाव में है. यहां इंडो-बर्मा पर्वत शृंखला, शिलांग का पठार और कई सक्रिय फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं. यही कारण है कि इस क्षेत्र में बड़े भूकंपों का इतिहास रहा है.

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वर्ष 1897 में आए शिलांग भूकंप और 1950 के असम-तिब्बत भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी. इन घटनाओं ने दिखाया कि पूर्वोत्तर में भूकंप केवल जमीन को हिलाने वाली प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि आबादी, भवनों, सड़कों, पुलों और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के लिए गंभीर खतरा हैं.

1200 साल के इतिहास में दर्ज करीब 6000 भूकंपों का स्टडी

इस खतरे को बेहतर तरीके से समझने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने एक विस्तृत स्टडी किया है. यह शोध संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अभिषेक कुमार और शोधार्थी डॉ. निरंजन बोराह ने किया है. इसके नतीजे Journal of Seismology में प्रकाशित हुए हैं.

शोधकर्ताओं ने पिछले लगभग 1200 वर्षों के भूकंपों का रिकॉर्ड खंगाला और करीब 6000 भूकंपों से जुड़ी जानकारियां जुटाईं. इस स्टडी का उद्देश्य केवल यह पता लगाना नहीं था कि कहां कितने भूकंप आए, बल्कि यह समझना भी था कि भविष्य में किसी बड़े भूकंप की स्थिति में अलग-अलग इलाकों में जमीन कितनी तीव्रता से हिल सकती है.

इस काम में वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी चुनौती पुराने भूकंपों के रिकॉर्ड की विश्वसनीयता थी. आज की तरह पुराने समय में भूकंप मापने के आधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं थे. इसलिए कई ऐतिहासिक भूकंपों के स्थान, उनकी तीव्रता और उनके प्रभाव से जुड़ी जानकारियों में अनिश्चितता मौजूद है.

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इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने 200 कृत्रिम भूकंप कैटलॉग तैयार किए. इनमें पुराने रिकॉर्ड में मौजूद संभावित अंतर और अनिश्चितताओं को शामिल किया गया. इसके लिए लैटिन हाइपरक्यूब सैंपलिंग नामक सांख्यिकीय तकनीक का इस्तेमाल किया गया.

पूर्वोत्तर के पांच इलाके भूकंपीय गतिविधियों के लिहाज से ज्यादा सक्रिय

शोध में वैज्ञानिकों ने कर्नेल डेंसिटी एस्टिमेशन नामक गणितीय तकनीक का इस्तेमाल किया. इसकी मदद से यह समझने की कोशिश की गई कि किसी खास इलाके में भूकंप आने की आवृत्ति कितनी है. आसपास के क्षेत्रों की तुलना में वहां गतिविधियां कितनी हो सकती हैं.

इस स्टडी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें भूगर्भीय फॉल्ट लाइन्स की दिशा को भी ध्यान में रखा गया. भ्रंश रेखाएं धरती की चट्टानों में मौजूद वे दरारें या कमजोर क्षेत्र हैं, जहां भूगर्भीय हलचल के कारण चट्टानें एक-दूसरे के सापेक्ष खिसक सकती हैं. इनके आसपास तनाव जमा होने और भूकंप आने की संभावना रहती है.

स्टडी के मुताबिक, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक भूकंपीय गतिविधियां इंडो-बर्मा पर्वत शृंखला में पाई गईं. इसके बाद पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश, मध्य असम, शिलांग का पठार और दक्षिणी सिक्किम का स्थान रहा. इससे स्पष्ट होता है कि पूरे पूर्वोत्तर को एक समान भूकंप जोखिम वाला क्षेत्र मानना सही नहीं होगा. अलग-अलग स्थानों की भूगर्भीय परिस्थितियों के अनुसार खतरे का स्तर बदल सकता है.

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आठ शहरों में इम्फाल में सबसे तेज झटकों का अनुमान

इस स्टडी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पूर्वोत्तर के आठ प्रमुख शहरों में संभावित भूकंपीय प्रभाव का आकलन है. वैज्ञानिकों ने गुवाहाटी, अगरतला, इम्फाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, गंगटोक और ईटानगर को स्टडी में शामिल किया.

इन शहरों में जमीन के संभावित कंपन का आकलन करने के लिए पीक ग्राउंड एक्सेलेरेशन (Peak Ground Acceleration यानी PGA) का इस्तेमाल किया गया. यह एक वैज्ञानिक पैमाना है, जो बताता है कि भूकंप के दौरान जमीन में अधिकतम त्वरण कितना हो सकता है. सरल भाषा में समझें तो इससे पता चलता है कि भूकंप के झटके के दौरान जमीन कितनी तेजी से हिल सकती है.

स्टडी में इम्फाल में सबसे अधिक पीक ग्राउंड एक्सेलेरेशन का अनुमान सामने आया. इसका अर्थ है कि चुने गए आठ शहरों में भूकंप आने की स्थिति में इम्फाल में जमीन के सबसे तेज हिलने की आशंका है.

इसका यह मतलब नहीं है कि इम्फाल में भूकंप निश्चित रूप से आएगा या वहां सबसे पहले तबाही होगी. PGA जमीन के संभावित कंपन को मापता है, न कि किसी भूकंप के आने की निश्चित तारीख या समय बताता है. नुकसान इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भूकंप कितना शक्तिशाली है. उसका केंद्र कितनी दूर है. उसकी गहराई कितनी है. संबंधित इलाके की मिट्टी कैसी है.

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भूकंपरोधी इमारतें बनाने में कैसे मदद करेगी यह रिसर्च?

इस शोध का सबसे बड़ा व्यावहारिक फायदा निर्माण क्षेत्र और आपदा प्रबंधन में हो सकता है. किसी शहर में भूकंप का खतरा कितना है, इसकी जानकारी होने पर इंजीनियर इमारतों और पुलों के डिजाइन में जरूरी बदलाव कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में इमारतों की नींव, कॉलम, बीम और अन्य संरचनात्मक हिस्सों को इस तरह डिजाइन किया जा सकता है कि वे तेज झटकों को सह सकें.

इसके अलावा, सड़क, रेलवे पुल, अस्पताल, स्कूल, बिजली व्यवस्था और संचार नेटवर्क जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं के निर्माण में भी इस तरह के स्टडी उपयोगी हो सकते हैं. खासकर अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी इमारतों को भूकंपरोधी बनाना जरूरी है, ताकि आपदा के दौरान भी ये काम करती रहें.

हालांकि, केवल क्षेत्रीय भूकंपीय खतरे का आकलन पर्याप्त नहीं है. किसी खास जगह की मिट्टी, चट्टानों की बनावट और जमीन की स्थानीय परिस्थितियों का स्टडी भी जरूरी है. मुलायम मिट्टी कुछ परिस्थितियों में भूकंप की तरंगों को बढ़ा सकती है, जिससे इमारतों पर झटकों का असर अधिक हो सकता है.

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क्या अब भूकंप की पहले से भविष्यवाणी की जा सकेगी?

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इस शोध को भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करने वाली तकनीक समझना गलत होगा. विज्ञान अभी यह निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि किसी स्थान पर भूकंप किस दिन, किस समय और कितनी तीव्रता से आएगा. IIT गुवाहाटी की यह पद्धति मुख्य रूप से भूकंपीय खतरे का बेहतर आकलन करने में मदद करती है.

शोधकर्ता अब इस मॉडल को और बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं. अगले चरण में भूकंप की गहराई से जुड़ी अनिश्चितताओं और भूकंपों के दोबारा आने की संभावनाओं को भी शामिल किया जाएगा. इससे अलग-अलग इलाकों में संभावित खतरे का अधिक व्यापक आकलन किया जा सकेगा.

कुल मिलाकर, यह स्टडी पूर्वोत्तर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है. इम्फाल में जमीन के अधिक तीव्रता से हिलने का अनुमान बताता है कि शहरों का निर्माण उनकी भूगर्भीय वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर होना चाहिए. भूकंप को रोका नहीं जा सकता, लेकिन वैज्ञानिक स्टडी, सुरक्षित निर्माण और बेहतर आपदा प्रबंधन के जरिए उससे होने वाले जान-माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

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