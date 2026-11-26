उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तीखी बयानबाजी चल रही है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयानों पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने उन्हें अपनी बातों पर लगाम लगाने की नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि इमरान मसूद को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, जिनसे गठबंधन पर नकारात्मक असर पड़े.

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कांग्रेस की तरफ से 100 से ज्यादा सीटों की मांग पर रामजी लाल सुमन ने कहा कि ज्यादा सीटें मांगना गलत नहीं है, लेकिन इसके पीछे का आधार भी बताया जाना चाहिए. कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह किस गणित के आधार पर इतनी सीटें मांग रही है. इसके लिए आंकड़ों, जातीय समीकरण और उम्मीदवारों की जीतने की संभावना को आधार बनाना चाहिए.

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'बयानबाजी से गठबंधन पर पड़ सकता है असर'

सपा सांसद ने कहा कि कांग्रेस को लचीला रुख अपनाना चाहिए. उत्तर प्रदेश चाहता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ें. दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है. उन्होंने कहा कि गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए एक ऐसा दौर भी आ सकता है, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव को साथ बैठकर फैसला करना पड़े.

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रामजी लाल सुमन ने साफ कहा कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायकों की सीटें नहीं दी जाएंगी. उन्होंने इमरान मसूद के बसपा प्रमुख मायावती के साथ गठबंधन को लेकर दिए गए बयान पर भी सवाल उठाया और पूछा कि क्या कांग्रेस ने उन्हें इस तरह के बड़े बयान देने की जिम्मेदारी दी है.

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चंद्रशेखर-ओवैसी की रैली पर भी बोले

चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश में रैली को लेकर सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है. उन्होंने कहा कि सभी सेक्युलर ताकतों को समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर काम करना होगा. रामजी लाल सुमन ने कहा कि ऐसी धारणा है कि चंद्रशेखर और ओवैसी का गठबंधन बीजेपी की तरफ से खड़ा किया गया है.

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