इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर इजरायल काट्ज ने गुरुवार को एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर हमास के बड़े लीडर के मारे जाने की जानकारी दी है.

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बयान के मुताबिक, आईडीएफ ने बीती रात गाजा पट्टी में हमास आतंकी संगठन के इकोनॉमी और एजुकेशन पोर्टफोलियो संभालने वाले खालिद अबू नादा को ढेर कर दिया.

यह टारगेटेड ऑपरेशन संगठन के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ हाल ही में किए गए ऑपरेशंस की कड़ी का हिस्सा है.

स्टेटमेंट में आगे बताया गया है कि पिछले एक महीने में करीब 80 हमास आतंकियों को खत्म किया जा चुका है. हमारी फोर्सेस संगठन के हर आतंकी को नाकाम करने और उनसे हिसाब बराबर करने का काम जारी रखेंगी.

कोई भी आतंकवादी सुरक्षित नहीं है, और हमास लीडरशिप का कोई भी शख्स हमसे बच नहीं पाएगा. हम अपने दुश्मनों का पीछा करना और इजरायल के नागरिकों की सुरक्षा करना जारी रखेंगे.

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ईरान बना रहा रासायनिक हथियार: इजरायल काट्ज

इस बीच, इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज का कहना है कि ईरान पिछले सैन्य अभियान के बाद से ही रासायनिक हथियार बनाने पर काम कर रहा है.

काट्ज ने बताया कि इजरायल को इस बारे में काफी पहले से पता था और इस खुफिया सूचना की जानकारी अमेरिका को भी दी गई है. उनका कहना है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को बचाने के लिए रासायनिक हथियारों का सहारा लेना चाहता है.

इजरायल के रक्षा मंत्री ने ईरान की संभावित रासायनिक हथियार क्षमता को इजरायल और क्षेत्र के दूसरे देशों के लिए स्थिति बदलने वाला खतरा बताया. उन्होंने कहा कि इजरायल की नीति स्पष्ट है कि वो ईरान को सामूहिक विनाश के हथियारों से खुद को धमकाने की इजाजत नहीं देगा.

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