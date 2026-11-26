उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है. इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद एस.पी. सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कह दिया है कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो एक सीट भी नहीं जीतेगी.

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सपा सांसद एस.पी. सिंह ने कहा कि कांग्रेस को 35-40 से ज्यादा सीट नहीं मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी तो एक सीट नहीं जीत पाएगी.' उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिसके दो विधायक हों वह इतनी सीट मांगें यह उचित नहीं है.

उन्होंने कहा कि रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है. इसलिए बस जीताऊ उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है. इसलिए बस जीताऊ उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए. एस.पी. सिंह ने दावा किया कि उनके रायबरेली दौरे के दौरान लोगों ने उन्हें बताया कि अमेठी सांसद के.एल. शर्मा ने खुद कहा कि वे नहीं चाहते कि यहां कांग्रेस के उम्मीदवार लड़े.

कांग्रेस को सीट देने का मतलब है सीट हराना: सपा सांसद

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समाजवादी पार्टी सांसद एस.पी. सिंह ने लोकसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को 17 सीटें दी गई थी जिसमें से वे 6 जीते. उन्होंने कहा, 'कांग्रेस को सीट देने का मतलब है सीट हराना और गठबंधन को नुकसान पहुंचाना.'

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उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो कांग्रेस को एक सीट पर भी जीत नहीं मिलेगी. उन्होंने बसपा पर भी निशाना साधा. उन्होंने बसपा को बीजेपी की बी टीम बताया है.

60 सीट पर भी नहीं मानेंगे: इमरान मसूद

इस बीच कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा है कि उनकी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़कर समझौता नहीं कर सकती. उन्होंने कहा कि पार्टी को अपना वजूद खड़ा करना है और इसके लिए वह हर जरूरी कदम उठाएंगे. सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व को सभी बातें बता दी गई हैं. अब नेतृत्व जो फैसला करेगा, वही मान्य होगा.

यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस 60 सीटों पर समझौता कर लेगी, इमरान मसूद ने कहा, "हम क्या करेंगे चुनाव लड़कर? हम क्या मजाक कर रहे हैं चुनाव में. हमें अपनी पार्टी के वजूद को खड़ा करना है और उसके लिए मुझे जो करना होगा, मैं करूंगा."

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