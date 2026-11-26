उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने PDA के संकल्प पत्र के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी एजेंडा साफ कर दिया है. उन्होंने कानून व्यवस्था, रोजगार, युवाओं, महिलाओं, किसानों, शिक्षा और स्वास्थ्य को केंद्र में रखते हुए कई बड़े वादे किए. खास तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सख्त रुख अपनाने का ऐलान किया. कहा कि सपा की सरकार बनने पर अपराध, माफियागिरी, जमीनों पर कब्जे, अवैध वसूली और महिलाओं के खिलाफ अपराध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे.

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सपा ने अपने घोषणापत्र में कुल 22 क्षेत्रों को शामिल किया है. इसकी सबसे अहम प्राथमिकताएं चार मोर्चों पर दिखाई देती हैं. युवा और रोजगार, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा. अखिलेश की कोशिश है कि पीडीए के सामाजिक समीकरण के साथ उन मुद्दों को भी जोड़ा जाए, जिनका सीधा संबंध प्रदेश के आम मतदाता से है.

अखिलेश यादव ने घोषणापत्र में 25 लाख सरकारी नौकरियों, बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को 5000 रुपये मासिक पोषण भत्ते, किसानों की कर्जमाफी और पुलिस में महिलाओं को 33 फीसदी प्रतिनिधित्व देने जैसे वादे किए गए हैं. इससे साफ है कि अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में सामाजिक न्याय के साथ रोजगार, किसान और सुरक्षा के मुद्दों को भी केंद्र में रखकर 2027 का चुनाव लड़ने की बिसात बिछा दी है.

अपराध-माफियाराज पर जीरो टॉलरेंस का वादा

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उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां सपा को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही घेरती रही हैं. इसीलिए अखिलेश यादव ने घोषणापत्र में कानून व्यवस्था को अपनी प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान देते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी माफिया और बाहुबली को पनपने नहीं दिया जाएगा. उन्होंने महिलाओं, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ संगठित अपराध और हेट क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही.

अखिलेश यादव ने कहा कि व्यापारियों, दुकानदारों और उद्यमियों को माफिया या बाहुबली के उत्पीड़न से बचाने के लिए प्रमुख बाजारों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा जमीनों पर कब्जे और अवैध वसूली रोकने के लिए अलग व्यवस्था बनाई जाएगी. अखिलेश ने भरोसा दिलाया कि सत्ता में आने पर पुलिस की प्रतिक्रिया प्रणाली को आधुनिक तकनीक के साथ और प्रभावी बनाया जाएगा. पार्टी ने महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराधों तथा संगठित अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है.

सपा प्रमुख ने कहा कि अपराधी चाहे किसी भी जाति, धर्म या राजनीतिक दल से जुड़ा हो, उसे कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने पुलिस की आपातकालीन प्रतिक्रिया व्यवस्था डायल-100 को और मजबूत बनाने का वादा किया. साथ ही प्रमुख बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष गाड़ियों की तैनाती और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही. इसके साथ ही जमीनों पर अवैध कब्जे रोकने के लिए विशेष एसटीएफ बनाने का भी ऐलान किया, जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों और कमजोर वर्गों की जमीनों को कब्जामुक्त कराने की दिशा में काम करेगी.

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हर जिले में साइबर क्राइम यूनिट स्थापित होगी. सार्वजनिक स्थानों पर CCTV और ड्रोन निगरानी बढ़ाई जाएगी. अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन में AI का इस्तेमाल होगा. डायल 100/112 और 1090 को मजबूत किया जाएगा. हिरासत में हिंसा और राजनीतिक दबाव से मुक्त पुलिसिंग की दिशा में काम होगा. सपा ने पुलिसकर्मियों के काम के घंटे तय करने, साप्ताहिक छुट्टी देने और खाली पदों को भरने का भी वादा किया है.

युवाओं को रोजगार, 5 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता

अखिलेश यादव ने युवाओं और रोजगार को अपने घोषणापत्र का प्रमुख हिस्सा बनाया है. पार्टी ने वादा किया है कि पांच साल में 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी. इसके अलावा दूसरे क्षेत्रों में 2 से 3 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने प्रत्येक ग्रेजुएट को रोजगार देने का वादा किया. नौकरी दिलाने के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जाएंगे. जब तक ग्रेजुएट युवाओं को नौकरी या रोजगार नहीं मिलता, तब तक उन्हें प्रतिमाह 5,000 रुपये पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की जाएगी.

उन्होंने शहरों में युवाओं के लिए शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम लाने और बड़े शहरों में छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने का भी वादा किया. इसके साथ सपा प्रमुख ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए भी कई वादे किए गए हैं. सरकारी नौकरियों का वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी होगा. एक चरण वाली परीक्षा तीन महीने में पूरी की जाएगी. कई चरणों वाली भर्ती छह महीने में पूरी होगी. पेपर लीक या भर्ती में अनियमितता होने पर संबंधित अधिकारी और मंत्री की जवाबदेही तय होगी. तहसील स्तर पर कौशल विकास और करियर परामर्श केंद्र बनाए जाएंगे.

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अखिलेश यादव ने हर साल 20 लाख युवाओं के कौशल विकास का लक्ष्य रखा है. पार्टी का दावा है कि MSME सेक्टर को बढ़ावा देकर 2032 तक एक करोड़ से ज्यादा रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे. इसके अलावा अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए स्थायी कमीशन नहीं पाने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस और दूसरे सरकारी विभागों में रोजगार देने की बात कही गई है.

किसानों को साधने के लिए सपा ने खोला पिटारा

उत्तर प्रदेश में सत्ता की दशा और दिशा किसान तय करते हैं, जिसे देखते हुए अखिलेश यादव ने किसानों के लिए तमाम वादे किए. किसानों के लिए अखिलेश यादव ने MSP को सबसे बड़े चुनावी मुद्दों में शामिल किया है. सपा ने उत्तर प्रदेश में 23 फसलों और दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने का वादा किया है.

सपा ने आलू, प्याज और टमाटर जैसी फसलों के लिए भी मूल्य क्षतिपूर्ति व्यवस्था बनाने की बात कही है, ताकि बाजार में कीमतें गिरने पर किसानों को नुकसान न हो. गन्ना किसानों के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड बनाने और भुगतान 24 घंटे में सुनिश्चित करने का वादा किया गया है.

उन्होंने उत्तर प्रदेश की 23 फसलों और दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी देने का वादा किया. किसानों के लिए घोषणापत्र में प्रमुख बातें हैं- किसानों के कर्ज माफी की योजना तत्काल लागू करना. सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली. ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली. गन्ने के मूल्य में वास्तविक लागत के आधार पर हर साल बढ़ोतरी. ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये की व्यवस्था. सपा ने आधुनिक सुविधाओं वाले नए विलेज क्लस्टर बनाने और पंचायतों को ज्यादा अधिकार तथा बजट देने का भी वादा किया है.

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महिलाओं के लिए अलग घोषणापत्र लाने का ऐलान

महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर सपा ने अपने घोषणापत्र में विशेष प्रतिबद्धता जताई है. अखिलेश यादव ने नई पुलिस भर्तियों में महिलाओं को 33 फीसदी प्रतिनिधित्व देने का वादा किया है. गांव स्तर तक पहुंच रखने वाला विशेष महिला पुलिस ढांचा तैयार करने की बात भी कही गई है. 1090 और 112 की व्यवस्था को मजबूत करने का ऐलान किया गया है, ताकि महिलाओं की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई हो सके.

सपा ने महिला शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और समान अवसर को अपनी प्राथमिकता बताया है. हालांकि महिला सशक्तिकरण के लिए अलग से विस्तृत घोषणापत्र जारी करने की बात भी कही गई है. फिलहाल मुख्य घोषणापत्र में बुजुर्ग महिला कारीगरों को 40 हजार रुपये सालाना पेंशन देने का वादा शामिल है. इस तरह महिला सुरक्षा के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता और शिक्षा को भी पार्टी ने अपने एजेंडे में जगह दी है.

सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना का वादा

अखिलेश यादव ने अपने घोषणापत्र में PDA यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को भी प्रमुखता दी है, जिसके जरिए अपने कोर वोटबैंक को साधने का दांव चला है. सपा ने प्रदेश में जातिगत जनगणना शुरू कराने का वादा किया है. पार्टी का कहना है कि इससे अलग-अलग जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अनुसार योजनाएं बनाई जा सकेंगी.

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सपा ने 50 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेकों में दलित और PDA वर्ग के लिए 50 फीसदी आरक्षण देने का वादा किया है. दलित उद्यमियों के लिए स्टार्टअप फंड, दलित विकास परिषद और सरकारी नौकरियों में बैकलॉग पद भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की बात कही गई है. अखिलेश यादव ने PDA के तहत महिलाओं और गरीबों के कल्याण के लिए समाजवादी कैंटीन खोलने की घोषणा की. इन कैंटीनों में पांच रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. बुजुर्ग और महिलाओं के साथ जरूरतमंदों के लिए सालाना 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तथा पेंशन देने की बात भी कही.

पुरानी पेंशन, मजदूरों और व्यापारियों को साधने का दांव

सपा ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 2005 से पहले वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का वादा किया है. आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने और संविदा कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा देने की बात कही गई है. मजदूरों के लिए डायल 1890 मजदूर पावर लाइन और प्रवासी मजदूर कार्ड योजना शुरू करने का वादा किया गया है.

सपा ने बुजुर्ग निर्माण श्रमिकों को 40 हजार रुपये सालाना पेंशन और 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है. सपा ने व्यापारियों के लिए व्यापार सुरक्षा आयोग बनाने तथा बाजारों में विशेष पुलिस व्यवस्था का भी प्रस्ताव है. उन्होंने बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के पोषण एवं कल्याण से संबंधित कानून लाने, वृद्धाश्रम और वरिष्ठ नागरिक क्लब स्थापित करने का वादा किया.

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दलितों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दलित विकास परिषद गठित करने और 50 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेकों में दलितों एवं PDA के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने की बात भी कही. अखिलेश ने प्रदेश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों से लेकर प्राथमिक शिक्षा तक मनमानी चल रही है. उन्होंने सपा की सरकार बनने पर राज्य शिक्षा नीति लागू करने और बंद किए गए 26 हजार प्राथमिक विद्यालयों को दोबारा संचालित करने की घोषणा की.

स्वास्थ्य सेवा और शहर के विकास का वादा

स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव ने सरकारी अस्पतालों की स्थिति पर सवाल उठाए. उन्होंने राज्य स्वास्थ्य नीति 2027 लाने और सरकारी अस्पतालों में PDA तथा गरीब नागरिकों के लिए मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने की बात कही. लोहिया संस्थान के मॉडल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मरीजों को जांच, दवा, भोजन और इलाज की सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी. प्रदेश में पांच नए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने, 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं को बेहतर करने तथा कैंसर के इलाज और शोध के लिए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार करने का भी वादा किया.

महंगाई पर लगाम लगाने के लिए दाम बांधो योजना अखिलेश यादव ने महंगाई को भी बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया. उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में गेहूं, चावल, तेल, चीनी और रसोई गैस जैसी जरूरी वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़े हैं. समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लोहिया की दाम बांधो नीति के तहत व्यवस्था विकसित की जाएगी. इसके लिए नियंत्रित कीमतों पर जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराने वाले बाजार खोलने की भी बात कही.

विकास के एजेंडे में शहर, सड़क और नदी भी शहरी विकास को लेकर अखिलेश यादव ने प्रमुख शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एआई आधारित तकनीक के इस्तेमाल का वादा किया. एक्सप्रेसवे और फोरलेन सड़कों के विस्तार को तहसील स्तर तक पहुंचाने की बात कही.

उन्होंने नई ग्रीनफील्ड आधुनिक टाउनशिप विकसित करने और लखनऊ के रिवरफ्रंट की तर्ज पर वाराणसी समेत अन्य शहरों में नदियों के किनारे विकास एवं सफाई परियोजनाएं शुरू करने का संकल्प जताया. यमुना, हिंडन और अन्य नदियों को साफ रखने तथा शहरों को बेहतर सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया.

अखिलेश ने सेट किया 2027 का चुनावी एजेंडा

अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साथ लेकर सामाजिक न्याय की सरकार बनाने का संकल्प दोहराया. उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा करते हुए कहा कि इससे विभिन्न जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलेगी और उसी आधार पर उनके विकास की योजनाएं तैयार की जा सकेंगी, उन्होंने अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा उत्पीड़न के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का भी भरोसा दिया.

सपा के घोषणापत्र को देखें तो अखिलेश यादव ने 2027 के चुनाव के लिए केवल PDA के सामाजिक समीकरण पर निर्भर रहने के बजाय रोजगार, किसान, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को भी बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है. सपा ने युवाओं के लिए सरकारी नौकरी और बेरोजगारी भत्ता, किसानों के लिए MSP और कर्जमाफी, महिलाओं के लिए पुलिस में प्रतिनिधित्व और सुरक्षा तथा आम लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का वादा किया है. इसके साथ ही AI, IT हब, MSME, शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी भविष्य की योजनाएं रखी गई हैं.

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