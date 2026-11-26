भारत के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने जब UAE के खिलाफ 53 गेंदों में 204 रन ठोके तो क्रिकेट की दुनिया हैरान रह गई. किसी ने उनकी तुलना वीडियो गेम के बल्लेबाज से की तो किसी को उनकी पारी पर यकीन करना मुश्किल हो गया. लेकिन इस बीच आइसलैंड क्रिकेट ने एक ऐसा मजेदार पोस्ट किया, जिसने क्रिकेट के साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया का भी ध्यान खींच लिया.

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आइसलैंड क्रिकेट ने मजाक में कहा कि वैभव सूर्यवंशी के बल्ले में Nvidia की AI चिप्स वापस आ गई हैं. इस पोस्ट में कंपनी के CEO जेनसन हुआंग का भी जिक्र किया गया. देखते ही देखते यह पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. अब सवाल है कि आखिर Nvidia की AI चिप और वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी का आपस में क्या कनेक्शन है?

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दरअसल, यह पोस्ट वैभव की उस पारी पर मजाकिया प्रतिक्रिया थी, जिसमें उन्होंने मैदान के चारों तरफ छक्कों की बरसात कर दी थी. बल्ले में असल में कोई AI चिप नहीं लगी है. आइसलैंड क्रिकेट ने सिर्फ उनकी असाधारण बल्लेबाजी को लेकर टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए मजाक किया.

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It is no coincidence that on Tuesday Jensen Huang returned as Nvidia CEO, and on Wednesday, the AI chips in Vaibhav Sooryavanshi's bat came back. — Iceland Cricket (@icelandcricket) November 25, 2026

53 गेंदों में 204 रन, वैभव ने मचा दिया तहलका

वैभव सूर्यवंशी ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में UAE A के खिलाफ यह ऐतिहासिक पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 53 गेंदों में 204 रन बना दिए. उनकी इस पारी में 28 छक्के और 7 चौके शामिल थे.

यानी वैभव ने अपने कुल 204 रनों में से 196 रन सिर्फ चौकों और छक्कों से बनाए. उनकी बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 28 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. इसके बाद दोहरा शतक बनाने के लिए उन्हें सिर्फ 24 और गेंदें लगीं.

वैभव की इस पारी की बदौलत इंडिया A ने 250 रनों का लक्ष्य सिर्फ 14.2 ओवर में हासिल कर लिया. टीम ने तीन विकेट खोकर यह मुकाबला अपने नाम किया और सेमीफाइनल में जगह बना ली.

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उनकी पारी में सबसे ज्यादा चर्चा 28 छक्कों की हो रही है. इतनी बड़ी संख्या में छक्के लगाने के बाद वैभव ने पेशेवर क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

Nvidia के CEO और वैभव के बल्ले का क्या है कनेक्शन?

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आइसलैंड क्रिकेट ने 25 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'यह कोई संयोग नहीं है कि मंगलवार को जेन्सेन हुआंग Nvidia के CEO के तौर पर वापस लौटे और बुधवार को वैभव सूर्यवंशी के बल्ले में AI चिप्स वापस आ गईं.'

इस पोस्ट में आइसलैंड क्रिकेट ने दो अलग-अलग घटनाओं को जोड़कर मजाक किया. एक तरफ Nvidia और उसके CEO जेनसन हुआंग का जिक्र था, तो दूसरी तरफ वैभव की तूफानी बल्लेबाजी.

Nvidia दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप बनाने वाली कंपनियों में शामिल है. इसके GPU का इस्तेमाल बड़े AI मॉडल को ट्रेन करने, डेटा सेंटर चलाने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कामों में होता है.

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आइसलैंड क्रिकेट का इशारा यह था कि वैभव जिस तरह गेंद को मैदान के बाहर भेज रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके बल्ले में कोई सुपरकंप्यूटर लगा हो. यह सिर्फ एक मजाकिया पोस्ट था, लेकिन क्रिकेट और टेक्नोलॉजी को जोड़ने की वजह से इसने लोगों का ध्यान खींचा.

Nvidia की AI चिप्स इतनी खास क्यों हैं?

Nvidia का नाम पिछले कुछ सालों में AI की दुनिया में काफी बड़ा हो गया है. कंपनी के GPU का इस्तेमाल ChatGPT जैसे बड़े AI मॉडल को ट्रेन करने और चलाने के लिए किया जाता है.

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आम कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर और AI GPU के काम करने का तरीका अलग होता है. GPU एक साथ बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकता है. इसी वजह से AI मॉडल की ट्रेनिंग और बड़े डेटा पर काम करने में इनकी अहम भूमिका होती है.

Nvidia के H100, H200 और Blackwell सीरीज जैसे प्रोसेसर बड़े डेटा सेंटर और AI सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं. कंपनी के चिप्स की मांग इतनी बढ़ गई है कि दुनिया भर की टेक कंपनियां इन्हें खरीदने और अपनी कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने में जुटी हैं.

यही वजह है कि आइसलैंड क्रिकेट ने वैभव की बल्लेबाजी की तुलना Nvidia की AI तकनीक से कर दी. जिस तरह AI सिस्टम तेजी से डेटा प्रोसेस करते हैं, उसी तरह वैभव ने मैदान पर गेंदबाजों की धुनाई कर दी.

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