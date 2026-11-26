समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर सांसद डिंपल यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से अभी पहला घोषणापत्र जारी किया गया है. महिलाओं के लिए दो और घोषणापत्र लाए जाएंगे. लखनऊ में घोषणापत्र जारी होने के बाद डिंपल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग अब खुद चुनाव में जा रहे हैं. बीजेपी के 10 साल के शासन में समाज के सभी वर्गों के लोग दुखी और पीड़ित हैं.

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डिंपल यादव ने कहा, "अभी समाजवादी पार्टी का पहला घोषणापत्र आया है. अभी दो और घोषणापत्र महिलाओं के भी आएंगे." उनके इस बयान से साफ है कि पार्टी महिलाओं से जुड़े मुद्दों और उनकी जरूरतों को लेकर अलग से अपना एजेंडा सामने रखेगी.

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अखिलेश ने किए महिला सशक्तिकरण के वादे

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया. घोषणापत्र पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि बुजुर्ग महिलाओं और महिला कारीगरों को हर साल 40 हजार रुपये पेंशन दी जाएगी. यह रकम सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी. महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और मुफ्त शिक्षा पर भी जोर दिया गया.

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अखिलेश ने कहा कि पीडीए, महिलाओं और गरीबों के लिए समाजवादी कैंटीन खोली जाएंगी, जहां 5 रुपये में भोजन की थाली मिलेगी. जरूरतमंदों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को गुणवत्तापूर्ण मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर एंबुलेंस सुविधा देने का भी वादा किया.

जातिगत जनगणना और रोजगार पर भी जोर

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश में जातिगत जनगणना शुरू कराई जाएगी. इससे अलग-अलग जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता चलेगा और उसी आधार पर उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी. उन्होंने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही.

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पार्टी ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य और समय पर भुगतान, मजदूरों को मेहनत का सही मूल्य और युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्र में निष्पक्ष रोजगार देने का वादा किया. विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, कौशल प्रशिक्षण, विदेश में शिक्षा और स्टार्टअप के अवसर बढ़ाने की बात भी कही गई.

अखिलेश ने कहा कि आने वाले समय में हर शहर की जरूरत के हिसाब से अलग घोषणापत्र तैयार किया जाएगा. महिलाओं के लिए भी अलग घोषणापत्र लोगों के सामने रखा जाएगा. उन्होंने कहा, "अच्छे दिन तो आए नहीं, अब बुरे दिन जाने वाले हैं."

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