Uttar Pradesh News: बस्ती के कप्तानगंज क्षेत्र से महिला टीचर के साथ लापता हुए कक्षा 11 के नाबालिग छात्र को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के अध्यक्ष ने माता-पिता की सुपुर्दगी में दे दिया है. इससे पहले एसओजी और पुलिस की टीम ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर छात्र को लखनऊ के एक होटल से बरामद किया था. पिता की तहरीर पर दर्ज अपहरण और पॉक्सो एक्ट के मुकदमे की विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह कदम उठाया गया. अब छात्र अपने घर पर सुरक्षित है.

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स्कूल प्रबंधक का पुत्र है छात्र

मिली जानकारी के मुताबिक, नाबालिग छात्र उसी विद्यालय के प्रबंधक का पुत्र है, जहां आरोपित टीचर रूपाली करीब एक वर्ष से पढ़ा रही थी. छात्र के अचानक लापता होने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की थी. जब जानकारी मिली कि वह शिक्षिका के साथ गया है, तो पिता ने कप्तानगंज थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की.

लखनऊ के होटल से हुई थी बरामदगी

पिता की तहरीर पर पुलिस ने टीचर के खिलाफ अपहरण और पॉक्सो एक्ट समेत अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इसके बाद एसओजी की मदद से पुलिस टीम ने मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करते हुए दोनों को लखनऊ के एक होटल से बरामद कर लिया था. बरामदगी के बाद नाबालिग छात्र को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया था.

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शिक्षिका के खिलाफ विधिक कार्रवाई जारी

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने 25 नवंबर को मामले में पुनः सुनवाई की और सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए छात्र को उसके माता-पिता को सौंप दिया. छात्र के घर लौटने से परिजनों को बड़ी राहत मिली है. उधर, आरोपित टीचर रूपाली के खिलाफ दर्ज मुकदमे में पुलिस की ओर से आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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