राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने चार राज्यों में फैले फर्जी डिग्री नेटवर्क का खुलासा किया है। गिरोह के सदस्य फर्जी MBBS, MD और DMRD डिग्रियां तैयार कर लोगों को डॉक्टर बना रहे थे. हैरानी की बात यह है कि इन डिग्रियों के आधार पर मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन तक कराया जा रहा था. इसके बाद फर्जी डॉक्टर अस्पतालों में मरीजों का इलाज भी कर रहे थे.

और पढ़ें

कार्रवाई ADG विशाल बंसल के निर्देश पर DIG भुवन भूषण और SP सतनाम की निगरानी में की गई. जांच के दौरान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से जुड़े आरोपियों की भूमिका सामने आई है.

जांच में रामकिशोर महावर का नाम सामने आया है. वह सिर्फ 11वीं पास है, लेकिन फर्जी MBBS डिग्री के आधार पर उसने राजस्थान मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया था. इसके बाद वह दिल्ली और राजस्थान के अस्पतालों में डॉक्टर बनकर काम करता रहा.

आरोप है कि दिल्ली के एक अस्पताल में वह गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहा था. वह अल्ट्रासाउंड भी करता था. जांच में रोजाना 15 से 20 सोनोग्राफी करने की जानकारी सामने आई है. यानी जिस शख्स के पास मेडिकल की असली डिग्री नहीं थी, वह महिलाओं की जांच तक कर रहा था.

Advertisement

वेबसाइट पर डिग्री दिखाने के लिए अलग टीम

SOG की जांच में पता चला कि यह नेटवर्क सिर्फ फर्जी प्रमाणपत्र छापने तक सीमित नहीं था. गिरोह के सदस्य विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी फर्जी डिग्रियां ऑनलाइन अपलोड करवाते थे, ताकि जांच करने पर वे असली नजर आएं.

पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से मनीष मांझी को गिरफ्तार किया है. लखनऊ से खुर्रम तौफीक पकड़ा गया, जिस पर विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर डिग्री ऑनलाइन दिखाने की जिम्मेदारी होने का आरोप है. वहीं, पश्चिम बंगाल के सत्यजीत पाणिग्रही को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है. जांच में उसे फर्जी डिग्रियां उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क का मुख्य आरोपी बताया गया है.

यह भी पढ़ें: इंस्टाग्राम पर विज्ञापन, USDT के नाम पर 55 लाख की ठगी, दिल्ली पुलिस ने पकड़े अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े 5 ठग

300 लोगों तक पहुंचाई फर्जी डिग्रियां

जांच एजेंसी के मुताबिक, गिरोह अब तक 200 से 300 लोगों को फर्जी डॉक्टर और दूसरी डिग्रियां दिलवा चुका है. इसके बदले 15 लाख रुपये से ज्यादा रकम लेने की जानकारी सामने आई है. डिग्री तैयार करने, वेबसाइट पर अपलोड कराने और रजिस्ट्रेशन करवाने तक के काम के लिए अलग-अलग लोग जुड़े थे.

जांच में कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के नाम भी सामने आए हैं. SOG अब गिरोह के बाकी सदस्यों और फर्जी डिग्रियों के आधार पर मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों की तलाश कर रही है. जांच का दायरा बढ़ने के साथ यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क के जरिए कितने लोग अस्पतालों तक पहुंच चुके हैं.

---- समाप्त ----