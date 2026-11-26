अंबानी परिवार का शाही स्टाइल ही नहीं, बल्कि उनके संस्कारों की भी खूब तारीफ की जाती है. इन दिनों एक इवेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है. इसमें नीता अंबानी, मुकेश अंबानी से लेकर उनकी बड़ी बहू श्लोका अंबानी का बेहद खास अंदाज देखने को मिल रहा है. कहीं नीता अंबानी पति मुकेश अंबानी के साथ मुस्कुराते हुए बातचीत करती नजर आ रही हैं, तो कहीं बड़ी बहू श्लोका अंबानी अपनी दादी सास कोकिलाबेन अंबानी का हाथ थामे उनके साथ घूमती दिख रही हैं. खास बात यह है कि इस दौरान परिवार की तीन पीढ़ियों का अंदाज और उनका आपसी तालमेल लोगों का ध्यान खींच रहा है. एक ओर नीता-मुकेश की खूबसूरत केमिस्ट्री दिखी, तो दूसरी ओर श्लोका ने कोकिलाबेन का हाथ थामकर अपने संस्कारों और सादगी से दिल जीत लिया. वहीं, तीनों के शाही आउटफिट्स भी चर्चा में हैं.



मुकेश के साथ मुस्कुराती दिखीं नीता अंबानी

वायरल वीडियो में नीता अंबानी और मुकेश अंबानी एक-दूसरे के साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं. दोनों के चेहरे की हंसी दिख रही है. नीता अंबानी ने इस मौके पर गुलाबी रंग की सिल्क साड़ी पहनी हुई है, जिस पर सिल्वर धागों से फ्लोरल पैटर्न बना हुआ है. साड़ी का हल्का शिमरी अंदाज उनके लुक को रॉयल टच दे रहा है.



इसके साथ उन्होंने सिल्वर कलर का हाफ स्लीव्स ब्लाउज पहना है, जिस पर सीक्वेंस का काम नजर आ रहा है. जूलरी की बात करें तो उन्होंने गले में लेयर्ड नेकलेस, कानों में स्टेटमेंट ईयररिंग्स और हाथों में कंगन पहने. माथे पर छोटी सी लाल बिंदी और बालों को जूड़े में बांधकर उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया.

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वहीं, मुकेश अंबानी ऑफ वाइट कुर्ते और मैचिंग बंदगला जैकेट में नजर आए. जैकेट की जेब में लगा लाल रंग का पॉकेट स्क्वायर उनके सादे लेकिन क्लासी लुक में खास रंग जोड़ रहा था. दोनों की साथ में तस्वीरें एक बार फिर उनकी शानदार बॉन्डिंग की झलक दिखा रही हैं.



दादी सास का हाथ थामे दिखीं श्लोका अंबानी

इस इवेंट का सबसे प्यारा पल तब देखने को मिला, जब आकाश अंबानी की पत्नी और परिवार की बड़ी बहू श्लोका अंबानी अपनी दादी सास कोकिलाबेन अंबानी का हाथ थामे नजर आईं. दोनों के आपस में बातचीत करते हुए चलते दिख रहे हैं.

लुक की बात करें तो श्लोका ने गोल्डन और बेज कलर टोन की शिमरी साड़ी पहनी, जिस पर जिगजैग पैटर्न बना हुआ है. साड़ी की चमक और डिजाइन उनके पूरे लुक को खास बना रहे थे. इसके साथ उन्होंने मैचिंग शॉर्ट स्लीव ब्लाउज पहना. उन्होंने बालों को पीछे बांधकर हाफ-टाई स्टाइल दिया और कानों में खूबसूरत डायमंड ईयररिंग्स पहने. गले का नेकलेस और हाथों में कंगन उनके ट्रेडिशनल लुक को और निखार रहे थे.

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पीच साड़ी में दिखीं कोकिलाबेन, सादगी से जीता दिल

वहीं, कोकिलाबेन अंबानी के स्टाइल में सादगी और शालीनता का खूबसूरत कॉम्बिनेशनल देखने को मिला. कोकिलाबेन अंबानी पीच कलर की साड़ी में नजर आईं, जिस पर वाइट कलर के फ्लोरल मोटिफ्स बने थे. उन्होंने इसके साथ ट्रेडिशनल जूलरी पहनी. गले में हार, माथे पर छोटी बिंदी और हाथों में चूड़ियां उनके लुक को ट्रेडिशनल अंदाज दे रही थीं.

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