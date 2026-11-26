किसी से पहली बार मिलने जा रहे हैं तो अक्सर लोग अच्छे रेस्टोरेंट या कैफे में डेट प्लान करते हैं. कोशिश रहती है कि जगह अच्छी हो, कपड़े शानदार हों और सामने वाले पर पहली मुलाकात में ही अच्छा इंप्रेशन पड़े. लेकिन चीन में युवा अब डेटिंग का यह पुराना तरीका छोड़कर कुछ ऐसा कर रहे हैं, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी.

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यहां कपल महंगे रेस्टोरेंट और बार के बजाय कबाड़ की दुकानों और पुरानी चीजों के बाजार में पहली डेट पर जा रहे हैं. इतना ही नहीं, वे वहां टूटे-फूटे बर्तन और पुराने सिरेमिक के टुकड़े छांटते हुए एक-दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के बड़े शहरों में डेटिंग का यह अनोखा ट्रेंड तेजी से पॉपुलर हो रहा है. खासकर शंघाई में युवा बड़ी संख्या में ऐसे बाजारों का रुख कर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडनोट पर इससे जुड़े विषयों को 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. आइए जानते हैं कि आखिर कबाड़ के बाजार में डेटिंग करने का यह चलन क्यों चर्चा में है.

500 ग्राम टूटे बर्तनों की कीमत सिर्फ 5 युआन

चीन के इन बाजारों को पोर्सिलेन स्कैवेंजिंग मार्केट यानी पुराने चीनी मिट्टी के बर्तनों की तलाश वाले बाजार कहा जा रहा है. यहां टूटे-फूटे, पुराने और बच गए सिरेमिक बर्तनों के ढेर लगे होते हैं. लोग इन ढेरों में से अपनी पसंद की चीजें तलाशते हैं.

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इस बाजार में सामान की कीमत भी काफी कम है. यहां 500 ग्राम बर्तनों के लिए सिर्फ 5 युआन यानी करीब 75 अमेरिकी सेंट (लगभग 65 रुपये) देने होते हैं. कभी-कभी इन ढेरों में महंगे ब्रांड के पुराने बर्तन भी मिल जाते हैं.

स्थानीय मीडिया ईस्टडे के मुताबिक, सितंबर में खुले ऐसे ही एक बाजार में एक दिन के भीतर करीब 1.5 टन सिरेमिक का सामान बिका और 1,000 से ज्यादा लोग वहां पहुंचे. युवा यहां सिर्फ सस्ते बर्तन खरीदने नहीं आ रहे, बल्कि दोस्तों से मिलने और डेटिंग के लिए भी इस जगह को पसंद कर रहे हैं.

कबाड़ में बर्तन तलाशते हुए एक-दूसरे को परख रहे कपल

इस ट्रेंड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि युवा अब इन बाजारों को पहली डेट के लिए भी चुन रहे हैं. उनका मानना है कि किसी के साथ पुराने बर्तनों के ढेर में चीजें तलाशना, महंगे रेस्टोरेंट में बैठकर बातचीत करने से ज्यादा दिलचस्प हो सकता है.

शंघाई में रहने वाली 29 साल की हाओहाओ भी हाल ही में ऐसी ही एक डेट पर गई थीं. उन्होंने बताया कि इस तरह की गतिविधि में जितनी ज्यादा अव्यवस्था होती है, उतना ही यह पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना ध्यान रखने वाला है.

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हाओहाओ के मुताबिक, इन बाजारों में काफी धूल-मिट्टी होती है और मच्छर भी परेशान करते हैं. इसलिए वह अपने साथ दस्ताने और गीले वाइप्स लेकर जाती हैं. उनकी डेट पर आए शख्स ने उनके लिए फेस मास्क का इंतजाम किया था. उसकी इस छोटी सी बात ने हाओहाओ को काफी प्रभावित किया.

यानी यहां किसी के महंगे कपड़े, गाड़ी या रेस्टोरेंट चुनने के तरीके से ज्यादा यह देखा जा रहा है कि वह छोटी-छोटी बातों का कितना ख्याल रखता है.

महंगे रेस्टोरेंट में दिखावे से बेहतर कबाड़ में सादगी

चीन के युवा डेटिंग के इस नए तरीके को पसंद क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक दिलचस्प वजह है. पहले पहली डेट के लिए लोग अच्छे रेस्टोरेंट या बार चुनते थे. वहां जाने के लिए खास कपड़े पहनना और खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करना आम बात थी. लेकिन हाओहाओ का मानना है कि पारंपरिक डेटिंग में लोग कई बार खुद को जरूरत से ज्यादा अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं. इससे उनके असली स्वभाव को समझना मुश्किल हो जाता है.

वहीं, पुराने बर्तनों के बाजार में किसी को प्रभावित करने का दबाव कम रहता है. यहां लोग आराम से चीजें तलाशते हैं, पसंद-नापसंद साझा करते हैं और एक-दूसरे की पसंद को समझते हैं. इस गतिविधि से यह भी पता चलता है कि सामने वाले का चीजों को देखने का नजरिया कैसा है, उसे किस तरह का डिजाइन पसंद है और वह पैसे खर्च करने को लेकर कितना समझदार है.

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कुछ लोगों का मानना है कि कबाड़ में पड़े सामान के बीच अपनी पसंद की कोई खास चीज मिलना भी रोमांटिक अनुभव हो सकता है. खासकर तब, जब दोनों की पसंद एक जैसी हो.

टूटे बर्तनों से घर सजाने का भी बढ़ा चलन

चीन में पुराने बर्तनों की तलाश का यह ट्रेंड सिर्फ डेटिंग तक सीमित नहीं है. युवा इन पुराने और टूटे हुए सिरेमिक के टुकड़ों से घर सजाने के नए-नए तरीके भी खोज रहे हैं.

कोई टूटे फूलदान के टुकड़ों से सामान रखने का स्टैंड बना रहा है तो कोई पुराने कटोरे के निचले हिस्से को सुशी परोसने की प्लेट में बदल रहा है. इस तरह बेकार समझी जाने वाली चीजों को दोबारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है.

दरअसल, चीन के युवाओं के बीच पुरानी और फेंकी हुई चीजों को दोबारा इस्तेमाल करने का चलन पहले से मौजूद है. स्थानीय मीडिया सिक्स्थ टोन के मुताबिक, साल 2022 में शंघाई में 'स्टूपिंग' नाम का ट्रेंड लोकप्रिय हुआ था. यह न्यूयॉर्क से शुरू हुआ लाइफस्टाइल ट्रेंड है, जिसमें लोग सड़कों पर फेंके गए फर्नीचर और दूसरी उपयोगी चीजों को उठाकर अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं. अब इसी सोच का विस्तार पुराने बर्तनों के बाजारों में भी देखने को मिल रहा है.

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डेटिंग ऐप के बजाय साझा शौक पर बढ़ रहा जोर

चीन में डेटिंग ऐप आज भी युवाओं के लिए पार्टनर तलाशने का एक बड़ा जरिया हैं. लेकिन अब ऑफलाइन मुलाकातों का तरीका भी बदल रहा है. चाइना यूथ डेली के एक सर्वे के मुताबिक, डेटिंग ऐप युवाओं के बीच पार्टनर तलाशने का प्रमुख माध्यम बने हुए हैं. इसके बावजूद अब कई युवा पारंपरिक डेटिंग के बजाय साझा शौक के जरिए लोगों से जुड़ना पसंद कर रहे हैं.

इसे 'लाइट मैचमेकिंग' कहा जा रहा है. इसमें लोग सीधे प्रेम संबंध तलाशने के बजाय पहले ऐसे साथी ढूंढते हैं, जिनके साथ उनकी पसंद और रुचियां मिलती हों. कोई साथ में एक्सरसाइज करना पसंद करता है तो कोई पुराने बर्तन तलाशने जैसे शौक के जरिए नए लोगों से मिलता है.

इस ट्रेंड को पसंद करने वाले कई लोगों का मानना है कि आज की युवा पीढ़ी रिश्तों में दिखावे से ज्यादा सहजता और आपसी समझ को महत्व दे रही है.

यानी चीन में अब पहली डेट का मतलब सिर्फ महंगे रेस्टोरेंट में डिनर करना नहीं रह गया है. कई युवाओं के लिए कबाड़ के ढेर में पसंद का कोई पुराना बर्तन तलाशना भी किसी खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत बन सकता है.

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