समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं. फिर चाहे राजनीतिक दलील देनी हो या फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर राय रखनी हो. इस बीच अब लव जिहाद को लेकर आजम खान का एक बयान वायरल हो रहा है. उन्होंने लव जिहाद को लेकर सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स को कॉलआउट किया है.

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आजम खान ने लव जिहाद पर फिल्मी सितारों की इंटरफेथ मैरिज का हवाला देकर सवाल पूछा. उनके मुताबिक, अगर सेलेब्स की दूसरे धर्म में हुई शादी पर लोग जश्न मनाते हैं, तो फिर क्यों आम लोगों की हिंदू-मुस्लिम वेडिंग से उन्हें दिक्कत होती है.

एक इंटरव्यू में आजम ने दिल खोलकर बात की. वो कहते हैं- करीना कपूर की अगर सैफ अली खान से शादी होती है और शाहरुख खान की गौरी से शादी होती है...जब इनकी शादी होती है तो पूरा बॉलीवुड, समाज, नेता, दौलतमंद लोग नाचते हैं और खुशियां मनाते हैं. लेकिन जब किसी गांव के *** की *** से शादी होती है, तब बुलडोजर चल जाता है. लव जिहाद हो जाता है. सेलेब्स की शादी में क्यों लव जिहाद नहीं हुआ? यहां कानून कहां गया? बस ये कानून गांव के आम लोगों के लिए है? सैफ अली खान-शाहरुख के लिए कोई कायदा कानून नहीं है.

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आजम खान ने कहा अगर जबरन किसी हिंदू लड़की का शादी के बाद धर्म बदलवाया जाता है तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने पूछा- लेकिन क्या ये कानून बस गरीबों के लिए हैं? बड़े-बड़े लोगों पर भी कानून का हथौड़ा चलना चाहिए.

कई सेलेब्स ने की दूसरे धर्म में शादी

बॉलीवुड और टीवी के कई सेलेब्स ने इंटरफेथ मैरिज की है. एक दौरा था जब सेलेब्स की हिंदू-मुस्लिम शादी पर विवाद होता था. शर्मिला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी की शादी के वक्त कई लोगों ने बातें बनाई थीं. लेकिन आज वक्त बदल गया है. 2026 के दौर में सब नॉर्मल है. सेलेब्स की इंटरफेथ शादी पर सवाल नहीं किया जाता. हालांकि आम लोगों की इंटरफेथ मैरिज पर समाज आज भी बातें करता है.

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